新生活を豊かにする安心のパートナー紛失防止タグ「Tile Mate」と「Tile スターターパック」に、彩り豊かな新ラインアップが登場

探し物を音で探せるスマートトラッカー（紛失防止タグ）「Tile（タイル）」を取り扱うLife360 Inc.と、世界の最新IoTプロダクトやスマート家電を取りそろえるSB C&S株式会社は、鍵やバッグなどへの取り付けに適した「Tile」のスタンダードモデル「Tile Mate（メイト）」の「ライトブルー」と「ネイビー」の単品、および「Tile」で最も薄型のモデルであり、財布やパスポートケースなどへの格納に最適な「Tile Slim（スリム）」と「Tile Mate」をセットにした「Tile スターターパック」の「ピンク」と「ネイビー」の新ラインアップを、2026年2月3日から、トレテク！ソフトバンクセレクション、Amazon、Yahoo!ショッピング、楽天市場で限定発売します。

スマートトラッカー「Tile」は、紛失防止タグとしてだけではなく、小物やファッションアイテムとしても楽しみたいというユーザーの声に応え、これまでのベーシックなブラックやホワイトに加え、印象的なカラーを採用した「カラーTile」や、気分を高めるデザインを施したモデルなど、多彩なラインアップを展開してきました。今回「カラーTile」に単品のラインアップが加わったことで、「まずは1つだけ試したい」、「使いたい場所に合わせて必要な分だけ揃えたい」といったニーズへの選択肢が広がり、気分やコーディネートに合わせてカラー選びをする楽しさを感じられます。爽やかでポップな「ライトブルー」と、シックで落ち着きのある「ネイビー」の「Tile Mate」は、側面と背面にそれぞれイエロー、オレンジが配色され、遊び心溢れるバイカラーのデザインになっています。シックなネイビーで落ち着いた印象を演出したり、色鮮やかなライトブルーやピンクをコーディネートの差し色として取り入れたりと、自分らしさを表現するファッショナブルなアイテムとして活用できます。「Tile」は、日常のお出かけやビジネスシーンはもちろん、旅行やアウトドアなどさまざまな場面で活躍するスマートトラッカーです。日常生活における大切な持ち物の管理や、新生活を迎える方への贈り物としても適しています。

【製品画像】

Tile Mate ライトブルー

Tile Mate ネイビー

Tile スターターパック ピンク

Tile スターターパック ネイビー

【Tileについて】

「Tile」とは

Life360の「Tile」は、鍵や財布、バッグといった大切なものを簡単に見つけるために登場したスマートトラッカー（紛失防止タグ）です。持ち物に「Tile」を取り付けるだけで、Bluetoothの接続範囲内にあるときは、「Life360アプリ」や「Tileアプリ」から「Tile」を鳴らして場所を特定できます。また、手元から離れてしまった場合でも、最後に検知された位置情報をアプリのマップ上で確認できるため、落とした場所が見つけやすくなります。「Tile」はiOSとAndroidの両方に対応しており、毎日を支える持ち物を守るための、シンプルで信頼性の高いソリューションを提供します。

Life360 ×「Tile」 「Tileアプリ」と「Life360アプリ」で使用できる「Tile」の機能

「Tile」を「Life360アプリ」内で活用することで、持ち物の追跡は単なる物探しを超え、家族のつながりを深める体験へと進化します。「Life360アプリ」上で、大切な持ち物の場所を共有マップで確認したり、近くにある「Tile」を鳴らしたり、あるいは「Tile」を使ってスマートフォン（スマホ）を探すことも可能です。Life360は「サークル（通知グループ）」という共有の仕組みを軸に設計されているため、信頼できる家族同士で協力して持ち物を探すことができます。たとえ同じ場所にいなくても、家族が連携することで、日常のちょっとしたトラブルを迅速に解決できるようになります。さらに、「Tile」の役割は持ち物の追跡だけではありません。「Life360アプリ」に登録された「Tile」デバイスは「SOSアラート」機能にも対応しています。緊急時に「Tile」をタップするだけで、離れた場所にいるサークルのメンバーに自分の位置情報を添えて通知を送ることができ、家族の安全をサポートします。

「Life360ネットワーク」で広がる「見つかる」安心

Bluetoothの接続範囲外で持ち物を見失ってしまった場合でも、「Life360ネットワーク」が捜索を強力にサポートします。他のLife360ユーザーや「Tile」ユーザーが、紛失した「Tile」の近くを通りかかると、その位置情報がクラウド上に送信され、持ち主のアプリに通知されます。このネットワークによるサポートは、旅行中や忙しい登校時間、あるいは家族がそれぞれ異なる場所にいるときに特に大きな力を発揮します。世界中にユーザーを抱えるLife360のネットワークの協力で「Tile」は安心をお届けします。

※ Life360ユーザーと「Tile」ユーザーの数やアクセスポイントの位置などによって検知できる状況は異なります。

【製品概要】

【価格】

Tile Mate

オープン価格

（SB C&S希望小売価格：税込み4,925円）

Tile スターターパック

オープン価格

（SB C&S希望小売価格：税込み8,240円）

【製品の詳細】

トレテク！ソフトバンクセレクション

Tile Mate ライトブルー／ネイビー

https://shop.softbankselection.jp/item/0819039026222.html

Tile スターターパック ピンク／ネイビー

https://shop.softbankselection.jp/item/0819039027090.html

Amazon Tileダイレクトストア

Tile Mate ライトブルー

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G257WHZ8

Tile Mate ネイビー

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G25C95JQ

Tile スターターパック ピンク

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH5XNHHF

Tile スターターパック ネイビー

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH5YTJP5

Yahoo!ショッピング

Tile Mate ライトブルー／ネイビー

https://store.shopping.yahoo.co.jp/softbank-selection/0819039026222.html

Tile スターターパック ピンク／ネイビー

https://store.shopping.yahoo.co.jp/softbank-selection/0819039027090.html

楽天市場

Tile Mateライトブルー／ネイビー

https://item.rakuten.co.jp/trend-tech/0819039024969v/

Tile スターターパック ピンク／ネイビー

https://item.rakuten.co.jp/trend-tech/0819039027090/

【製品に関するお問い合わせ】

発売元：SB C&S株式会社

サポート窓口

https://gp.supportweb.jp/tile/

Life360 Inc.について

Life360は、家族の絆と安全をサポートするリーディングカンパニーとして、大切な人々をより身近に感じられる世界を目指しています。カテゴリーをリードするモバイルアプリをはじめ、スマートトラッカー「Tile」を展開。位置情報の共有、安全運転レポート、緊急通報機能を備えた衝突事故検知など、多彩なサービスを通じて、人・ペット・大切な持ち物とのつながりを守ります。

サンフランシスコ・ベイエリアに拠点を置くリモートファースト企業であるLife360は、2025年12月31日時点で、世界180以上の国や地域で、約9,580万人の月間アクティブユーザー（MAU）に利用されています。Life360は、日常の何気ない瞬間から万が一の時まで、家族のあらゆるシーンに安心を提供し、日々の生活をより豊かなものにします。 詳細については、life360.comをご覧ください。

SB C&S株式会社について

SB C&S株式会社は、ソフトバンクグループの原点であるIT流通ビジネスを受け継ぐとともに、市場環境の変化を迅速にとらえ、新たなビジネスモデルを生み出しています。法人向けには、国内最大規模の販売ネットワークを通じ、クラウドやAIを含めた先進のテクノロジーを活用したプロダクト・ソリューションを提供しています。コンシューマ向けには、独自の企画・開発力を生かし、ソフトウエアやモバイルアクセサリーから、IoTプロダクト・サービスへと商品ラインアップを拡充しています。詳細はウェブサイトをご覧ください。

https://cas.softbank.jp/

