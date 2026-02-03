大切なあの人に、便利とワクワクを手軽に贈れる。【アキバ発】アイデア家電メーカーサンコーが、LINEギフトに新規出店

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は、

2026年2月2日（月）より、「LINE」を通じて友だちに様々なプレゼントを贈ることができる「LINEギフト」に新規出店したことをお知らせいたします。

秋葉原に本社を構えるサンコーは、「やってくれたぜ！サンコー」をスローガンに、日常の困りごとを解決するアイデア家電を数多く販売・開発しています。

「おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器」や「あし～ゆ2」など、日常に驚きと快適さをプラスする厳選12商品から販売を開始いたします。

■出品開始の背景

あの人の「欲しかった」を先回り。新感覚のギフト体験

サンコーが届けるのは、単なる道具ではなく「日常を楽しく変える体験」です。

そんな「あると嬉しい」のど真ん中を突くアイテムこそ、ギフトとして最高の価値を持ちます。

「普通のプレゼントじゃ物足りない」「驚きと実用性を両立させたい」という方のニーズに応え、もらった瞬間に笑顔がこぼれるような、新しい贈り物の形を提案します。

■ 注目のラインナップ（一部抜粋）

おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器

最短14分で炊きあがる、お一人様小型炊飯器。

見た目はお弁当箱なのに、実はお茶碗一杯分が最速で炊ける本格派。職場や自宅で、いつでも「炊きたて」を食べる贅沢を贈れます。

販売価格：6,980円

詳細を見る :https://mall.line.me/sb/4bdb32c1/8296076

おうちでお手軽足スパ「あし~ゆ2」

「自宅で手軽に足湯を楽しみたい」という願いを叶える多機能フットバス。使いたい時にサッと広げられ、使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能です。1℃単位の温度調整、強力バブル、足裏ローラーなど、お疲れ気味のあの方へ、極上のリラックスタイムをプレゼントできます。

販売価格：9,800円

詳細を見る :https://mall.line.me/sb/4bdb32c1/8327439

シワを伸ばすハンガー型乾燥機「アイロンいら~ず」

乾燥もシワ伸ばしもこれ1台。洗い上がりのシャツなどを最短30分で乾燥し、同時にシワを伸ばすハンガー型の乾燥機です。面倒なアイロンがけから解放される感動は、家事に忙しい方や一人暮らしの友人、出張の多い方への贈り物にぴったりです。

販売価格：14,800円

詳細を見る :https://mall.line.me/sb/4bdb32c1/8331863

■ 販売概要

ショップ名： サンコー公式ストア

出品数：12商品（順次拡大予定）

ラインナップ： 大人気の炊飯器や季節家電から、家事の負担を軽減する食洗機まで、贈る相手のライフスタイルに合わせた幅広いギフトをご用意しました。

URL：https://mall.line.me/sb/4bdb32c1

■「LINEギフト」について

https://gift.line.me/about/

「LINEギフト」は、「LINE」アプリのトークを通じて友だちに様々なプレゼントを贈ることができるコミュニケーションサービスです。相手の住所を知らなくても、直接会えなくても、LINE上で簡単にギフトを贈ることができ、お祝いやちょっとしたお礼、季節イベントなど、様々なシーンでご利用いただけます。

■サンコー株式会社について

サンコーは、単なる家電メーカーではなく、世の中に「ワクワク」を創造する「ワクワク創造メーカー」を目指しています。

私たちが目指すのは、日常の「不便・不満・不安」といった「不」を解消するだけでなく、その先にある「こんな体験、初めて！」という「新体験」を提供し、社会をワクワクで満たすことです。

「小さな挑戦」を積み重ね、社員自身が楽しみながら開発したユニークで実用的な製品を通じて、お客様の日常に新しい感動をお届けします。

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部 〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp

■サンコー直営店舗

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB

TEL：03-5297-5783