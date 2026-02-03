【どうとんぼり神座】「ラーメン店＝女性が入りにくい」をおもてなしで解決！神座初『女性おもてなし推進店』誕生

株式会社理想実業

株式会社理想実業（所在地：大阪府大阪市北区、代表取締役：布施真之介）が運営するラーメンレストラン「どうとんぼり神座（かむくら）」は、女性が利用しやすい店舗を目指した神座初の『女性おもてなし推進店』として赤坂店を2026年2月3日（火）にオープンいたします。

■女性がおひとりでも来店しやすい場所を目指した『女性おもてなし推進店』

どうとんぼり神座は誰でも入りやすい店舗作りを目指して参りましたが、さらにおもてなし向上プロジェクトとして『女性おもてなし推進店』をオープンいたしました。

この店舗では、女性のお客様が安心してお食事をお楽しみいただけるよう、複数のアメニティのご用意に加え、女性店長のもと11時～18時の間は女性キャストの割合を約8割の体制としてお迎えいたします。

その他、人気サイドメニューの炒飯や金賞受賞のからあげなど、神座を満喫していただく『ハーフハーフはふはふセット (煮玉子ハーフラーメン＋半炒飯＋からあげ１個)』を赤坂店限定で販売いたします。

また、今後は赤坂店をご利用いただいた女性のお客様からのご意見を踏まえて、全国展開も視野に女性の気持ちに寄り添った店舗作りを目指します。

なお、本店舗は『女性おもてなし推進店』ではありますが、これら全ては女性以外のお客様にもご利用いただけます。

▼アメニティ一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/99943/table/131_1_749a420caa94818223753ee7ffbd5003.jpg?v=202602031221 ]【赤坂店 店舗情報】- 住所：〒107-0052 東京都港区赤坂3-13-14 赤坂TATSUMIビル1階- 営業時間：平日(月～木),土日祝 11:00～23:00(L.O.22:30)金,祝前日 11:00～翌4:00(L.O.3:30)どうとんぼり神座（かむくら）とは

『日本の味がする。』をブランドメッセージに掲げ、心に沁みわたるやさしいスープ、素材のうまみが感じられるラーメンと、おもてなしの心が行き届いた店舗体験が特徴です。

1986年7月19日、大阪・道頓堀に4坪9席で創業。フレンチレストラン出身の創業者が、1年半をかけて開発した秘伝スープに、白菜と豚バラ肉を加えた看板メニュー「おいしいラーメン」は、厳しい社内試験を通過した“スープソムリエ“によって各店舗で作られ、お客様はいつどこを訪れても至高の一杯が味わえます。

関西・関東エリアを中心に急拡大しており、現在は国内117店舗（関西82店舗／関東35店舗）・海外2店舗（2026年1月末時点）を展開。国内外・老若男女問わず、日々あらゆるお客様を最高のラーメンとおもてなしでお迎えしています。

https://kamukura.co.jp

株式会社理想実業（理想実業グループ）について

ラーメンレストラン「どうとんぼり神座」を中心に、国内外の飲食店舗の経営、食品工場の運営など、食に関わる全般の事業を行っております。当グループでは、子どもたちの安定的な生活を守る社会を目指して「子どもの無垢な笑顔を守る」を企業活動の大きな目的としております。

https://rsj.co.jp