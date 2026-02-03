CASTER BIZ recruiting、英語対応の採用業務を一気通貫で担う「グローバル採用プラン」を提供開始

株式会社キャスター

株式会社キャスター（本社：東京都千代田区、代表取締役 中川祥太、以下「キャスター」）は、2026年2月3日より、採用代行サービス「CASTER BIZ recruiting」において、英語対応が求められる環境での採用成功を、設計から運用まで一気通貫で支援する「CASTER BIZ recruiting グローバル採用プラン」の提供を開始します。

■ グローバル採用プラン提供の背景

労働人口の減少や企業の海外展開を背景に、グローバル人材の採用は重要性を増しています。特に成長企業では、国内人材の確保が難しくなるなか、海外人材を含めた採用活動に取り組むケースが増えています。

一方で、海外人材の採用には英語でのスカウト対応や応募書類のリーディング、応募者とのコミュニケーション、海外拠点との面接調整など、従来の国内採用とは異なる業務負荷が発生し、社内負担が増大する場面も少なくありません。

こうした背景を受け、キャスターは「英語×採用実務」に特化した新たなプランの提供に至りました。

■ グローバル採用プランの特徴

1．英語実務に精通した採用のプロが対応

海外人材のスカウト、英語での候補者対応、海外拠点との面接調整など、英語での対応を前提とした採用実務を、経験を持つ採用担当者が直接担います。

また、英語対応を個人のスキルに依存させることなく、安定した運用体制を提供します。

2．国内採用・グローバル採用を一気通貫

日本語・英語の採用業務を分断せず、同一チーム・同一窓口で一気通貫に対応。国内採用と海外採用を統合することで、管理工数やコミュニケーションコストの削減につなげます。英語を業務で日常的に使用する企業にも適した体制です。

3．採用フローの可視化と内製化支援

これまでに累計800以上のアカウントで採用支援を行ってきたCASTER BIZ recruitingの実績を活かし、採用戦略の整理・設計から運用までを一貫して支援します。採用業務の進行状況や対応プロセスを可視化し、ブラックボックス化しがちな採用実務を整理・共有します。将来的な内製化も見据えた形で、採用ノウハウの蓄積を支援します。

■ こんな企業におすすめ

■ 料金プラン

- グローバル展開を進めている、または今後予定しているスタートアップ・ベンチャー企業- 海外拠点や海外メンバーとの連携が必要となり、採用プロセスの英語対応が求められている企業- 国内採用とグローバル採用を同時に進めるなかで、採用オペレーションの整理・効率化を図りたい企業- エンジニア採用などで、日本語要件に縛られず、海外人材の採用を進めたい企業

SMART（30時間／月） ：324,500円（税込）

MINIMUM（50時間／月） ：462,000円（税込）

STANDARD（70時間／月） ：550,000円（税込）

ADVANCE（90時間／月） ：664,400円（税込）

※初期費用は不要です。

■ サービス詳細

グローバル人材採用プランの詳細は、以下よりご確認いただけます。

https://recruiting.cast-er.com/cbr-la05/(https://recruiting.cast-er.com/cbr-la05/?utm_campaign=cbr_englp_202602&utm_medium=referral&utm_source=corporate&utm_content=pr&utm_term=link)

■ 導入事例

エンジニア採用を行うシステム開発企業（従業員数：約100名）

課題

グローバル人材の採用が急務となるなか、社内公用語（英語）に対応できる外部サービスは限られており、人事部門の負担が増大していた。

解決策

「英語×エンジニア採用」の実績を持つCASTER BIZ recruitingへ一任。英語でのスカウト対応から応募者対応、面接調整までを一括で委託し、日本語・英語人材の採用業務を統合した。

効果

社内公用語（英語）に対応し、グローバル採用と国内採用を一気通貫で実現。窓口を一本化したことで、採用オペレーションが整理され、管理コストの大幅な削減につながった。

■ キャスターについて

キャスターは、ミッション「創り変える。働くの全てを。」のもと、AI×BPaaSで、企業の生産性向上と持続的成長を支援しています。2014年創業以来、全社フルリモートで運営し、オンラインアシスタント「CASTER BIZ」シリーズ（導入企業数No.1（※1））などの事業を通し、累計アカウント数6,000以上（※2）を支援してきました。私たちはAI時代に、新しい働き方を先導し、AIとヒトの協働で“働く世界”を創り変えていきます。

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社キャスター

上場市場 ：東京証券取引所グロース市場 証券コード 9331

代表者 ：代表取締役 中川 祥太

本社所在地 ：東京都千代田区大手町1-5-1

大手町ファーストスクエア ウエストタワー1・2F LIFORK大手町 R06

設立 ：2014年9月

事業内容 ：オンラインアシスタントをはじめとした人材事業運営

URL ：https://caster.co.jp(https://caster.co.jp)

※1:国内主要リモートアシスタントサービス・オンラインアシスタントサービス導入企業数比較による自社調べ（2025年4月）

※2:当社が運営する継続提供サービスにおいて、契約実績のあるアカウントの累計件数