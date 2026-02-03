上野中央通り商店会

春節（旧正月）は、人々が故郷を思い、家族との再会を大切にする、アジアならではの祝祭です。「回家過年（故郷へ帰って新春を迎えよう）」という言葉があり、数億人規模の大移動が起こり、家族や大切な人と過ごす温かな時間が各地に広がります。シャオシャオとレイレイにとっても家族と過ごす初の春節になるでしょう。

日本で長く親しまれてきたパンダが相次いで中国へ帰国し、「パンダロス」を感じる声が広がっています。そんな今だからこそ、改めて「パンダという存在そのものの多様性」に目を向け、単なる人気動物としてではなく、文化交流の象徴として捉え直す機会が求められています。

本イベントでは、中国をはじめ世界各地で暮らす個性豊かなパンダたちを、「地域・出身地別」に紹介。日本ではまだ広く知られていないパンダたちの魅力に、楽しく触れられる構成になっています。

■大人気企画「パンダあつめシールラリー」

会場をめぐって、30種類以上の「ご当地」パンダシールを集めよう！

＜開催目的＞

ジャイアントパンダはかつて絶滅の危機に瀕していましたが、長年の保護活動の成果により、中国における野生のパンダの個体数は、1980年代の約1100頭から1900頭近くに増加した。

また、世界中の動物園などで飼育されているパンダは、2025年末時点で808頭に達し、中国本土を中心に、16の国と地域に暮らしています。それぞれの国・地域では、パンダは動物園の「顔」とも言える人気者であり、子どもから大人まで多くの人に親しまれ、日中友好の象徴的存在としても重要な役割を果たしています。

そうした「ご当地パンダ」や「話題のパンダ」を、シールラリー形式で楽しみながら紹介していくとともに、パンダ保護活動や文化交流のきっかけになることを目指して実施します。

＜シールラリー概要＞

会場内のブースをめぐりながら、個性豊かな「ご当地パンダ」シールを集めて楽しむ参加型イベントです。

会場内には、四川料理、東北料理、内モンゴル料理など各地を代表するグルメ屋台が並びます。各ブースには、その地域にゆかりのあるパンダが登場。四川料理のブースでは四川省で暮らすパンダ、内モンゴル料理のブースでは内モンゴルの動物園にいるパンダのシールを手に入れることができます。上野パンダファミリーを含めた日本ゆかりのパンダも登場します。

集めたシールの数に応じて、商品券やパンダグッズなどが当たるチャンスも！

■ イベント恒例の「毎日パンダ特別写真展」

ブログ「毎日パンダ」主宰の高氏貴博さんは、上野動物園に14年間通い続けパンダの様子を記録し、上野パンダファミリーをはじめ、日本生まれのパンダたちも撮影しています。本写真展では、多くの人々に親しまれた上野パンダファミリーの貴重な瞬間を写真で振り返ります。

「上野パンダファミリートレカ」を無料で配布します。

■パンダ関連物販

※全５種、数量限定

本イベントの大きな見どころとして、パンダファン必見のパンダ関連グッズ販売も実施します。

中でも大人気のガチャガチャ企画 「PANDAEXPO人気パンダ大集合」 は、待望の第3弾が登場。第3弾では、日本で暮らした歴代パンダたちをテーマに展開します。

ほかにも、パンダ写真集をはじめ、ぬいぐるみや、ここでしか出会えない珍しいパンダグッズなど、多彩なアイテムがそろいます。

■春節伝統文化体験エリア

中国の春節行事に欠かせない伝統文化体験を会場内に再現し、来場者の皆さまに気軽に楽しんでいただけます。

会場では、中国の伝統工芸「糖画（飴細工）」を実演。職人が目の前で描き上げる、食べられる透かし絵は、味わう楽しさと写真映えを兼ね備えた人気の文化体験です。

さらに、中国古代から伝わる遊び「投壺」と「輪投げ」も登場。時代を超えて受け継がれてきた中国の遊びの魅力を、気軽に体感していただけます。

■これぞ春節！本気（マジ）で本場（ガチ）の春節グルメ大集合

中国各地の本場屋台グルメを味わえる--それは春節ならではの、何よりの贅沢です。今年は、中国北方料理、四川料理に加え、江西料理、新疆料理など地方色豊かな味も新たに登場。これまで日本ではなかなか体験できなかった中国地方料理が一堂に会します。

■日本全国の美食だってガッツリ楽しもう！

ウエノデ.パンダ春節祭2026「デジタルスタンプラリー」

上野エリアにある「上野ガチ中華」の店舗を巡るデジタルスタンプラリーを実施。街に設置された複数のチェックポイントを訪れスタンプを収集。スタンプを集めた方には、抽選で素敵な賞品が当たります。

（期間）2026年2月13日（金）～2月22日（日）【10日間】

（協力）インフルエンサー楊小溪（ヤンチャン）、デジタルスタンプラリーfrari

（スタンプスポット）上野エリアのガチ中華関連店舗×12箇所

（景品）

・スタンプ3個：チェックポイント3つ

「楊家式 ヤンチャン麻辣湯の素」に応募できる

当選本数×100名様 ※抽選で後日発送

・スタンプ5個：全チェックポイントのうち5つ

「お家で絶品中華」に応募できる

当選本数×5名様 ※抽選で後日発送

・スタンプ12個：全チェックポイントコンプリート

「商店街で使える3,000円分の共通商品券」に応募できる

当選本数×10名様 ※抽選で後日発送

■GOGOPANDA×UENO Bridge in ウエノデ.パンダ春節祭

「GOGOPANDA×UENO Bridge」開催決定！

アートと文化で楽しむ、特別なパンダ体験イベント

上野の街を舞台に、アート・文化・交流をテーマとした「GOGOPANDA×UENO Bridge」が今年も登場します。会場では、ここでしか体験できないパンダをテーマにした商品販売やアート展示、体験型イベントを展開し、訪れる人々に新しい文化体験をお届けします。

■見どころ１.：パンダ文創 新商品販売

「パンダとアート」「パンダと人文」「パンダと自然」の3テーマで新商品を展開。黒茶や梅見パンダ酒などのコラボ商品に加え、人気の文創製品も多数登場します。

■見どころ２.：無料で楽しめるパンダ体験イベント

ホワイトパンダ像へのサイン・メッセージ：高さ1.3mのパンダ像に来場者が自由に書き込み可能。

■見どころ３.：アートパンダ展「GOGOPANDART」

高さ1.3mのホワイトパンダ像をアーティストがライブペインティングするパフォーマンスを実施。完成した作品は上野の街や世界へ広がり、日中の文化交流を象徴するアートとして展示されます。

■見どころ４.：パンダのふるさと「生態人文展」

パンダの生態や文化をテーマにした展示を開催。写真やインスタレーションを通じて、パンダ保護とその背景文化を紹介します。

■参加アーティスト

国内外で活躍するアーティストが集結し、それぞれの感性でホワイトパンダを彩ります。

「ウエノデ.パンダ春節祭2026」では、世代や国境を越えて楽しめる体験を多数ご用意しています。ぜひこの機会に、上野でしか味わえない特別なパンダカルチャーをお楽しみください。（※運営側の都合により変わる場合がございます。

コボリサヤカ/Sayaka kobori飯田めぐみ/ Megumi Iida誉田 拓也/Takuya Honda

●コボリサヤカ/Sayaka kobori

ソフトスカルプチュアアーティスト。人々に癒しと希望を届けることをテーマに活動。 ドイツ製のファー生地など上質な素材を用い、型紙の制作から縫製、染色、小物に至るまで一貫してハイエンドなハンドメイドにこだわる。 ウチノコシリーズをメインに広告ビジュアルやイベント出店、SNS での発信を通じ、 ぬいぐるみというメディアとアートの可能性を開拓する。

●飯田めぐみ/ Megumi Iida

ペインター。武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程美術専攻油絵コース2年在籍。認識出来なくなっていく記憶や出来事について関心を持ち制作している。おぼろげで不確かになっていくものの存在を絵画に記録する事で見えないものの存在を認識しようとしている。

●誉田 拓也/Takuya Honda

現代美術家（ペインター）。2001年 東京都生まれ／2020年 成蹊学園高等学校卒／2025年 武蔵野美術大学油絵学科油絵専攻卒。

■上野から世界へ！「ウエノデパンダ春節音楽祭」がさらにパワーアップ！

その「上野最強の音楽フェス」が、今年はもっと強く、もっと熱く、もっと激しく進化して帰ってきます！変面・中国伝統舞踊・アイドル・アニソン・演歌・舞踊まで、全ジャンルを網羅。上野で一緒に盛り上がりましょう！

■イベント概要

