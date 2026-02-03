グリーエックス、サーモスより「＆ONDO 手首あったかビーズウォーマー」800個の寄贈を受領

グリーエックス株式会社

グリーエックス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：足立 和久、以下「グリーエックス」）は、魔法びんを中心に快適で環境に配慮したライフスタイルを提案するグローバル企業、サーモス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：片岡 有二、以下「サーモス」）より、アパレル小物サブブランド「＆ONDO（アンドオンド）」の「手首あったかビーズウォーマー」800個の寄贈を受領しましたので、お知らせいたします。

■ 寄贈の背景と目的

サーモスでは、製品を通じて「働く人の環境をより良くする」ことをテーマに、オフィスワーカーをはじめとした多様な就労シーンにおける快適性向上に取り組んでいます。一方、グリーエックスは、クライアント企業に対するDX支援と同様に、自社においても働きやすさと生産性を両立する職場づくりを重要な経営テーマの一つとして位置付けています。本取り組みは、従業員のコンディション改善を通じた業務効率・エンゲージメント向上を目的とした施策の一環として活用しています。

■ 製品概要と活用内容

今回寄贈された「手首あったかビーズウォーマー」は、チタンコートあったかビーズを配合し、手首をやさしく包み込むことで保温性と快適性を両立した製品です。クッション性にも優れており、PCでのタイピング作業時にも違和感なく使用できる点が特長です。寒冷期における手元の冷えは、集中力や作業効率の低下につながることもあるため、本製品の活用により、冬場のオフィスワークにおける快適性向上が期待されています。

■ 社員の声と今後の活用

グリーエックスでは、配布後に簡易アンケートを実施し、使用感や満足度に関するフィードバックを収集しています。

社員からは、

・「外出後の冷え対策としてすぐに使えて助かる」

・「クッション性があり、タイピング時も邪魔にならない」

といった声が寄せられています。

これらの声は、サーモスに共有し、今後の製品価値向上や取り組み検討の参考データとして活用される予定です。

グリーエックスは、今後も従業員一人ひとりが安心して高いパフォーマンスを発揮できる環境づくりを推進してまいります。

URL：https://gree-x.com

代表者：代表取締役社長 足立 和久

設立：2007年3月

本社：東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー

事業内容：DXコンサルティング事業、DXソリューション事業

＜本件に関するお問い合わせ＞

グリーエックス広報担当：宮川（みやがわ）

TEL：03-5770-9547 E-mail : pr@gree-x.com