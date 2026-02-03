『名探偵コナン』のアニメ30周年を記念した新商品が、通販サイト「トムスショップ」にて2月6日(金)より発売！新規描き下ろしや歴代場面写真、原画を使った商品など盛り沢山！
株式会社トムス・エンタテインメント(本社：東京都中野区 代表取締役社長：竹崎忠)は、TVアニメ『名探偵コナン』の放送30周年を記念した商品を、2026年2月6日(金)より通販サイト「トムスショップ」にて発売いたします。
30周年記念グッズメインビジュアル
【特設サイト】 https://www.tmsshop.jp/dp/conan_30th/
【販売期間】
2026年2月6日(金)12:00 ～
※在庫が無くなり次第終了
【商品紹介】
1996年に放送が開始されたTVアニメ『名探偵コナン』。その30周年を記念して、歴代場面写真や作品ロゴ、原画などを使用した商品が登場！
さらに、アニメ本編より4つのシーンを新規描き下ろし！背景とキャラのパーツが分かれた立体感のある「アクリルスタンド」など様々な商品をご用意しております。
その他、シリアルナンバー入りの「プレミアム複製原画」や約100枚の場面写をフィルム風にデザインした「1話まるごとロールシール」など、アニメ制作会社ならではのグッズも多数展開しておりますので、ぜひ特設サイトをご確認ください。
30周年記念商品一覧
【ピックアップ商品】
■プレミアム複製原画／原動画(5種)
価格 ：16,500円(税込)
商品説明：実際のアニメ制作時に使用された原画／原動画素材を、
高性能な印刷技術を用いて複製したプレミアムな商品です。
作品ロゴ＋シリアルナンバーが刻まれたプレート付きの額縁に
入れてお届けします。
プレミアム複製原画／原動画(5種)
複製原画_実物
複製原画_プレート
■1話まるごとロールシール(2種)
価格 ：1,320円(税込)
商品説明：長さはなんと5m！シールを引き出していくと
まるで本編を見ているように“1話がまるごと”楽しめるロールシールです！
100枚近くの場面写真は1枚ずつ切り離すことも可能で、
本物のフィルムのような半透明の質感が特徴。絵柄は2ループ仕様。
1話まるごとロールシール(2種)
1話まるごとロールシール_ジェットコースター殺人事件
1話まるごとロールシール_ピアノソナタ『月光』殺人事件
■デフォルメアクリルスタンド(4種)
価格 ：990円(税込)
商品説明：アニメ本編より4つのシーンを、デフォルメキャラクターで
新規描き下ろし！背景パーツとキャラが分かれた仕様です。
デフォルメアクリルスタンド(4種)
■TVアニメ『名探偵コナン』ロゴフィギュア(1種)
価格 ：2,750円(税込)
商品説明：『名探偵コナン』のロゴがフィギュアになって登場！
放送30周年を記念したロゴもデザインされた、今回限りの特別仕様です！
ブリスターBOXに入れてお届けします。
ロゴフィギュア
ロゴフィギュア_使用イメージ
(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
