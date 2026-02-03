「野菜が先」では痩せない！？その野菜ファースト、逆に太るかも--遺伝子検査が示した“痩せる食べ順”

キャンピングカー株式会社日本人の約5人に1人（約20％）は、野菜ファーストを心掛けても体重管理の面で成果が出にくい遺伝的傾向を持つ可能性

キャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：頼定 誠）は、遺伝子検査サービス「遺伝子博士」の検査結果を分析し、「痩せやすい食べ順」に“体質差”がある可能性を検証しました。すると、よかれと思って続けている野菜ファーストが、体質によっては遠回りになるケースがある傾向が見えてきました。今回、その実態をデータで整理し、お知らせします。

■ 遺伝子検査結果から導かれた「痩せやすい食べ順」

（集計期間：2025年12月13日～2026年1月23日／集計対象人数：10,000人）

おかず → 野菜：20.2％

野菜 → ごはん：68.6％

野菜 → おかず：7.1％

食べ順の影響を受けにくい体質：4.1％

※おかず（肉・魚・卵・大豆製品などたんぱく質を多く含む主菜を指します）

この結果から、日本人の体質は一様ではなく、痩せやすい食べ順にも明確な個人差があることが示されました。

■ 約5人に1人は「野菜ファースト」が体質に合わない可能性

日本人の約5人に1人（約20％）は、野菜ファーストを心掛けても体重管理の面で成果が出にくい遺伝的傾向を持つ可能性

痩せやすい食べ順として一般的に知られている「野菜ファースト」ですが、今回の遺伝子検査結果の分析から、日本人の約5人に1人（約20％）は、野菜ファーストを心掛けても体重管理の面で成果が出にくい遺伝的傾向を持つ可能性があることが分かりました。

この割合を日本の人口規模に換算した場合、約2,500万人が該当する可能性があると推計されます（総務省統計局「人口推計（2026年1月）」(https://www.stat.go.jp/data/jinsui/pdf/202601.pdf)における2026年1月1日現在（概算値）の総人口：1億2,295万人を基に算出）(https://www.stat.go.jp/data/jinsui/pdf/202601.pdf)。

このタイプに該当する人は、たんぱく質の吸収効率に特徴があり、野菜を先に食べてしまうと、その後に摂取するたんぱく質を十分に活用しにくい傾向があります。そのため、野菜より先に、肉・魚・卵・大豆製品などたんぱく質を多く含む「おかず」から食べる方が、体づくりの面で合理的と考えられます。

たんぱく質をしっかり摂取しやすい食べ順を意識することで、筋肉量を維持しやすくなり、結果として太りにくい体づくりにつながる可能性があります。

■ 野菜ファーストでも「その次」は人によって異なる

一方で、約7割（68.6％）は「野菜の次にごはん」を食べる順番が痩せやすい体質に該当しました。一般的に知られる野菜ファーストが比較的合いやすいタイプですが、同じ野菜ファーストであっても、その後に何を食べるかによって体質との相性は異なります。

また、7.1％は野菜の次におかずを食べる方がよい体質、4.1％は食べ順そのものが体重管理に与える影響が小さい体質に分類されました。このタイプの場合、食べ順よりも摂取量や生活習慣など、別の要因が影響しやすいと考えられます。

■ 一律の食べ方ではなく、体質に合った選択を

近年は糖質制限など、特定の食事法が注目されることもありますが、今回の分析結果からは、一つの食べ方がすべての人に当てはまるわけではないことがうかがえます。

体重管理や健康づくりにおいて重要なのは、流行の方法をそのまま取り入れることではなく、自分の体質的な傾向を理解し、それに合った食べ順や食習慣を選ぶことです。遺伝的傾向を把握することで、これまでダイエットが続かなかった理由や、成果が出にくかった背景が見えてくる可能性もあります。

■ 調査概要

調査内容：遺伝子検査結果に基づく痩せやすい食べ順の分析

集計期間：2025年12月13日～2026年1月23日

集計対象人数：10,000人

※本リリースは、遺伝子検査結果を統計的に分析したものであり、個人の体質や結果を断定するものではありません。得られた傾向を、日常の食習慣を見直す際の参考情報としてご活用ください。

※本分析は医学的診断・治療を目的とするものではありません。

■遺伝子検査サービス「遺伝子博士」について

遺伝子検査サービス「遺伝子博士」キャンピングカー株式会社利用方法は、簡単3Step！

「遺伝子博士」は、自宅でできる簡単な遺伝子検査サービスです。検査結果に基づき、その人の体質に合った食事・運動アドバイスをご提供。肥満遺伝子を調べる「遺伝子博士ダイエット」、老化遺伝子を調べる「遺伝子博士エイジングケア」を取り揃え、多くのお客様にご愛用いただいております。

ご購入はこちら :https://shop.dr-gene.jp/lp?u=prtimes

■『遺伝子博士』は提携企業様（スポーツジム、エステサロン、小売店、ドラッグストア、ヘルスケアサービス企業等）を募集しています

・検査に基づくパーソナライズメニューを導入したい店舗様

・ECでパーソナライズ商品の開発を検討中の企業様

・健康管理やダイエットに関心のあるお客様に向けた商品を展開したい企業様

・自社で健康経営を推進する企業、ご担当者様 など

ご興味のある企業様は、下記お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

提携のお問い合わせはこちら :https://dr-gene.jp/lp/oem/?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=1

【会社概要】キャンピングカー株式会社

□URL： https://camping-car.co.jp/

□代表者 代表取締役社長：頼定誠

□本社 東京都渋谷区渋谷3-11-11 IVYイーストビル6F

□設立 2009年10月30日

□社員数 22人（2026年1月28日現在、契約社員含む）

□資本金 1000万円

□事業内容 遺伝子検査事業/キャンピングカーレンタル事業/アウトドアメディア事業/農業IoT事業/ペットポータル事業/防災事業/防犯事業/インバウンド事業/東京当日PCR 他

＜運営サイトURL＞

「Dr.ヘルスケアラボ（遺伝子検査）」 https://dr-gene.jp/

「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター」 https://japan-crc.com/

「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター 英語サイト」 https://japan-crc.com/en/

防災/アウトドアECサイト「アウトドア119」 https://outdoor119.net/