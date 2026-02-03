eスポーツ大会「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」優勝チームに賞金贈呈～『ストリートファイター6』とコラボしたブースを2年連続出展～

太陽ホールディングス株式会社

太陽ホールディングス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：齋藤 斉、証券コード：4626、以下「太陽ホールディングス」）が、トップパートナーとして協賛した株式会社カプコン主催「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」の決勝戦であるグランドファイナルが2026年1月31日（土）にパシフィコ横浜にて開催されました。

グランドファイナルでは、「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」Division Sを1位で突破した「Crazy Raccoon」と、 Division Fを勝ち抜いた「REJECT」の2チームが国内最強チームの座を懸けて戦い、「REJECT」が優勝しました。

太陽ホールディングスより、優勝賞金900万円、準優勝400万円、3位には100万円（2チーム各50万円）の総額 1400万円の賞金を贈呈しました。

また、グランドファイナル会場では「めっちゃ緑のすごいやつ。」をコンセプトに協賛企業ブースを出展し、当社がストリートファイターリーグに協賛する理由を中心に表現しました。当社は、eスポーツに欠かせないスマートフォンやパソコン、サーバーなどのIT機器、エレクトロニクス製品に入っているプリント基板の緑の部分である、絶縁インキ（ソルダーレジスト）で世界シェアNo.1の化学メーカーとして、ファンの皆様とともに、今後も選手たちの熱い戦いをサポートしてまいります。

▼『ストリートファイター6』コラボブースの詳細についてはコチラをご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000158.000028282.html

■「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」とは

大ヒット対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズを使用した、日本最高峰のカプコン公式チームリーグ戦です。2018年より始まり、8シーズン目を迎える2025年シーズンは、シリーズ最新作『ストリートファイター6』で開催。また昨年に引き続き、12チームを6チームずつに分けてリーグ戦を行う「2 Division(ディビジョン)制」で今年度も激戦を繰り広げます

■太陽ホールディングスと「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」

太陽ホールディングスは、「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」 にトップパートナーとして協賛しています。当社は、eスポーツに欠かせないスマートフォンやパソコン、サーバーなどのIT機器、エレクトロニクス製品に入っているプリント基板の緑の部分である、絶縁インキ（ソルダーレジスト）で世界シェアNo.1※ の化学メーカーとして、eスポーツに深く関わっています。当社は、「楽しい世界は、楽しむ人がつくりだす。」というブランドステートメントのもと、今年もファンの皆様とともに、選手たちの熱い戦いを応援しています。

※富士キメラ総研「2024 エレクトロニクス先端材料の現状と将来展望」



■ソルダーレジストとは

太陽ホールディングス株式会社 会社概要

【本店所在地】〒355-0222 埼玉県比企郡嵐山町大字大蔵388番地

【本社】〒171-0021 東京都豊島区西池袋一丁目11番1号 メトロポリタンプラザビル16階

【代表】齋藤 斉 【設立】1953年9月29日 【資本金】102億617万円

【従業員数】連結 2,485名/単体 171名(2025年3月末時点)

■太陽ホールディングス公式WEBサイト

https://www.taiyo-hd.co.jp/jp/

■太陽ホールディングス公式X

https://x.com/taiyo_hd