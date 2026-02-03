ピジョン株式会社（本社：東京、社長：矢野 亮）は、低刺激の冷感成分を配合し肌温度をマイナス2～3℃（※1,※2）まで下げる、お子さま向け暑さ対策シリーズ「ごきげんクール ひんやりアクアミスト」および「ごきげんクール ひんやり全身シート」を、2026年2月9日（月）より全国のベビー用品専門店・ドラッグストア、当社公式オンラインショップにて販売を開始いたします。

気象庁の観測データによると、日本国内において最高気温が35℃以上の「猛暑日」の日数は1990年代半ばを境に急増しており、日本の夏は年々、その過酷さを増しています（※3）。かつてない暑さは、子育て世帯のお出かけにも大きな影響を与えています。 当社が実施した、0～6才のお子さまを持つママを対象とした意識調査（※4）では、約半数の方が「猛暑日は絶対にお出かけしたくない」という切実な声を上げています。一方で、そう回答した方のうち、約8割の方が、「（暑さ）対策をした上で、子どもに夏ならではの経験をさせてあげたい」とも回答されていました。これらの結果から、暑い時期のおでかけへの抵抗感を抱きつつも、本音ではお子さまの成長につながる貴重な遊びの機会や、夏の思い出づくりを諦めたくないという、子育て世代が抱える葛藤が浮き彫りとなりました。 しかし、既存の一般用冷却商品は、瞬間的に強い冷感を出すためにメントールやエタノールを多く含んでいるものが主流です。これらはデリケートなお子さまの肌には刺激が強い場合もあり、「使ってあげたいけれど、肌あれが心配で使えない」というお声がありました。 そこで、当社は、お子さまの夏を、少しでも安心・快適に過ごしていただくために、暑さ対策シリーズ商品として「ごきげんクール ひんやりアクアミスト」および「ごきげんクール ひんやり全身シート」を発売いたします。赤ちゃんの肌を見つめて50年の歴史を持つ当社は、デリケートなお子さまのお肌のことを考えた処方で、じんわりとやさしい冷感が続く「Fresh’in Green+（フレッシュイン グリーンプラス）（※5）」を冷感成分として採用。「新しい夏の必需品」として、親子のお出かけをサポートします。

※1 気化熱による。約30℃の環境で評価した場合。使用環境により異なります。※2 気化熱による。約30℃の環境で二往復ふいた場合。使用環境により異なります。※3 気象庁「全国（13地点平均）の猛暑日の年間日数」https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/extreme/extreme_p.html?select_elem=max35up※4 2024年11月ピジョン調べ 暑さ対策に関する調査 対象：0ヵ月～6才11ヵ月のお子さんのいる女性（n=7477）※5 メチルジイソプロピルプロピオン酸アミド

■商品特長

● マイルドな冷感成分「Fresh’in Green+」で、じんわりひんやり長続き

一般的な冷却商品に使用されるメントールやエタノールは一切不使用。50年以上の肌研究から生まれた独自の基準に基づき、低刺激でありながら、じんわりと程よい冷感が持続する成分「Fresh’in Green+（フレッシュイン グリーンプラス）」を採用しました。デリケートな肌への「やさしさ」と「冷感効果」を両立させた、ピジョンならではの処方です。

● シーンに合わせて選べる2タイプで、肌温度を瞬間クールダウン

お外遊びの合間や、汗をかいた後など、シーンに合わせて使い分けられる2タイプをご用意しました。

「ごきげんクール ひんやりアクアミスト」

シュッとひと吹きするだけで、肌温度マイナス3℃のクールダウン。熱がこもりやすい首元や背中を即座に、直接冷やし、元気な外遊びをサポートします。ポケットに収まるコンパクトサイズです。

「ごきげんクール ひんやり全身シート」

シートで汗を拭きとりながら、肌温度マイナス2℃のリフレッシュ。ベタベタした不快な汗をさっぱりさせ、お子さまを快適な状態へ導きます。 また、かさばらない20枚入りパッケージを採用。いつでもどこでもサッと取り出して、お子さまをリフレッシュさせてあげられます。

■ 商品概要

●商品名：ごきげんクール ひんやりアクアミスト●内容量：50ml●税込価格：オープン価格●その他対象月齢：1才6ヵ月頃～アルコール・メントールフリー●発売日：2026年2月9日（月）●URL：https://products.pigeon.co.jp/item/index-2796.html

●商品名：ごきげんクール ひんやり全身シート●内容量：20枚入●税込価格：オープン価格●その他アルコール・メントールフリー●発売日：2026年2月9日（月）●URL：https://products.pigeon.co.jp/item/index-2795.html

