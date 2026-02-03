大企業向け『ラクラス年末調整BPOサービス』2026年度の受付を開始しました。早期検討支援キャンペーン実施中！

■【2026年度】ラクラス年末調整BPOサービスのお申込みを開始しました。

ラクラス株式会社

ラクラス株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：村田 一）は、大企業向けに提供する「ラクラス年末調整BPOサービス」において、2026年度対応分の受付開始および早期検討支援キャンペーンの実施を開始しました。

本サービスはこれまでに受託実績100万人超、継続利用率98％と、多くの企業に選ばれている年末調整アウトソーシングサービスです。

■年末調整は『早期検討』が成功の鍵です

大企業の年末調整は、全社を巻き込んだ業務設計や関係部門との調整が必要となり、検討から実行までに多くの時間を要する業務です。

そのため、人事部門では次のような対応が発生しがちです。

- 全社規模での業務フロー設計- 人事部門だけでなく、各部署との連携・調整- 従業員への周知や問い合わせ対応を見据えた事前準備

当社は、これまで従業員数1,000名以上の大手企業を中心に、累計100万人以上の年末調整業務を支援してきました。

こうした実績を通じて、「早く動いた企業ほど、繁忙期の業務負荷を抑え、スムーズな運用を実現しやすい」という傾向を実感しています。

早期に検討を開始することで、業務設計や関係部門との調整を計画的に進められるほか、業務フローの見直しや従業員対応の準備を段階的に行うことが可能となり、結果として、繁忙期における手戻りや対応負荷の軽減につながります。

こうした背景を踏まえ、企業の皆さまにより早い段階から年末調整業務についてご検討いただけるよう、「早期検討支援キャンペーン」をご用意いたしました。

■【期間限定】早期検討支援キャンペーンについて

- 対象：従業員数1,000名以上の企業様- 期間：2026年1月1日～3月31日- 内容：１. 繁忙期を見据えた弊社内リソースの優先確保２. 専任の営業担当による業務設計の伴走支援３. 初期費用・運用費用に関する特別条件のご提示

※ご契約内容・業務範囲に応じて個別にご案内します

※本キャンペーンは、安易な値引きを目的としたものではありません。

※企業規模・業務内容によってご支援内容は異なります。

まずは情報収集や課題整理の段階からでも構いません、是非ご相談くださいませ。

ご相談や資料請求については下記キャンペーンページをご覧ください。（3月31日まで）

https://www.lacras.co.jp/news/nencho_cp_202601/

■人事の負担を解消する『ラクラス年末調整BPOサービス』

年末調整は、毎年限られた期間に業務が集中し、人事部門に大きな負担がかかる業務です。

実際、「書類チェックに膨大な工数がかかる」「属人化しやすい」「問い合わせ対応で業務が中断される」といった課題を抱えているケースも少なくありません。

今回、2026年度のお申込みを開始した『ラクラス年末調整BPOサービス』は、年末調整に必要なシステムと業務プロセスを一括で提供するアウトソーシングサービスです。

控除証明書は“送るだけ”で、データ化・チェック、従業員対応までを丸ごと支援。人事担当者・従業員双方の負担軽減を実現し、「安心して任せられる年末調整体制」の構築を支援します。

サービスの詳細につきましては、下記をご確認ください。

『ラクラス年末調整BPOサービス』

https://www.lacras.co.jp/tax/

■ラクラス株式会社＜ https://www.lacras.co.jp/ ＞

ラクラスは、総合人材サービスのパーソルグループで、大手企業向けの「人事労務クラウドサービス」と「人事労務アウトソーシングサービス」を提供する、BPaaS領域の会社です。 大手企業の複雑な人事制度に対応できる人事労務システムを提供しており、また給与計算や社会保険手続きといった人事労務業務をアウトソーシングにて幅広くお引き受けできる運用体制も有しています。



報道機関からのお問い合わせ先

ラクラス株式会社 マーケティング部

MAIL：lac_marketing@lacras.co.jp