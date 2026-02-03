「pengu」がRPAツールカテゴリで2冠達成

オムロン株式会社

オムロン株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役社長 CEO：辻永順太）は、業務改善サービス「pengu（ペング）」が、法人向けIT製品比較サイト「ITトレンド」における「年間ランキング2025」RPAツールカテゴリで1位を獲得、さらにSaaS比較サイト「BOXIL」でも「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」RPAツールカテゴリで1位となり、RPAツール分野で2冠を達成したことをお知らせします。現場で使いやすいシンプルなユーザーインターフェースと育成支援、RPAに加えETL・OCRも活用できる総合力が評価されました。

オムロンの「pengu」は、RPAに加えて ETL・OCRを組み合わせ、さらに育成プログラムまで含めた“オールインクルーシブ”な業務自動化サービスです。今回の2冠は、比較検討フェーズの最も多くのユーザーから「資料請求（お問い合わせ）」で選ばれた結果であり、現場DX推進における導入検討のしやすさと価値訴求の両面で支持を得たものと受け止めています。

■評価ポイント

・日々の定型業務の自動化をスムーズに立ち上げられる

・現場部門のIT専門外の担当者でも使いやすいシンプルなUI

・マンツーマン育成により、継続的な改善につなげられる



オムロンは今後も、現場業務の実態に即した自動化から導入後の定着まで一貫してサポートすることで、お客様の業務改革を加速してまいります。RPAツールのリーディングサービスの「pengu」を通して、より多くの現場で「すぐに使えて、確実に効く」業務改善を実現できるよう機能強化とサポート体制の充実を進め、製造業の現場DXの推進に一層貢献してまいります。

＜関連リンク＞

pengu - オムロンの「pengu」 https://lp.sdtm.omron.com/



＜オムロン株式会社について＞

オムロン株式会社は、独自の「センシング＆コントロール+Think」技術を中核としたオートメーションのリーディングカンパニーとして、制御機器、ヘルスケア、社会システム、電子部品、そしてこれらの事業をつうじて取得した多種多様なデータを活用したデータソリューション事業を展開しています。1933年に創業したオムロンは、現在では全世界で約2.7万人の社員を擁し、130ヶ国以上で商品・サービスを提供し、よりよい社会づくりに貢献しています。詳細については、https://www.omron.com/jp/ja/ をご参照ください。