サーモス、グリーエックスへ『＆ONDO』製品を800個寄贈

魔法びんのグローバル企業として、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案するサーモス株式会社（本社：東京都港区 社長：片岡 有二)は、企業のDXを支援するグリーエックス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：足立 和久、グリーホールディングス株式会社100％子会社、以下「グリーエックス」）にサーモスのアパレル小物のサブブランド『＆ONDO（アンドオンド）』の「手首あったかビーズウォーマー」800個を2025年12月3日（水）に寄贈し、同社の各拠点で配布しました。

『＆ONDO』は、生活の中で感じる温度にまつわるストレスのひとつである「冷え」に着目し、さらなる「心地よさ」を提供することを目的に2024年9月に立ち上げた、サーモスのアパレル小物のサブブランドです。今回寄贈した「手首あったかビーズウォーマー」は、チタンコートあったかビーズを配合することで、体温を逃さずキャッチし、手首をやさしく包み込んで保温します。

■寄贈背景

今回、寄贈した「手首あったかビーズウォーマー」は、着用時の温かさはもちろん、ビーズを配合していることでクッション性があり、パソコン作業などにも快適にご使用いただける点が好評をいただいております。本寄贈は、手元を温かく保つことで作業効率の向上や、より快適な職場環境づくりにお役立ていただきたいとの思いによるものです。

■グリーエックス株式会社およびグループ会社の社員の皆さまからのお声

今回、寄贈した製品を使用した方を対象に実施したアンケートでは、回答者の約6割がデスクワーク時（オフィス・在宅勤務を含む）に使用しており、そのうち9割以上が「手元を温めることで快適にデスクワークを行えた」と回答しました。全体では、約9割の方が本製品に満足しているという結果となりました。「とても温かく、触り心地もよく、癖になる使い心地でした」といった保温性に関するコメントのほか、「手首のクッション部分が良かった」といった感想も寄せられました。

今後も手元の冷えを感じる場面で活用いただき、「働きやすく心地よい温度」を見つけていただく一助になればと考えています。

※アンケート実施期間：2025年12月3日～2026年1月15日 回答者数：131名

手首あったかビーズウォーマー 製品特長

色：BW(ブラウン)、CHL(チャコール)

サイズ：製品（約cm）幅10.0×長さ14.0

手首回り（約cm）13.5～17.0

素材：＜本体＞アクリル60％、レーヨン35％、ポリウレタン5％

＜ビーズ＞ポリスチレン（チタンコーティング）

特長：

・チタンコートあったかビーズを配合。ビーズ内部の空洞と、ビーズ同士の空間が作る空気層が、体温をキャッチして保温

・体温を素早く伝えるビーズが、手首をやさしく包みこんで保温

・吸湿発熱性のある生地を使用

■取扱店一覧- サーモス直営店（サーモス スタイリングストア、サーモス ストア）店舗一覧はこちら：https://www.shopthermos.jp/shop/pages/storelist.aspx※取り扱いや在庫については店舗までお問い合わせください。- 「＆ONDO（アンドオンド）」公式WEBページ：https://www.shopthermos.jp/shop/brand/andondo/- その他ECサイト（Amazon、楽天市場）、一部バラエティショップなど

【サーモスブランド】

1904年、ドイツで誕生。世界で初めてガラス製魔法びんを製品化し、1978年には日本の技術力をもって世界初の「高真空ステンレス製魔法びん」を生み出した、世界最大の魔法びんブランドです。魔法びんのパイオニアとして世界120ヵ国以上で愛される存在です。

https://www.thermos.jp/company/history/

【サーモス株式会社】

サーモス株式会社は、魔法びんのグローバル企業として、ステンレス製魔法びん構造のケータイマグやタンブラー、スープジャーの他、フライパンなどの調理器具といった幅広いラインアップを展開。断熱技術をはじめとしたさまざまな技術と創造力で、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案しています。

https://www.thermos.jp/

※サーモス株式会社は、日本酸素ホールディングスグループの一員です。