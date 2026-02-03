【期間限定コラボ】全4回にわたる“五感で味わうお菓子体験”〈第3弾〉「バターサンド〈林檎のキャラメリゼ〉」2026年3月1日（日）より全国販売

株式会社BAKE

株式会社 BAKE（本社：東京都港区、代表取締役社長：山田純平）が運営するバターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」が展開するプレミアムシリーズ「プレスバターサンドギャラリー」では、アート・コミュニケーションプラットフォーム「ArtSticker」（運営：株式会社The Chain Museum）とコラボレーションした「SWEETS MEETS ART」プロジェクトを実施しています。

この度、プロジェクト第3弾として、アーティスト・中村桃子氏とのコラボレーションパッケージによる「バターサンド〈林檎のキャラメリゼ〉」を2026年3月1日（日）より全国にて販売いたします。

また2026年2月24日（火）より、株式会社アンドエスティが運営するフラッグシップストア「and ST TOKYO」にて開催するPOP UPにて、本商品の先行販売を実施いたします。

「バターサンド〈林檎のキャラメリゼ〉」の味わいをアートで表現 ビターキャラメル色のヘアをした、まっすぐ見つめる印象的な女の子のモチーフ

全4回にわたり若手アーティストによる “お菓子の味を表現したアート作品” をパッケージデザインに採用する「SWEETS MEETS ART」プロジェクト。第3弾として登場するのは、新フレーバーの「バターサンド〈林檎のキャラメリゼ〉」です。カラメルチップを練りこんだバタークッキーのカリッとサクサクな食感が印象的で、りんごが香るほろ苦いビターキャラメルと、やさしい甘みのカスタードバタークリームがお互いを引き立てあう上品な味わいです。

今回のパッケージデザインは、イラストレーター / 画家・中村桃子氏が、実際に本商品を味わった時の体験を絵として表現。中村氏の作品を象徴する「女性像」と「花」のモチーフが印象的です。

第3弾 アートのポイント

正面を真っ直ぐ見つめる女の子は、りんご・キャラメル・クリームが織りなす素材の調和を象徴しています。 手の中のりんごの皮が伸び、ビターキャラメル色の髪にリボンのように絡まる描写は、口いっぱいに広がる風味を表現。 缶の側面にはクッキーの食感やビターキャラメルのダークな味わいをイメージした遊び心あるモチーフが施され、裏側にもフレーバーをモチーフにした3人の女の子が隠れているなど、細部にまでこだわりが詰まっています。

＜アーティストプロフィール＞

中村桃子

東京都生まれ。グラフィックデザイン事務所を経て、イラストレーター/画家として国内、アジアを拠点に活動。装画、音楽、アパレルブランドのテキスタイルなど。生き物の様な花と無表情の女性を主なモチーフとしている。

Instagram：https://www.instagram.com/nakamuramomoko_ill/

【新商品概要】

● バターサンド〈林檎のキャラメリゼ〉4個入

カラメルチップを練り込んだ香ばしいサクサクのクッキーで、りんごが香るビターキャラメルとカスタードバタークリームを挟みました。

りんごビターキャラメルの華やかな香りと程よい酸味が、カスタードバタークリームのまろやかな甘味と調和し、奥行きのある味わいをお楽しみいただけます。

■ 価格 ：1,728円（税込）

■販売場所：「PRESS BUTTER SAND」全国の店舗 / 「PRESS BUTTER SAND」全国の催事会場 / 公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/products/press-butter-sand-apple-caramelize4p)」/ 楽天市場 / Yahooショッピング / Amazon / auPayマーケット / LINEギフト ※一部、取り扱いの無い店舗もございます。

■ 販売期間：2026年3月1日（日）～5月15日（金）※なくなり次第終了

※「and ST TOKYO」でのPOP UPでは、2026年2月24日（火）より先行販売を行います。

トレンドの発信地・原宿の「and ST TOKYO」にてPOP UPを開催！「バターサンド〈林檎のキャラメリゼ〉」を先行販売

PRESS BUTTER SANDは、ファッショントータルプラットフォーム「and ST」が展開する東京・原宿のフラッグシップストア「and ST TOKYO」にて、期間限定のPOP UPを開催いたします。

本プロジェクト「SWEETS MEETS ART」では、近年高まりを見せる若い世代のアートへの関心にも着目し、新たなアプローチに挑戦しています。トレンドの発信地であり、多くの若い世代が訪れる「and ST TOKYO」での開催を通じて、アートとお菓子が融合した新しい体験をお届けいたします。

なお本会場では、当商品「バターサンド〈林檎のキャラメリゼ〉」を先行販売するほか、「SWEETS MEETS ART」プロジェクト第1弾・第2弾として展開した「バターサンド〈バニラココナッツ〉」「バターサンド〈ピスタチオチェリー〉」もあわせて販売いたします。

【POP UP開催概要】

■開催場所：and ST TOKYO (アンドエスティトーキョー)

（〒150-0001 東京都渋谷区神宮前１丁目１４－３０ WITH HARAJUKU 1F）

■開催期間：2026年2月24日（火）～2026年3月22日（日）

■開催時間：平日 11:00 ～ 21:00 / 土日祝 10:00 ～ 21:00

※オープン日の24日（火）のみ、18時までの営業となります。予めご了承ください。

■販売商品：

・バターサンド〈バニラココナッツ〉4個入

・バターサンド〈ピスタチオチェリー〉4個入

・【先行販売】バターサンド〈林檎のキャラメリゼ〉4個入

・バターサンド 5個入

・バターサンド〈チョコレート〉5個入

・バターサンド2種詰合せ〈チョコレート〉8個入

【3日間限定】お気に入りのアートを身に着ける、オリジナル缶バッジ制作体験イベントを実施

POP UP期間中の特別コンテンツとして、3日間限定の缶バッジ制作体験イベントを実施いたします。

本プロジェクト第1弾から第3弾までの商品の中から、お好きな個包装のパッケージデザインを選び、お好みのデザインをカットしてオリジナルの缶バッジを制作いただけます。お気に入りのアートをファッションや身の回りのアイテムに取り入れて、お楽しみください。



【缶バッジ制作体験イベント 概要】

■イベント開催日：2026年2月28日（土）、3月7日（土）、3月14日（土）

■開催時間： 11:00～ / 11:30～ / 14:00～ / 14:30～ / 17:00～ / 17:30～ / 19：00～ / 19:30～

※各回約20分程度 ※各回定員4名

■参加費用：300円（税込）

※缶バッジにお選びいただいたデザインと同フレーバーのバターサンドを、1個プレゼントいたします。





【ArtStickerとは】

株式会社The Chain Museumが運営する、アートに出会う機会と、対話を楽しむ場所を提供し、アート鑑賞の「一連の体験をつなぐ」プラットフォーム。著名アーティストから注目の若手アーティストの作品まで、幅広く収録。作品のジャンルも、インスタレーション、絵画、パフォーミングアーツなど、多岐にわたっています。また、ArtStickerはデジタル上だけでなく、リアルでユニークな場所と出会うことで、アートやアーティストが世界と直接つながることを希求しています。

https://artsticker.app/

【and ST TOKYOについて】

Play Fashion!プラットフォーマー 「and ST」のフラッグシップストア「and ST TOKYO（アンドエスティ トーキョー）」は、2025年に東京・原宿にオープン。

“すきとつながるメディアストア”をコンセプトに、人気ブランドや多様な企業とのポップアップ・コラボレーションを展開。サイネージやサンプリングを活用したプロモーションや飲食スペースでの体験提供を通じて、新しい発見と出会いをお届けします。

＜Instagram URL＞https://www.instagram.com/andst.tokyo/

【PRESS BUTTER SAND GALLERYとは】

「PRESS BUTTER SAND」が展開する「PRESS BUTTER SAND GALLERY」は、感性を刺激するお菓子を生み出すための、実験と実践をテーマにしたプレミアムシリーズです。ブランドを象徴する45mm×45mmの正方形に仕立てたバターサンドをキャンバスに見立て、その中で出来得る限りの表現に挑戦。“味わい” による感動に留まらず、さまざまな要素との掛け合わせにより、お客様の感動体験を最大化いたします。目指すのは、お菓子好きな方にはもちろん、これまであまりお菓子を手に取らなかった方にも響くようなお菓子。お菓子と世の中のありとあらゆるモノゴトとの掛け合わせに可能性を見出し、五感や感性に響く “お菓子体験” を設計してまいります。