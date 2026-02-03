人気メンタルコーチMACO氏のオラクルカードシリーズ第2弾『New Gate Oracle -way of being-（ニューゲートオラクル -ウェイオブビーイング）』3月3日発売、予約受付開始！

大人気メンタルコーチMACOオラクルカードシリーズ第2弾！「思いのままの人生はすぐそこにあります」

本当の自分で生きることがテーマになる「風の時代」に突入して、はや数年が経ちました。

社会で起きている出来事や身の回りで起きている事象を見ても、風の時代になったことを実感できる今、私たち自身も生き方を完全にシフトするタイミングにきている、そして誰もが、「自分軸で自由に生きる」時代に変わってきているのではないでしょうか。





このオラクルカードは、自分の本心からの声にしっかりと耳を傾け、ブレのない「自分の在り方」を整えていくことを目指してつくりました。イラストは、第一弾「エラオブウインド」同様、siouxの美しいイラストで、カードメッセージのイマジネーションを広げています。カードリーディングを続けると、メッセージの精度が増していきます。そして最終的には、あなたと宇宙の波動は限りなく近いものになり、メッセージの精度どころかあなたの行動の精度が上がり、「願わずとも叶う」状態になるのです。嘘偽りのない自分で生きる。本当の「自分の在り方」を宇宙に問い、理想に向かう新しい扉を開きましょう。

カード一例（全37枚入りです）

【著者プロフィール】

MACO

メンタルコーチ。自己実現の理論について探求・実践を続け、これまでに合計3つの大学・大学院を修了。脳科学、NLPコーチング、各種セラピーなどさまざまなジャンルの知見を深める。ネガティブ思考の強い人でも願いを叶えられる法則を体得し、講演家として全国を回りながら、同時に執筆活動をしている。『ネガティブがあっても引き寄せは叶う！』『本当の私で生きる』（大和書房）、『願いを叶える手帳』『世界再起動』（永岡書店）、『ニューゲートオラクル エラオブウインド』（扶桑社）など著書多数。

【書誌情報】

タイトル：ニューゲートオラクル -ウェイオブビーイング-

MACO （著）、 sioux （イラスト）

価格：4180円（税込）

発売日：2026年3月3日

ISBN：978-4594102111

ニューゲートオラクルーエラオブウインドー

2020年から西洋占星術で主に言われている、「風の時代」に突入しました。宇宙全体のエネルギーが大きく進化するという、新時代の変革期真っ只中にいる私たちですが、この風の時代には「自分の本心の選択で生きるとうまくいく」「思ったことが速く叶う」という特徴があります。

このカード本は、そんな時代ならではのエネルギーを味方につけ、あなたが本心から願う豊かさや幸せの創造をサポートするために作りました。

