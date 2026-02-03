くれいじーまぐねっと・浅見めいプロデュースのコスメブランド『A/mAke』から高密着×薄膜仕上げのルースパウダーが待望の定番化！新色のマットラベンダーも登場
ｍｓｈ株式会社は、Z世代から絶大な支持を得る3人組動画クリエイター「くれいじーまぐねっと」のメンバーである浅見めいプロデュースのコスメブランド『A/mAke（エーメイク）』より、美肌フィルターをかけたようにふわっとカバーし、サラサラ肌をキープするルースパウダー「エーメイク スキンコントロールパウダー（全2色）」を、2026年2月25日(水)に発売します。
2024年6月に数量限定で登場し、2025年4月の再販時にもｍｓｈ公式オンラインストアにて即完売を記録した「スキンコントロールパウダー」。肌にのせた瞬間から続くサラサラとした使用感と、毛穴や肌の凹凸をふんわりとぼかす仕上がりが支持され、多くのファンを獲得してきました。
この度、数多く寄せられたご愛用者様からの声にお応えし、発売当初から高い人気を誇る「マットクリア」に加え、同じくマット質感の新色「マットラベンダー」を追加。テカリ防止やトーンアップへの関心が高い10～20代前半のお客様のニーズに寄り添う、全2色展開の定番商品として発売いたします。
さらに前髪やボディなど、顔以外にも使用されるシーンが多いことを踏まえ、定番化にあたり容量を約11％増量。あわせてパッケージデザインも一新し、よりクールで洗練された印象へとアップデートしました。
【発売日】
■2月25日(水) 19:00～ ｍｓｈ公式オンラインストア／ｍｓｈ公式Ｑｏｏ10ストアにて発売
■2月25日(水)より全国のドン・キホーテにて順次発売
■3月下旬より全国のバラエティーショップ、ドラッグストアにて順次発売
※店舗により発売時期が異なり、一部、お取り扱いのない店舗もございます。
エーメイク スキンコントロールパウダー
10g／全2色／1,980円（税込）
高密着×薄膜仕上げ
まるで皮脂コントロールパウダー
〇皮脂吸着成分のシリカを90％以上配合でサラサラ肌をキープし、気になる毛穴や凹凸をカバー
〇スーパーフィットポリマー*¹配合で汗や水に強く、メイクもちUP
〇顔以外にも使えるマルチパウダー
・日焼け止め塗布後や汗をかいた後の首筋やデコルテに塗ってべたつきオフ
・皮脂や汗でべたついた前髪にポンポンするだけでふわさら復活*²
〇美容液成分配合でメイク中もケア
・肌荒れを防ぐモモ葉エキス*³配合
・肌を保湿するセラミドコンプレックス*⁴配合
・肌のキメを整える速効＆持続型ビタミンC誘導体*⁵配合
〇スキンケア後すぐに使えて、つけたまま寝られるナイトパウダー処方
〇こだわりの毛足長めのふわふわパフ採用でキメ細かいパウダーも肌にムラなくフィット
【カラー展開】
マットクリア
白浮きせずに肌に溶け込むクリアカラー。
アプリでフィルターをかけたようなふわさら肌に。
マットラベンダー
ふんわり透明感をプラスするラベンダーカラー。
黄ぐすみを自然にカバーして、明るい印象に。
*1 トリメチルシロキシケイ酸
*2 メイクアップ効果
*3 保湿成分
*4 水添レシチン、フィトステロールズ、セラミドＥＯＰ、セラミドＮＧ、セラミドＮＰ、セラミドＡＧ、セラミドＡＰ（全て保湿成分）
*5 アスコルビルグルコシド、３-Ｏ-エチルアスコルビン酸（全て保湿成分）
浅見めい
2018年結成、Z世代に大人気の「死ぬまで青春」 をスローガンに掲げる”期限切れJK3人組動画クリエイター”くれいじーまぐねっとの最年少美容ヲタク担当。
クールでマイペース、くれまぐの妹的存在で、物怖じしない切れ味鋭いコメント力や自己肯定感の強い発言に憧れを抱く10代女子から圧倒的な人気を獲得している。
▶Instagram：https://www.instagram.com/mei_asami_/
▶Twitter：https://twitter.com/mei_asami_12
▶TikTok：https://www.tiktok.com/@mei_asami_
▶A/mAkeオフィシャルサイト：https://amake-official.jp/
▶A/mAke公式Instagram：https://www.instagram.com/amake.official/
▶A/mAke公式Twitter：https://twitter.com/amake_official
▶A/mAke公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@246aqhdd