『PSYCHO-PASSサイコパス』とのコラボレーション第二弾2月7日（土）受注開始

株式会社コナカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO：湖中謙介）が展開するオーダースーツブランド「DIFFERENCE（ディファレンス）」は、SFサスペンス・アニメの金字塔『PSYCHO-PASSサイコパス』とのコラボレーションアイテム第二弾を展開いたします。

作品の世界観を日常のビジネスシーンに昇華させた「コラボオーダーアイテム（スーツ、シャツ）」、および「既製品タイピン/カフス（再販）」を2026年2月7日（土）、「コラボネクタイ」を2月24日（火）より、全国の店舗にて順次販売を開始いたします。

■コラボレーション企画概要

一見すると洗練されたビジネスウェア。しかしその内側には、作品の魂とも言える名場面の数々が刻まれている――。今回のコラボレーションでは、「日常に潜むストーリーを纏う」をテーマに「DIFFERENCE（ディファレンス）」の確かな仕立てで再現しました。

最大の特長は、劇中の名シーンを贅沢に散りばめた「限定コラージュ裏地」です。プロのテイラーの手によって、お客様お一人おひとりの体型に合わせ、見映えから着心地まで細部まで調整された一着、そこにファン垂涎のディテールを落とし込むことで、ビジネスパーソンとしての品格と、作品への情熱を両立させた「究極の装備」が完成します。

■商品概要

1.『PSYCHO-PASSサイコパス』コラボオーダースーツ

販売店舗：「DIFFERENCE（ディファレンス）」全店舗

価 格：オーダースーツ64,900円（税込）～

ベスト付きオーダースーツ89,265円（税込）～

１.「劇場版PSYCHO-PASS PROVIDENCE」の名場面を集めた裏地（モノクロデザイン）を胴裏・袖裏・胸ポケット裏地に使用

２.スーツ生地は、約350種類から選択可能（一部対象外あり）

３.メンズスーツ/レディーススーツどちらもオーダー可能

４.国内縫製

2.『PSYCHO-PASSサイコパス』コラボオーダーシャツ

販売店舗：「DIFFERENCE（ディファレンス）」全店舗

価 格：オーダーシャツ14,300円（税込）～

１.「劇場版PSYCHO-PASS PROVIDENCE」の名場面を集めた裏地（モノクロデザイン）を襟裏、カフス部分裏に使用

２.シャツ生地は、約230種類の生地から選択可能

３.メンズシャツ/レディースシャツどちらもオーダー可能

４.国内縫製

3.『PSYCHO-PASSサイコパス』コラボ既製品タイピン/カフス（再販）

販売店舗：「DIFFERENCE（ディファレンス）」全店舗

価 格：タイピン（品番：DIF-TB27PP-SV）：3,300円（税込）

カフス （品番：DIF-CF27PP-SV）：4,400円（税込）

１.2019年に発売したタイピン及びカフスを再販

２.『PSYCHO-PASSサイコパス』公安局刑事課1係モデル

4.『PSYCHO-PASSサイコパス』コラボ既製品ネクタイ

販売店舗：「DIFFERENCE（ディファレンス）」全店舗

価 格：8,800円（税込）

１.各キャラクターのイメージに合わせた4種のデザイン

２.『PSYCHO-PASSサイコパス』の世界観を織り込んだファン垂涎の珠玉のネクタイ

３.裏地は「劇場版PSYCHO-PASS PROVIDENCE」の名場面を集めた裏地（モノクロデザイン）を使用

・D26SM-PP-01：常守 朱（つねもり あかね）イメージカラー

・D26SM-PP-02：狡噛 慎也（こうがみ しんや）イメージカラー

・D26SM-PP-03：宜野座 伸元（ぎのざ のぶちか）イメージカラー

・D26SM-PP-04：ドミネーター（特殊拳銃）イメージカラー

■『PSYCHO-PASSサイコパス』作品概要

「正義は、歪んだ世界を照らす。」

2012年にスタートしたオリジナルTVアニメーション作品『PSYCHO-PASS サイコパス』は、未来の警察機構をモチーフにしたSFサスペンス・アニメの金字塔として、ハイクオリティな映像と重厚なストーリーで人気を博し、3度のTVアニメ化、劇場版アニメ6作品公開を成し遂げました。複雑に絡み合い、壮絶な物語を紡ぎ続けるシリーズとして、多くのファンに愛され続けています。

“PSYCHO-PASS × DIFFERENCEコラボ特設ページ”はこちら＞

■『DIFFERENCE』とは?

お客様に新たな価値をお届けするオーダーブランドです。コンセプトは"パーソナライズ"。ブランドサイトにお客様の専用アカウントを作っていただくことで、店舗訪問予約や購入データ・採寸データの閲覧が可能になり、お客様ご自身のデータ操作によって自分好みのアレンジが可能で、様々なオプションを組み合わせ、オリジナルのスタイルを作ることができます。

専用アプリをダウンロードすることにより、注文～受け取り、その後の相談まで

ーツを受け取ることができる、デジタルとリアルが融合した革新的なサービスを提供しています。

株式会社コナカでは、お客様の利便性と接客サービスの向上により、さらにショッピングを楽しんでいただけるよう今後も取り組んでまいります。

