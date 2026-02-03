AIをアシスタントに、頭で考えるより作ってみて覚えよう！ 『AIと勉強するHTML&CSS+JavaScript』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、『AIと勉強するHTML&CSS+JavaScript』を発売しました。

『AIと勉強するHTML&CSS+JavaScript』

https://books.mdn.co.jp/books/3225303026/

本書は、ChatGPTなどの生成AIを学習に取り入れながら、HTML＆CSSと初歩的なJavaScriptを使ったWebサイトのフロントエンド制作を学んでいく本です。コードやプログラムを頭で考えて理解するよりも「作って動かしてみて」理解することに重点に置いています。

最初に生成AIやWebサイトの制作環境について基本的な知識を身に付けたら、HTML＆CSSを一通り学び、静的なWebページを作成していきます。次に、レスポンシブWebデザインとCSSフレームワークの基本を習得し、さらに初歩的なJavaScriptとライブラリを使って動的なWebページの制作にチャレンジしてみる、といった構成です。

これからの時代はAIといっしょにプログラムを書くのが、ごく自然なスタイルになっていく一方で、学習の初期段階では、自分でコードを考え、試行錯誤するプロセスがとても大切です。

そこで、同書では基本をしっかり学びつつ、生成AIを活用して「AIといっしょに学ぶ」新しい学習スタイルを提案します。初学者の方も、過去に一度挫折してしまった方も、本書を通じてプログラミングのおもしろさを実感してください！

〈本書の特長〉

・学習の要所に生成AIを取り入れて活用する

・とりあえずプログラムを動かしてみる学習法

・現役のエンジニア兼講師がていねいに解説

〈本書の章構成〉

■Introduction 学習をはじめる前に

■Chapter1 生成AIの活用

■Chapter2 開発環境の準備

■Chapter3 HTML＆CSS入門

■Chapter4 レスポンシブWebデザイン

■Chapter5 CSSフレームワークの活用

■Chapter6 JavaScript入門

■Chapter7 ライブラリの活用

〈こんな方にオススメ〉

・WebデザインやWeb制作をイチから学んでみたい方

・コーディングやプログラミングの習得に、一度挫折した方

・ノーコードツールを使っており、スキルアップを目指す方

〈著者プロフィール〉

田中 聡（たなか・さとし）

トランジット株式会社 代表取締役／ソフトウェア・エンジニア

企業で生物学や薬学の実験データ分析ソフトの開発に従事。フリーランスとして独立した後、法人を設立。現在はエンジニアの傍ら、職業訓練校や企業研修で、プログラミングやデータサイエンスなどの講師を務める。塾講師の経験があり、現在は、教育業界・IT業界両方の豊富な経験がある。

【仕様】

田中 聡 著

定価3,300円（本体3,000円＋税10％）

B5判／328ページ／ダウンロードデータあり

ISBN 978-4-295-20811-2

【株式会社エムディエヌコーポレーション】

株式会社エムディエヌコーポレーション（MdN）は、デザインや各種表現の可能性とノウハウを伝える出版社です。1992年に創業し、デザインの考え方・学び方、PhotoshopやIllustratorを始めとするツールの使い方、Webと共に進化するテクノロジーの情報などを提供してきました。近年では、アニメーションや映像、ゲーム、芸能など、ビジュアル・カルチャー全般に渡るクリエイティブ情報にもテーマを広げ、デザインのおもしろさや魅力をさまざまな形でお届けしています。

URL：https://books.mdn.co.jp/

【インプレスグループ】

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

URL：https://www.impressholdings.com/

