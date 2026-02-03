株式会社菜花の里(本社：千葉県成田市、代表取締役：河越 康行)が運営するCAFE DULCET(所在地：千葉県船橋市)は、このたび4周年を迎えます。日頃のご愛顧に感謝し、これからも多くのお客様に楽しんでいただきたいという想いを込めて「DULCET キーマカリー RICE BOWL」「ショコラベリーパフェ」ほか新メニュー5品を、2026年2月4日(水)より発売します。

公式サイト： https://cafe-dulcet.com/index.php





西船橋駅直結CAFE DULCETが4周年を迎えます





■周年記念メニューに込めた想い

CAFE DULCETでは、日常の中で気軽に立ち寄れる居心地の良い空間づくりを大切にしてきました。周年という節目を迎えるにあたり、これまで支えてくださった地域のお客様への感謝を込め、食事・スイーツ・ドリンクを通じて、より豊かなカフェ体験を提供することを目的に、本周年記念メニューを企画しました。









■新メニューの紹介

スパイスの香りを活かしながら和の要素を取り入れたキーマカレーに、千葉県産野菜を使用した季節のサラダを添えた、満足感のある一皿です。





商品名 ： DULCET キーマカリー RICE BOWL

アレルギー： 乳成分・小麦・卵・クルミ・豚肉・アーモンド・りんご・

大豆・バナナ・ごま

価格 ： 1,958円(税込)





DULCET キーマカリー RICE BOWL





■スイーツメニュー

濃厚なショコラと甘酸っぱいベリーを重ね、周年記念にふさわしい華やかさを演出しました。食後でも楽しめるミニサイズも用意し、幅広いシーンに対応します。





商品名 ： ショコラベリーパフェ

アレルギー： 乳成分・卵・小麦・アーモンド・大豆

価格 ： 1,760円(税込)

商品名 ： ミニショコラベリーパフェ

アレルギー： 乳成分・卵・小麦・アーモンド・大豆

価格 ： 660円(税込)





ミニショコラベリーパフェ／ショコラベリーパフェ





■ドリンクメニュー

香ばしいほうじ茶にショコラのコクを重ね、甘さと香りの

バランスにこだわりました。





商品名 ： ほうじ茶ショコララテ

アレルギー： 乳成分・大豆・ゼラチン

価格 ： 660円(税込)

商品名 ： アイスほうじ茶ショコララテ

アレルギー： 乳成分・大豆・ゼラチン

価格 ： 660円(税込)





アイスほうじ茶ショコララテ／ほうじ茶ショコララテ





■店舗概要





CAFE DULCETについて





CAFE DULCETはJR西船橋駅の構内にあります。千葉の素材と季節の味わいにこだわり、地域の魅力を“食”を通じて発信しております。旬の食材を使った様々な料理でお客様の心を温かくする空間づくりを目指しております。





店舗名称 ： CAFE DULCET

所在地 ： 〒273-0031 千葉県船橋市西船4丁目27ー7

(ペリエ西船橋改札内3階)

電話番号 ： 047-436-8802

営業時間 ： 8：00～21：00(ラストオーダー20：30)

※営業時間が異なる場合がございます。

詳しくは、ペリエ西船橋公式サイトのトップページ

「重要なお知らせ【営業時間変更】」をご確認ください。









■会社概要

運営会社 ： 株式会社菜花の里

代表者 ： 代表取締役 河越 康行

所在地 ： 〒286-0022 千葉県成田市寺台260番地

主な事業内容： カフェ ドルセットの管理運営、観光土産品の開発、

製造及び販売、工芸品、民芸品の加工及び販売、食料

品の販売、飲食店の経営、地域商社事業に関する業務