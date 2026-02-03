宇都宮東武ホテルグランデ バレンタイン期間限定のビュッフェイベントを2日間限定で開催
株式会社東武ホテルマネジメント（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：三輪 裕章）の宇都宮東武ホテルグランデ（所在地：栃木県宇都宮市）では、2月14日（土）、2月15日（日）の2日間限定で『バレンタイン デザートパラダイス』を開催いたします。
約20種類のデザートと軽食が食べ放題（ソフトドリンク付き）のデザートビュッフェ。バレンタインのひとときを大切な方とともにお愉しみいただけます。ご予約はお早めに。詳細は公式サイトをご覧ください。
バレンタインを彩る華やかなデザート
ご予約はこちら :
https://www.tablecheck.com/shops/tobuhotel-utsunomiya-oasis/reserve
■メニュー
【デザート】
プラリネとチョコレートのムース
チョコレートのショートケーキ
チョコレートトリュフ4種
クラシックショコラ
チョコレートのプリン
ニューヨークチーズケーキ
シフォンケーキキャラメル風味
苺とチョコレートのムース
苺のロールケーキ
苺のパンナコッタ
コーヒーのブランマンジェ
ドーナツチョコレート
シュークリーム
キャラメルのムース
抹茶のムース
クラフティ
クッキー
【軽食】
グリーンサラダ
カブのサラダ柚子風味
海老とブロッコリーのサラダ
ビーツとキャベツのマリネ
チョコレートのクロワッサン
マッシュルームのポタージュ
フルーツなど
（ランチのみ）
かぶのブランマンジェ
テリーヌ
サーモンクレープ
水タコのマリネ
小松菜としめじのキッシュ
スパイシーカカオフィッシュ
キッシュロレーヌ
苺のフルーツサンド
那須御養卵のタマゴサンドとツナサンド
那須御養卵のフレンチトーストいちごジャム添え
いちごジュース
きのこの里コロッケ
バターチキンカレー
とちぎ和牛入りミートソースパスタ
ペペロンチーノなど
（ディナーのみ）
炎の演出 チェリージュビレ チョコレートアイス添え
鴨肉のショコラソース
ズワイガニ入りかぶのブランマンジェ
フォアグラテリーヌ
サーモンのクレープ キャビア添え
帆立クリームコロッケ
とちぎ和牛のブラックカレーと五穀米
トマトのシーフードリゾット
ほうれん草ときのこのクリームソースグラタン
ペペロンチーノなど
デザート以外のメニューもご用意
店舗イメージ
カフェレストラン オアシス
開放感あふれるカフェレストラン。
和洋のビュッフェメニューのほか栃木県ならではの郷土料理や餃子が愉しめる朝食からランチ、
貸切パーティーや2次会までご利用いただけます。
お問い合わせ
Tel.028-643-2140（10:00～16:30）
■ご予約・お問合せ
宇都宮東武ホテルグランデ カフェレストラン「オアシス」
電話番号 028-643-2140（10:00～16:30）
以下のリンクからもご予約が可能です。
宇都宮東武ホテルグランデ 概要
外観
住 所 栃木県宇都宮市本町5-12
電 話 028-627-0111（代表）
客室数 149室
アクセス 東武宇都宮線 東武宇都宮駅より徒歩5分
JR宇都宮駅 西口よりタクシー・車で5分、関東バス（6・7番乗り場）にて5分
東武駅前（または県庁前）バス停下車 徒歩１分
詳細を見る :
https://www.tobuhotel.co.jp/utsunomiya/index.html
