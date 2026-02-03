8割以上が「大変だった」と回答！「お名前付け」に関する意識調査を実施

株式会社キングジム

株式会社キングジム（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：木村 美代子) は、入園・入学準備のお名前付けシーズン本格化を前に、「新入園・新入学準備のお名前付け」に関する意識調査を実施しました。

◆調査期間：2025年12月8日～10日 ◆調査対象：25～45歳 400名 ◆調査方法：インターネット

調査結果まとめ

・8割以上が、入園・入学準備で大変だったことは「持ち物へのお名前付け」と回答。

・4割以上が3月からお名前付けをスタート！直前まで持ち物リストが配布されず、「時短」がポイント！

・大変だったアイテム第１位は「衣類」。

── はがれる、にじむという回答多数で、入園・入学後も継続的にお名前付けが必要という結果に。

・約半数が「夫婦で」お名前付けに挑む！

──お名前付け作業は夫婦の共同タスク。

■ 大変だったこと第１位は「持ち物へのお名前付け」

「入園・入学前の準備で、大変だと感じたこと」を聞いたところ、8割以上が「持ち物へのお名前付け」が大変だと感じていることが分かりました。

＜フリーコメント＞

・小さいところや書きにくいところは、本当に神経を使う。色鉛筆、クレヨンなどにも一つ一つ名前を書くのはしんどさが倍増した。（30歳・男性・東京都）

・文字を小さく書かないといけないので、きれいに書くのが難しい。（40歳・男性・大阪府）

・面倒だし、お金がかかるし、どうしたら効率的かわからない。（32歳・女性・広島県）

■ 4割以上の家庭が、入園・入学直前の3月以降にお名前付けをスタート！

お子様の持ち物にお名前付けを開始した時期を聞いたところ、43.3％が「入園・入学する年の3月（入学前月）」、8.0％が「入園・入学する年の4月（入学月）」に開始していることが分かりました。入園・入学に向けての説明会が2月頃に実施され、直前に持ち物リストが公表されることも多いため、時間がない中での準備や作業となり、時短でお名前付けができるアイテムを求める回答が目立ちました。

＜フリーコメント＞

・自分が書いた文字を色んな大きさのシールで注文できるサービスがあれば嬉しい。（39歳・女性・大阪府）

・新入生は名前をつけるものの数が多いので、直前に準備すると大変だった。（44歳・男性・大阪府）

・とにかくすべてに名前を書く必要があるので、早めに作業にとりかかるほうが良い。（41歳・女性・三重県）

■ お名前付けの不満、第1位は「お名前付けする持ち物の数が多かった」

お名前付けをするときに困った・不満だったことを聞いたところ、第1位は「お名前付けする持ち物の数が多かった」（59.3%）でした。次いで「お名前付けに時間がかかった」（34.0%）、「きれいに仕上がらなかった」（30.5%）と続き、時間的にも作業内容的にも困りごとが多く発生することが分かりました。

また、お名前付けをした持ち物の点数を調査したところ、約4割の方が31個以上と回答、そのうち28％の方が51個以上と回答し、持ち物の数が多いことで、お名前付けに多くの時間を要していることが分かりました。

＜フリーコメント＞

・まさか、小さい道具ひとつひとつにも名前を付けなければならないとは思わなかった。（36歳・男性・埼玉県）

・とにかく量が多い。（42歳・男性・埼玉県）

・算数のおはじきが大変だった。 （41歳・女性・東京都）

・小さくて、数が多くて大変だった。（43歳・男性・愛媛県）

■ 大変だったアイテム第１位は「衣類」

「お名前付けが大変だったアイテム」を尋ねたところ、「肌着などの衣服」が55.5％、「靴・上履き」が37.3％、「おむつ」が29.8％となり、布地など直接名前を書き込みづらいアイテムのお名前付けに苦労していることが分かりました。

また、「アイロンで付けられるネームは、角を四つ切って貼ると、めくれにくい」といった意見も寄せられ、付けたお名前を長持ちさせる工夫が見られました。

＜フリーコメント＞

・布製品への記入はきれいに書きづらい。タグがあるものはまだマシだが、直接衣服に書き込む場

合、特に気をつかう。（33歳・男性・兵庫県）

・衣類の名前がにじんでしまった。（39歳・男性・福井県）

・付けられるものと付けられないものがあり、ちゃんと確認せずに使い始めたため、付けたあとすぐ取れてしまった。（39歳・女性・長野県）

■ 約半数が「夫婦で」お名前つけに挑む！

お名前付けを誰と作業したかを尋ねたところ、47.5％が「夫婦で」と回答。時間も手間もかかるお名前付けの作業は、入園・入学前の夫婦の共同タスクとして、協力して作業を進めていることが分かりました。

また、スタンプやラベルライターなどの便利なアイテムを準備したという意見もあり、手書きに頼らず便利なアイテムを活用することで、より夫婦で作業を進めやすくしている傾向があると考えられます。

＜フリーコメント＞

・同じ作業の繰り返しで、少し休憩した後、再開すると書き慣れた自分（親）の名前を書いてしまう。（41歳・男性・千葉県）

・スタンプを最初から準備していたので、特に大変ではなかった。（42歳・女性・大阪府）

参考資料

文具から布小物にも！お名前ラベルが簡単に作れる！

ラベルライター「テプラ」について

「テプラ」は、自宅でお名前ラベルやアイロン接着タイプのラベルを手軽に作成できるラベルライターです。1988年の発売以来ロングセラーとなり、累計販売台数は1,200万台を突破しています。

テープの種類は業界最多の豊富さを誇り、用途に合わせて選べます。毎日洗うお弁当箱やコップには「強粘着ラベル」、ハンカチやお弁当袋などの布製品には「アイロンラベル」、付け外しが簡単なお名前タグを作れる「りぼん」など、多彩なテープカートリッジが用意されています。

■お名前付けに便利なポイント

・自宅で手軽にお名前ラベルを作成できます。

・誰でも読みやすくきれいなラベルが作れるため、スッキリした印象になります。

・4mm～36mmまでのテープ幅と用途に合わせて選べる豊富なテープバリエーシ

ョンをラインアップしています。

・同じラベルを一度に複数枚印刷でき、作業時間を短縮できます。

（連続印刷対応機種のみ）

■お名前付けのお役立ちサイト

公式HPでは、お名前付けのコツをまとめた特設サイトを公開しています。

お名前付け特設サイト・・・https://kingjim.jp/onamae/

■お名前付けにおすすめのモデル

【ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R2500P】

スマホ専用「テプラ」のエントリーモデル。電池駆動のため持ち運んでどこでもラベルを作成できます。「テプラ」PRO 用 iOS/Android アプリ「Hello」と「TEPRA LINK 2」の2つのアプリに対応しています。

価格：\9,200+消費税

https://www.kingjim.co.jp/products/tepra/sr-r2500p.html

【ラベルライター「テプラ」PRO SR170】

基本的な機能を網羅しているシンプルなモデル。「お名前タグ」印刷機能を搭載しているので、専用オプション品の「お名前タグメーカー」と「スナップボタン」を使用すればオリジナルのタグが簡単に作れます。

価格：\10,000+消費税

https://www.kingjim.co.jp/products/tepra/sr170.html