【ニチイ学館主催】 介護業界の企業5社が集結！介護職の合同就職イベント「介護のお仕事マッチングフェア in 岡山」2026年3月7日（土）に岡山エリア初開催

株式会社ニチイ学館

医療、介護、保育サービスなどを全国で提供する株式会社ニチイ学館（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 社長執行役員：中川 創太）は、岡山エリアで介護の仕事を探している方を対象とした合同就職イベント「介護のお仕事マッチングフェア in 岡山」を 、2026年3 月7 日（土）13:00から16:00、岡山県岡山市の「第一セントラルビル 3号館4階Rosemary【ローズマリー】会場」にて開催いたします。岡山エリアでの本イベントの開催は今回が初となります。

厚生労働省が2024年に発表したデータによると、2040年には約272万人の介護職員が必要とされており※、人材の確保・育成は国を挙げての課題となっています。

また当社では1996年より介護資格講座を運営しており、修了生の中には現在介護の仕事に就いていないといった、いわゆる潜在介護人材も一定数存在しています。

このような状況の中、当社では介護事業者が単独ではなく業界全体で協力し、介護人材の採用に取り組むことが重要と考え、介護業界の企業・団体が一堂に会する合同就職イベント「介護のお仕事マッチングフェア」を企画しました。本イベントは岡山のほか、札幌、名古屋・大阪・熊本の計5エリアで開催予定です。

「介護のお仕事マッチングフェア in 岡山」では、あなぶきメディカルケア、敬愛グループ、敬友会、ツクイ、ニチイ学館（五十音順）の計5社が会場に集結。企業・団体の担当者と直接対話できる機会を提供します。

また、会場では資格取得相談コーナーを設置します。「ブランクがあって不安」「資格はあるが現場経験がなくて心配」「介護の仕事に興味はあるが資格取得の方法が分からない」といった方に対し、介護講座修了生を多数輩出してきた当社ならではの情報を提供します。そのほか、介護疑似体験コーナーや介護ワンポイントレッスンを実施するほか、出展企業のパンフレットも設置します。

事前の来場予約やブース訪問でもらえる QUO カードの特典もご用意していますので、ぜひお気軽にご参加ください。

※参照元：厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」

イベント詳細

【出展企業（五十音順）】

あなぶきメディカルケア株式会社、敬愛グループ 社会福祉法人 敬愛、社会福祉法人 敬友会、株式会社ツクイ、株式会社ニチイ学館

※出展企業は諸般の事情により変更となる場合がございます。

【イベント概要】

名 称：介護のお仕事マッチングフェア in 岡山

主 催：株式会社ニチイ学館

後 援：岡山市

日 時：2026年3月7日（土）13:00～16:00（最終入場：15:30）

会 場：第一セントラルビル 3号館4階 Rosemary【ローズマリー】会場（岡山県岡山市北区本町6番30号）

参 加 費 ：無料

内 容：１. 出展企業の各ブースで就職説明会の実施

２. 資格取得相談コーナーや介護疑似体験コーナー、介護ワンポイントレッスン、資料設置コーナー

特 典：事前予約＋当日ブース訪問で、最大3,000円分のQUOカードをプレゼント

予約方法：以下、事前来場予約フォームにご入力ください。

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Oq5Bh-fNBUCrbT4JLjeQw7sKeujOXcVCrhFUjnw0-Q1URUVPOTdTTk9BWUNYNzdONklUUFVGSzBDRS4u&origin=QRCode(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Oq5Bh-fNBUCrbT4JLjeQw7sKeujOXcVCrhFUjnw0-Q1URUVPOTdTTk9BWUNYNzdONklUUFVGSzBDRS4u&origin=QRCode)

問合せ先： hc731j@nichiigakkan.co.jp（ニチイ学館 岡山支店宛）

詳細URL： https://nichiigakkan.my.canva.site/kaigoevent-okayama

【イベント内コンテンツ】

１.介護の資格取得相談コーナー

「介護の仕事に興味はあるけど、何から始めたらいいの？」「どんな資格が必要なの？」そんな疑問にお答えする相談コーナーです。介護資格の種類や取得までの流れ、働き方の選び方まで丁寧にご案内します。自分に合ったキャリアの見つけ方を知りたい方にもおすすめです。

２.介護疑似体験コーナー

足首に重りや膝サポーター、前かがみになるベルト、アイマスク、耳栓などを装着し、身体の自由が利かない状態を再現した介護疑似体験を実施します。資格や介護経験のない方にもご参加いただき、車いす操作や歩行、更衣などの動作を通じて、身体に不自由がある状態を体感していただきます。体験では、介護技術を持たない人による介助と、介護技術を身に付けたスタッフによる介助の2通りを行い、介助方法の違いによる安心感や負担の差を体感することで、適切な介護の重要性への理解を深めることができます。

３.介護ワンポイントレッスン

移乗介助のコツを学べるレッスンを開催します。 本レッスンは、介護技術に不安を感じている方や、過去に資格を取得したものの、現場復帰に迷いがある方にも参加していただきやすい内容です。椅子から車椅子への移乗など、日常の現場で多く行われる動作を中心に、役立つボディメカニクスの基本を分かりやすくお伝えします。

４.資料設置コーナー

出展企業のパンフレットを設置し、ご自由にお持ち帰りできます。

会社概要

社 名：株式会社ニチイ学館（NICHIIGAKKAN CO., LTD.）

代 表 者 ：代表取締役社長 社長執行役員：中川 創太

所 在 地 ：東京都千代田区神田駿河台 4-6 御茶ノ水ソラシティ

創業年月：1968 年 12 月 [設立年月] 1973 年 8 月

事業内容：医療関連事業・介護事業・保育事業・ヘルスケア事業

U R L ：

（コーポレートサイト）

https://www.nichiigakkan.co.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k117(https://www.nichiigakkan.co.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k117)

（ニチイ求人サイト きゃりあネット）

https://kaigo.nichiigakkan-careerplus.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k118(https://kaigo.nichiigakkan-careerplus.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k118)