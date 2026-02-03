株式会社相州村の駅が運営する漁港の駅TOTOCO小田原(所在地：神奈川県小田原市早川)内「とと丸食堂」では、希少魚・石鯛(イシダイ)を主役にした期間限定フェア「磯の王者、石鯛の戴冠式」を2月4日より開催いたします。

旬を迎える石鯛を海鮮丼、定食などさまざまな食べ方で堪能できる期間限定の味わいです。

漁港の駅TOTOCO小田原 公式サイト： https://www.totoco-odawara.com/





旬の石鯛を堪能できるフェアをTOTOCO小田原にて開催

期間限定フェア「石鯛の戴冠式(たいかんしき)」





■磯の王者 石鯛について

石鯛は荒磯で育つことから「磯の王者」と称される高級魚で、引き締まった身質と、噛むほどに広がる上質な旨みが特長です。特に今の時期は脂のりが良く、刺身に最適な旬を迎えます。本フェアでは、小田原漁港に水揚げされた石鯛を使用し、刺身・炙り・丼・定食など多彩なメニューでご提供いたします。





目玉商品は、石鯛を冠のように盛り付けた「イシダイの戴冠丼」や、ウニ・いくら・本まぐろなどを合わせた豪華仕様の「イシダイの頂丼」。さらに、刺身・フライ・あら汁まで一度に楽しめる数量限定の定食も登場し、石鯛の魅力を余すことなく堪能いただけます。





その一口で、磯を制す。

今しか味わえない“王者の味覚”を、ぜひ漁港の駅TOTOCO小田原でお楽しみください。









■販売期間

2026年2月4日(水)～ 2026年2月28日(土)









■期間限定メニュー(全4品)

○イシダイの戴冠丼(たいかんどん)





イシダイの戴冠丼(たいかんどん)





価格 ：2,508円(税込)

アレルギー：小麦、いくら、胡麻、大豆、サバ

磯の王者・石鯛を冠のように盛り付けた、フェアを象徴する海鮮丼。

小田原漁港直送の石鯛刺身に、しらす・いくら・本まぐろを合わせ、見た目の華やかさと素材の旨みを両立しました。噛むほどに広がる石鯛ならではの上質な味わいをご堪能ください。





○イシダイの頂丼





イシダイの頂丼





価格 ：2,728円(税込)

アレルギー：小麦、いくら、大豆、サバ

石鯛に加え、本まぐろ、中央には、うにやいくらをのせた海鮮丼。





○イシダイの宝石飯





イシダイの宝石飯





価格 ：2,068円(税込)

アレルギー：小麦、卵、さけ、いくら、胡麻、大豆、サバ

石鯛を中心に、様々な海鮮を盛り込んだ宝石飯。

写真映えと満足感を兼ね備えた、特別感のあるメニュー。卵黄を絡めることで、石鯛の旨みがより引き立ち、コクと一体感のある味わいに。〆まで箸が止まらない





○王者のおもてなし定食





王者のおもてなし定食





価格 ：2,838円(税込)

アレルギー：小麦、卵、乳成分、いくら、大豆、胡麻

石鯛の刺身、フライ、あら汁を一度に楽しめる、まさに“王者からのお・も・て・な・し”された定食。

素材を余すことなく使い切ることで、石鯛の奥深い魅力を多角的に味わえます。数量限定のため、特別な一食を求める方におすすめです。









■海鮮丼をより楽しむ “3つの食べ方”

1. まずは「刺身専用醤油」で

海鮮の旨みを引き立てる特製醤油で、素材の味をそのまま楽しむ“基本の一口”。

2. 次に「旨ごまだれ」でコク深く

まろやかな胡麻の風味が南まぐろ・真鯛と相性抜群。味変で一気に箸が進みます。

3. 最後は「魚介出汁」をかけてお茶漬け風に

TOTOCOならではの贅沢な出汁で、締めは優しく温かい“海鮮出汁茶漬け”に。









■施設概要

名称 ： 漁港の駅TOTOCO小田原

所在地 ： 〒250-0021

神奈川県小田原市早川1番地の28

小田原漁港交流促進施設

施設 ： 地場物産販売コーナー／情報コーナー／イベント広場／食事処／

休憩所／眺望テラス／多目的室／トイレ／

多目的トイレ／乳幼児施設／

駐車場166台(施設内46台、県駐車場120台)

アクセス ： 電車：JR早川駅 徒歩10分

車 ： 西湘バイパス早川ICから2分／小田原厚木道路小田原西ICから4分

TEL ： 0465-20-6336

営業時間 ： 年中無休

1階 9:00～17:00／

2階 10:00～17:00(L.O. 16:00)／

3階 10:59～17:00(L.O. 16:00)

※営業時間は季節によって変更になる可能性がございます。

※ラストオーダーの時間は混雑状況により早まる場合がございます。

施設管理運営： 株式会社相州村の駅

公式サイト ： https://www.totoco-odawara.com/









■会社概要

・会社名 ：株式会社相州村の駅

・代表者 ：代表取締役 瀬上 恭寛

・所在地 ：〒250-0021 神奈川県小田原市早川1-15-12

・TEL ：0465-43-7200

・主な事業内容：道の駅の運営、観光土産品の企画、開発、卸販、販売