「長傘という選択肢を、もっと軽やかに」― 傘の専門家が200gの極限まで“重さ”を削ぎ落とした、『KALCT HEATBLOCK Aluminum Silver』登場。

アンベル株式会社『KALCT HEATBLOCK Aluminum Silver』（カルクト ヒートブロック アルミニウムシルバー）

◼︎開発背景：傘の専門家が、長年抱いてきた「違和感」

アンベル株式会社（代表取締役：辻野義宏／本社：名古屋市中区）の代表・辻野は、30年以上、傘の可能性を追求し続けてきた専門家です。その歩みの根底には、20代の頃に目にしたある光景が焼き付いています。それは、台風が過ぎ去った後の渋谷駅前。路上には、無残に壊れ、山積みになったビニール傘が溢れていました。

「傘を生業とする者として、このままにしてはいけない」。 辻野が抱いたその静かな違和感は、「使い捨てから、常備へ」というスローガンへと変わりました。 単なる消耗品ではない、高機能で愛着の持てる傘を世に送り出すこと。 それが、使い捨てが当たり前となった現状に対する、専門家としての誠実な答えでした。

■ プロダクトに凝縮された、合理的な設計思想。―アンベルが考える高機能で愛着の持てる傘

「愛着」は、ストレスのない使い心地と、数値に裏打ちされた性能の先に宿るものと考えています。最新作である『KALCT HEATBLOCK Aluminum Silver（カルクト ヒートブロック アルミニウムシルバー）』の設計には、その思想が細部にまで貫かれています。本作は、雨傘としての機能性のみならず、日傘として最も心強く使用できる製品です。

特徴１.「長傘」の利便性を再定義する軽さ

日傘は一日に何度も開閉を繰り返すため、本来は折りたたみよりも長傘の方が利便性が高いという合理的な結論に至りました。 長傘特有の「重さ」と「かさばり」を解消するため、航空機用カーボンファイバーと極薄生地を採用。

全長を一般的な長傘より約17cm短い67cmに設計することで、折りたたみ傘のような感覚でスマートに持ち運べる、利便性を追求したサイズと約200gという軽さを実現しました。

特徴２.「白」を超えるための技術的挑戦

一般的に、日傘といえば「白」が涼しいというイメージが定着していますが、アンベルはさらにその上を行く遮熱性能を求め、独自のアルミ微粒子技術を活かしたシルバーへと辿り着きました。「本当に涼しい傘を届けたい」という想いから、遮光率100%に届かなかった試作を経て、コンマ単位で遮光層の厚みを調整。アルミ微粒子の反射特性を活かした特殊な積層構造により、遮熱率92.4%という、従来の白系の傘をも超える圧倒的な遮断性能を達成しました。

特徴３. 長く使い続けるための構造的な強さ

消耗品で終わらせないために、しなやかさと強度を両立する「一体型樹脂ジョイント」を構造レベルで採用。風速15m/sをクリアする耐久性が、一つの道具を大切に使い続ける安心感を支えます。

熱・光・雨、すべて跳ね返す。

「長傘は重くてかさばる」という、これまでの常識を覆す。KALCTが変える、これからの外出。

紫外線が急増し始めるこれからの季節、KALCT HEATBLOCK Aluminum Silver の真価は、手にした瞬間に存在を忘れてしまうほどの軽さと、熱・光・雨のすべてを物理的に跳ね返す性能の両立にあります。

「折りたたみ傘」とは別に、日差しや雨の強い日の移動には、この「超軽量な長傘」を迷わず手に取る。そんな新しいスタイルを提案します。

日傘として使う際も、一日に何度も傘をきれいにたたみ直す手間はありません。サッと開くだけで、アルミ微粒子を配合した生地が過酷な熱や光線を反射し、快適な移動を支えます。

航空機スペックのカーボンフレームが生む強靭さは、急な風にも、天候の急変にも揺るぎません。軽やかさと力強さ、そして機能美。この一本があれば、変化する気候の下でも、あなたの歩みはもっと自由で、もっと軽やかになるはずです。

KALCT HEATBLOCK Aluminum Silver は、2026年2月3日にアンベル株式会社のオンラインストアにて一般販売を開始するとともに、法人向けの卸売販売も行います。



革新的な傘の価値を、ぜひ多くの方々に体験していただきたいです。

オンラインストア・商品詳細ページ

https://www.umbrella-store.net/products/kalct-heatblock-aluminum-silver

【 KALCT HEATBLOCK Aluminum Silver 】

（カルクト ヒートブロック アルミニウムシルバー）

価格：8,800円（税込）

＜使用時サイズ＞

親骨長さ：58cm

骨数：8本

直径：約102cm

全長：67cm

＜収納時サイズ・重量＞

高さ：67cm（ストラップ部分は除く）

幅：約3cm

重量：約200g

※±3g程度の個体差がある場合があります。

※表示サイズは1%程度の差がある場合があります。

製品の詳細や取材に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

アンベル株式会社 広報担当：太刀野

メール：info@amvelmail.net