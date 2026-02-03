■月間視聴率４冠達成

広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、2026年1月の個人全体の視聴率において、全日（午前6時～深夜0時）で平均4.1％、ゴールデンタイム（午後7時～10時）で平均6.3％、プライムタイム（午後7時～11時）で平均6.1％、ノンプライムタイム（午前6時～午後7時/午後11時～深夜0時）で平均3.5％と、いずれも①位を獲得しました。 ※ビデオリサーチ調べ（広島地区）

■視聴率分析

2026年1月の視聴率において4冠を達成できました。「大下容子ワイド！スクランブル」（第1部＆第2部）や「報道ステーション」などの基幹帯番組で平均視聴率月間横並びトップを獲得していることが全日やプライムの好調を牽引しています。自社制作番組に注目すると、毎週土曜・午後1時放送「フロントドア」は2カ月連続で①位、毎週木曜・深夜0時15分放送「スナックコットン」は2カ月連続でU49（49歳以下の視聴者）で①位を獲得しています。

その他、1月24日（土）放送「朝だ！生です旅サラダ」ではWEST.茺田崇裕さんが尾道市生口島から生中継！瀬戸田レモンの魅力を存分に伝えた放送回では5.1%で同時間帯①位を記録しました。 ※ビデオリサーチ調べ（広島地区）

2月はいよいよプロ野球キャンプが始動！ 「ピタニュー」や「フロントドア」では生中継でキャンプ情報をたっぷりとお届け予定。2月14日（土）午後1時55分からは《明治安田Ｊ１百年構想リーグ》のホーム開幕戦にして中国ダービー、ガウル新監督率いるサンフレッチェ広島対ファジアーノ岡山の大注目の一戦を生中継します！ お楽しみに。

これからも、地域にとって必要な情報や視聴者のニーズに応える発信ができるよう真摯に番組作りに取り組んでまいります。