「アウトドアスパイス ほりにし」がカレー専門店をトライアル展開！2月3日（火）浅草橋に「カレー処 ほりにし亭」がニューオープン！

株式会社ミモナ

累計出荷本数1,134万本を突破(2025年12月時点)した「アウトドアスパイス ほりにし」を製造・販売する株式会社ミモナ（本社：和歌山県伊都郡かつらぎ町 代表取締役社長：池田道夫）は、「食材の旨みを引き出す万能調味料」というほりにしのコンセプトを実店舗で体験できる試みとして、カレー専門店「カレー処 ほりにし亭」を2026年2月3日（火）、浅草橋にトライアルで展開いたします。

メニューはカレー2種類のみ。こだわり抜いた味わいを提供。

メニューは、カレーとかつカレーの2種のみ。牛すじを加え、じっくりと煮込むことで、スパイスの香りとコクを引き出しています。口に運ぶと、野菜や牛脂の甘みと旨みが広がり、後から唐辛子やスパイスの心地よい辛さがじんわりと追いかけてくる、思わずもう一口食べ進めたくなる味わいに仕上げました。

店舗情報

店舗名：カレー処 ほりにし亭

オープン日：2026年2月3日（火）

店舗所在地：〒111-0052 東京都台東区柳橋２丁目20－13 HOTEL OUR OUR 1F

今後の展開について

「カレー処 ほりにし亭」は、これまでアウトドアや家庭で調味料として親しまれてきた「ほりにし」の味づくりを、実店舗で生活者に届ける新たなチャレンジとして誕生しました。本店舗は、今後の反響やニーズを踏まえながら、業態としての可能性を検証していきます。売れ行きやお客様の声をもとに、将来的な展開を検討していく予定です。

「アウトドアスパイス ほりにし」について

「アウトドアスパイス ほりにし」は、“これ1本で、味が決まる!” と評判の万能スパイス。 和歌山県の「アウトドアショップ Orange」で当時店舗マネージャーを務めていた堀西晃弘が開発リーダーとしてプロジェクトを進め、20種以上のスパイス・調味料を独自配合。 肉、魚、野菜など、どんな食材にも合う、まさに“魔法のような1本”として、アウトドア界隈から火がつき、今や家庭料理の必需品に。ひとふりで、料理に奥行きと旨みをプラスしてくれます。