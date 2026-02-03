株式会社トムス・エンタテインメント(本社：東京都中野区 代表取締役社長：竹崎忠)は、TVアニメ『名探偵コナン』の放送30周年を記念した商品を、2026年2月6日(金)より通販サイト「トムスショップ」にて発売いたします。





30周年記念グッズメインビジュアル





【特設サイト】 https://www.tmsshop.jp/dp/conan_30th/









【販売期間】

2026年2月6日(金)12:00 ～

※在庫が無くなり次第終了









【商品紹介】

1996年に放送が開始されたTVアニメ『名探偵コナン』。その30周年を記念して、歴代場面写真や作品ロゴ、原画などを使用した商品が登場！

さらに、アニメ本編より4つのシーンを新規描き下ろし！背景とキャラのパーツが分かれた立体感のある「アクリルスタンド」など様々な商品をご用意しております。

その他、シリアルナンバー入りの「プレミアム複製原画」や約100枚の場面写をフィルム風にデザインした「1話まるごとロールシール」など、アニメ制作会社ならではのグッズも多数展開しておりますので、ぜひ特設サイトをご確認ください。





30周年記念商品一覧





【ピックアップ商品】

■プレミアム複製原画／原動画(5種)

価格 ：16,500円(税込)

商品説明：実際のアニメ制作時に使用された原画／原動画素材を、

高性能な印刷技術を用いて複製したプレミアムな商品です。

作品ロゴ＋シリアルナンバーが刻まれたプレート付きの額縁に

入れてお届けします。





プレミアム複製原画／原動画(5種)

複製原画_実物

複製原画_プレート





■1話まるごとロールシール(2種)

価格 ：1,320円(税込)

商品説明：長さはなんと5m！シールを引き出していくと

まるで本編を見ているように“1話がまるごと”楽しめるロールシールです！

100枚近くの場面写真は1枚ずつ切り離すことも可能で、

本物のフィルムのような半透明の質感が特徴。絵柄は2ループ仕様。





1話まるごとロールシール(2種)

1話まるごとロールシール_ジェットコースター殺人事件

1話まるごとロールシール_ピアノソナタ『月光』殺人事件





■デフォルメアクリルスタンド(4種)

価格 ：990円(税込)

商品説明：アニメ本編より4つのシーンを、デフォルメキャラクターで

新規描き下ろし！背景パーツとキャラが分かれた仕様です。





デフォルメアクリルスタンド(4種)





■TVアニメ『名探偵コナン』ロゴフィギュア(1種)

価格 ：2,750円(税込)

商品説明：『名探偵コナン』のロゴがフィギュアになって登場！

放送30周年を記念したロゴもデザインされた、今回限りの特別仕様です！

ブリスターBOXに入れてお届けします。





ロゴフィギュア

ロゴフィギュア_使用イメージ





(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996









＜商品に関するお問い合わせ＞

トムス・エンタテインメントお客様相談センター

E-mail： tms-shop@tms-e.co.jp