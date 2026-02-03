OSAKA Strawberry Festival実行委員会は、2026年3月13日(金)から3月22日(日)までの計10日間、お子様から大人の方まで多くの人に愛されている“いちご”の新しい楽しみ方を伝えるイベント『OSAKA Strawberry Festival 2026(大阪ストロベリーフェスティバル 2026)』を関西テレビ扇町スクエアにて開催します。





キービジュアル





商品画像例





■『OSAKA Strawberry Festival 2026』とは？

(1) 毎年恒例の“いちごの祭典”『OSAKA Strawberry Festival 2026』

横浜赤レンガ倉庫にて2013年に初開催され、昨年は開催期間中に約58万人※ を動員した、毎年恒例の大人気イベント『Yokohama Strawberry Festival(ヨコハマストロベリーフェスティバル)』。関西には2024年に初上陸し、好評につき3回目となる開催が決定！今回も10日間の会期で、一度入っても当日内であれば再入場可能。いちごが旬を迎える春先に、思う存分いちごを楽しんでいただける、まさに“いちごの祭典”です！※横浜赤レンガ倉庫1・2号館来館者数より算出





(2) 『Yokohama Strawberry Festival 2026』で出店するお店が大阪にも出店！

2026年2月5日(木)～3月1日(日)に横浜赤レンガ倉庫にて開催される『Yokohama Strawberry Festival 2026』に出店するお店の中から、選りすぐりのお店が大阪にもやってきます！昨年出店したお店に加え、今回初出店となるニューカマーも登場！今が旬のイチゴを使ったスイーツやグルメを、大阪で食べられる絶好のチャンス。会場には、いちごを贅沢に使った、見た目も可愛いスイーツやドリンクのほか、いちごをモチーフにしたグッズが勢揃いします！年に一度の“いちごの祭典”を、ぜひ会場でお楽しみください！









■『OSAKA Strawberry Festival 2026』開催概要

OSAKA Strawberry Festival 2026

・期間 ： 2026年3月13日(金)～22日(日)計10日間

※雨天決行、荒天時は休業することがあります。

・会場 ： 関西テレビ扇町スクエア1階アトリウム

(大阪市北区扇町2-1-7 カンテレ扇町スクエア 1F)

・営業時間： 10：00～18：00(予定)

・入場料 ： 前売券：450円(税込) 当日券：600円(税込)

※チケット発売開始は2026年2月5日(木)10時予定。

※会場内の混雑状況により、当日券の販売を行わない

可能性があります。

※チケットは日にち指定。その日限り、再入場可。

※未就学児入場無料。小学生以下は保護者同伴必須。

※障がい者手帳等をお持ちの方で、介助者がいらっしゃる場合、

ご本人分は有料、介助者1名分は無料とさせて頂きます。

・主催 ： OSAKA Strawberry Festival実行委員会

・企画制作： 関西テレビ放送株式会社、株式会社横浜赤レンガ

・公式HP ： https://www.ktv.jp/event/ichigo/









■『OSAKA Strawberry Festival 2026』おすすめメニュー

Berry Berry Muffin(Muffin Berry)

華やかで贅沢、五感で楽しむ特別なマフィン。ひと口ごとに上品な甘さが広がり、心まで満たされる。





花笑 いちごみるく(果朋 -KAHOU-)

ホワイトチョコ餡、サクサク香ばしい米粉の最中サブレ。大粒あまおういちごをトッピング。





プレミアムいちご(39Cafe)

全国いちご選手権で銀賞を受賞した「佐藤果実工房のよつぼし」を贅沢に使用。限られた事業者にしか出荷されない特別な品種と、こだわり抜いたクリームがマッチしたオンリーワンクレープです。





いちごとチョコのピッツァ(DIVERTENTE)

こだわりの生地にフレッシュないちごをたっぷりとのせて焼き上げる、ストロベリーフェスティバル限定ピッツァ。石窯から焼き立てをご提供いたします。





私の推し色あまおういちごミルク(STRAWBERRY HOUSES)

推し色全開！9種類の可愛いイチゴ容器の中に、あまおう果肉とあまおうソースがたっぷりと入ったいちごミルク。上品な甘さとスッキリとした飲み心地が特徴です。





いちご大福(ストラベリー)

日本全国の産地から直送されるブランド苺を使用したいちご大福です。





いちごマカロン(MUUN Seoul)

ふわっと香るいちごと、オリジナルの可愛い見た目にキュン。写真を撮らずにはいられない、とびきり可愛いマカロンです。





贅沢いちごの食べ比べマウンテンパフェ(ふるーつなのに)

異なる品種のいちごを贅沢に使用した“いちご尽くし”の食べ比べパフェ。自家製いちごソースとムース、フレッシュいちごを山盛りに重ね、ふんわりホイップと大きな綿飴でトッピング。甘酸っぱいいちごの香りと、とろけるような幸せをどうぞ。





※画像はイメージです。本リリースに記載されている内容は、変更になる可能性がございます。