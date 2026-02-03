テープのり「ノリノポッド」10周年記念モデル　本体＋リフィルセット＜限定＞マルチカラーを発売

プラス株式会社

プラス株式会社（東京都港区 代表取締役社長 今泉忠久）は、つめ替え式テープのり「norino pod（ノリノポッド）」の発売10周年を記念し、これまでのノリノポッドとは一味違うレトロポップなスケルトンカラーの限定モデル「ノリノポッド＜限定＞マルチカラー」を2026年2月10日に発売します。

「ノリノポッド」は、手を汚さず手軽に使え、プリント貼りや封筒とじなどの糊付け作業に最適な、つめ替え式テープのりです。かわいらしい豆型デザインと片手で操作できる防塵性に優れたシャッターキャップが好評で、2015年11月の登場以来、幅広いユーザーにご愛用いただいています。

10周年記念モデルは、透明の本体ケースが内部パーツのポップなカラーリングを際立たせ、90年代のスケルトンブームを彷彿とさせるメカニカルなデザインを採用しました。平成を思わせるレトロなマルチカラーでトレンド感もあり、これまでの「ノリノポッド」にはない新鮮な仕上がりです。

ラインアップは、Gray&Orange、Yellow&Green、Orange&Purple、Blue&Yellow、Purple&Greenの5種類。粘着性能は、さまざまな用途に対応するドット糊「しっかり貼れる」タイプです。メーカー希望小売価格（税込）は、本体＋つめ替え用リフィルのセットで550円。親子での工作や学生のプリント貼りなどで消耗が早く、すぐに使えなくなることへの不安を解消し十分にご使用いただけるよう、本体とリフィルをお得なセットとして発売いたします。

≪主な製品特長≫

■ポップな配色と内部パーツが引き立つスケルトンボディ＜NEW＞

鮮やかなオレンジやパープルなど、メカニカルな印象のキャッチーなマルチカラーを採用。スケルトンボディがシャッターキャップや内部パーツを引き立て、90年代のゲーム機器やおもちゃを思わせる懐かしさがあります。ユニセックスなテイストで性別・年代問わずお使いいただけます。本体正面には10周年限定の印刷を施しています。

■ホコリから内部を守り、片手でワンタッチ操作できる"シャッターキャップ"

ヘッドと連動して開閉する 「シャッターキャップ」は防塵性に優れ、筆箱や収納BOXの中でホコリや消しカスをシャットアウトします。キャップ紛失の心配がなく、側面のノブを回すだけで片手で操作でき、作業がはかどります。

■接着面を狙いやすい色付きローラーシャフト＜NEW＞

テープを接地・接着させるローラーシャフトにカラーを施すことで視認性がアップ。より正確に狙った箇所へ糊付けできます。



■引きやすい適度な大きさで、しっかり使える10mのテープ容量

「ポッド（さや）」のネーミングにふさわしいゆるやかなカーブが指にしっかりフィットし、長時間使っても疲れにくく握りやすい形状です。テープ容量は10mでたっぷり使え、机上の道具として最適です。

■テープたるみの発生を防ぐ"パワーギア"搭載

内部のギアの回転が停止した際には、通常の約2倍強い力でギアを回転させ、テープのたるみやからまりを未然に防ぎます。

■本体＋限定カラーリフィル付きのセット

本体とつめ替え用リフィルには、プリント貼りやスクラップ、日記デコにも最適なキレの良いドット糊「しっかり貼れる」タイプを搭載しています。定番として販売中の「しっかり貼れる」、「強力に貼れる」、「キレイにはがせる」タイプへの交換も可能です。

※限定商品につき、本製品専用のつめ替え用テープ単体での販売はいたしません。

■日本語・英語の2カ国語表記のパッケージ

日本語と英語の2カ国語表記により、お土産などインバウンド需要にも対応します。

記



【製品名】

テープのり「ノリノポッド＜限定＞マルチカラー」

【付属】

本体＋リフィルセット

【材質】

本体ケース：ABS、POM、PS

【糊性能】

しっかり貼れる（＊本体、リフィル共通）

【テープ方式】

つめ替え式

【発売日】

2026年2月10日

【販売ルート】

全国の文具店、量販店、専門店、インターネット通販 等

【仕様・価格】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/65544/table/119_1_60a4e6ef3eaf55f16ee4e9a2395629bd.jpg?v=202602031221 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/65544/table/119_2_f296a7493fc1892f21326491648ade6b.jpg?v=202602031221 ]

【製品ページ】

https://bungu.plus.co.jp/product/paste/refillable/norino_pod/limited.html

【特集ページ】

https://bungu.plus.co.jp/special/feature/norinopod10th/

＊本プレスリリース記載の情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。