株式会社ダイセル、グランフロント大阪 「うめきた広場」で開催のIBSA ブラインドサッカーアジア選手権 2026 in うめきたのタイトルスポンサーに決定

特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会

株式会社ダイセル(大阪市北区・代表取締役社長 榊康裕、以下ダイセル)と、NPO法人日本ブラインドサッカー協会（理事長 金子久子、以下JBFA）は、2026年4月15日（水）～25日（土）に、グランフロント大阪 「うめきた広場」（大阪市）にて開催されるIBSA ブラインドサッカーアジア選手権 2026 in うめきたのタイトルスポンサーに、ダイセルが決定したことをお知らせします。昨年大会に引き続き、男子、女子の国際大会を包括したイベントの名称として「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」となります。

「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」イベントロゴ

昨年の「ダイセル ブラインドサッカーウィーク in うめきた」の様子

ダイセルがブラインドサッカー国際大会のタイトルスポンサーとなるのは今年で3回目となります。昨年の大会では、大会期間中には、延べ17万人以上の方に試合を観戦いただくことができました。

ダイセルとJBFAは、2023年6月にブラインドサッカー男子・女子日本代表スポンサーなど複数のパートナーシップ契約を締結しています。ダイセルは、サステナブル経営方針で掲げる「人間中心の経営」、すなわち「性別や年齢、国籍、障がいを問わず、誰もがイキイキ働く職場づくり」が、JBFAのビジョンである「視覚障がい者と健常者が当たり前に混ざり合う社会」につながると考え、JBFAへの支援や協働を通して視覚障がい者と直接触れ合う機会の獲得、障がいへの理解を深め混ざり合う環境づくりを学び、共に地元地域の取り組みに貢献していきたいと考えています。

JBFAは、特定非営利法人西播磨サッカー協会が運営しブラインドサッカー用コートも常設している「ダイセル播磨光都サッカー場」を活動拠点の一つとし、2021年よりブラインドサッカー女子日本代表や育成カテゴリーの強化合宿を行うことで、競技力の大幅な向上を図っています。

株式会社ダイセルについて

株式会社ダイセルは1919年にセルロイドメーカーとして創業。「価値共創によって人々を幸せにする会社」を基本理念とし、「健康」「安全・安心」「便利・快適」「環境」といった幅広い事業領域で人々の暮らしに有益な素材、サービスを提供しています。2020年に「サステナブル経営方針」を定め、人や環境にやさしい製品や生産方法の開発による循環型社会構築への貢献とともに、多様な人財が活躍できる職場づくりを目指しています。ホームページ：https://www.daicel.com/

NPO法人日本ブラインドサッカー協会(JBFA)について

JBFAは、ブラインドサッカー及びロービジョンフットサルを統括する中央競技団体で、「視覚障がい者と健常者が当たり前に混ざり合う社会の実現」をビジョンに掲げ活動しています。競技普及・強化活動と並行して、競技特性を活かした健常者向けのダイバーシティ教育プログラムを展開しています。2018年度朝日スポーツ賞受賞。詳しくは、弊会ホームページ（ http://www.b-soccer.jp ）をご覧ください。

・ 大会開催概要（予定）

1.大会名：

IBSAブラインドサッカー男子アジア選手権 2026 in うめきた（ディビジョン1）

IBSAブラインドサッカー女子アジア選手権 2026 in うめきた

2.イベント名：ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた

3.HP：https://blindfootballweek.b-soccer.jp

4.大会日程（女子）：2026年4月15日（水）～4月18日（土）

大会日程（男子）：2026年4月19日（日）～4月25日（土）

5.会場：グランフロント大阪 うめきた広場（大阪市北区大深町4-1）

※JR大阪駅中央改札口から北側へ徒歩3分

https://www.grandfront-osaka.jp/about/access/

6.主催： 国際視覚障害者スポーツ連盟/特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会

7.タイトルスポンサー：株式会社ダイセル

https://www.daicel.com

8.参加国：男子8カ国（開催国枠1含む）、女子3カ国（開催国枠1含む）

