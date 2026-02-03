AIをアシスタントに、頭で考えるより作ってみて覚えよう！ 『AIと勉強するHTML&CSS+JavaScript』発売

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、『AIと勉強するHTML&CSS+JavaScript』を発売しました。



『AIと勉強するHTML&CSS+JavaScript』


https://books.mdn.co.jp/books/3225303026/



本書は、ChatGPTなどの生成AIを学習に取り入れながら、HTML＆CSSと初歩的なJavaScriptを使ったWebサイトのフロントエンド制作を学んでいく本です。コードやプログラムを頭で考えて理解するよりも「作って動かしてみて」理解することに重点に置いています。



最初に生成AIやWebサイトの制作環境について基本的な知識を身に付けたら、HTML＆CSSを一通り学び、静的なWebページを作成していきます。次に、レスポンシブWebデザインとCSSフレームワークの基本を習得し、さらに初歩的なJavaScriptとライブラリを使って動的なWebページの制作にチャレンジしてみる、といった構成です。



これからの時代はAIといっしょにプログラムを書くのが、ごく自然なスタイルになっていく一方で、学習の初期段階では、自分でコードを考え、試行錯誤するプロセスがとても大切です。



そこで、同書では基本をしっかり学びつつ、生成AIを活用して「AIといっしょに学ぶ」新しい学習スタイルを提案します。初学者の方も、過去に一度挫折してしまった方も、本書を通じてプログラミングのおもしろさを実感してください！



〈本書の特長〉


・学習の要所に生成AIを取り入れて活用する


・とりあえずプログラムを動かしてみる学習法


・現役のエンジニア兼講師がていねいに解説



〈本書の章構成〉


■Introduction　学習をはじめる前に


■Chapter1　生成AIの活用


■Chapter2　開発環境の準備


■Chapter3　HTML＆CSS入門


■Chapter4　レスポンシブWebデザイン


■Chapter5　CSSフレームワークの活用


■Chapter6　JavaScript入門


■Chapter7　ライブラリの活用



〈こんな方にオススメ〉


・WebデザインやWeb制作をイチから学んでみたい方


・コーディングやプログラミングの習得に、一度挫折した方


・ノーコードツールを使っており、スキルアップを目指す方



〈著者プロフィール〉


田中 聡（たなか・さとし）


トランジット株式会社 代表取締役／ソフトウェア・エンジニア


企業で生物学や薬学の実験データ分析ソフトの開発に従事。フリーランスとして独立した後、法人を設立。現在はエンジニアの傍ら、職業訓練校や企業研修で、プログラミングやデータサイエンスなどの講師を務める。塾講師の経験があり、現在は、教育業界・IT業界両方の豊富な経験がある。



【仕様】


田中 聡 著


定価3,300円（本体3,000円＋税10％）


B5判／328ページ／ダウンロードデータあり


ISBN 978-4-295-20811-2












