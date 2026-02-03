「やよい軒」『こだわりの特撰シリーズ』にまぶし定食が登場！食べ進めるほどに美味しさが広がる、２種類の“まぶし”の新提案。『～三元豚使用～豚まぶし定食』『～骨取りサバ使用～焼サバと天ぷらのまぶし定食』

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、日本国内にて1月末現在365店舗展開しております。「やよい軒」では公式SNS『X・Instagram・LINE』でも新商品情報を配信しております。(＃やよい軒)

このたび「やよい軒」では、素材の良さと食べ方の楽しさにこだわった“こだわりの特撰シリーズ”より、『～三元豚使用～豚まぶし定食』1,140円、『～三元豚使用～【お肉２倍】豚まぶし定食』1,690円および『～骨取りサバ使用～焼サバと天ぷらのまぶし定食』1,140円、『～骨取りサバ使用～【明太子付】焼サバと天ぷらのまぶし定食』1,260円を２月10日（火）より発売いたします。肉と魚、それぞれ異なる魅力をもつ二つの“まぶし”を、お好みの食べ進め方で味わえる、満足感のある定食です。

■厚みのある三元豚バラの食感とコクを堪能できる贅沢まぶし

『～三元豚使用～豚まぶし定食』は、こだわりの三元豚バラ肉を使用。しっかりと厚みのある豚バラ肉は、やわらかさと食べごたえを兼ね備え、豚肉本来のコクと旨味を存分に味わえます。

追いダレや薬味、卵黄を合わせたり、だしをかけて茶漬け風に楽しんだりと、気分や好みに合わせてさまざまな食べ方が可能です。

三元豚をよりたっぷり味わいたい方には『～三元豚使用～【お肉２倍】豚まぶし定食』もご用意。また、ご自宅でも楽しめるだし付きのテイクアウトメニューもご用意いたしました。

■香ばしく焼き上げたサバと、楽しみ方広がる“まぶし”仕立ての贅沢定食

『～骨取りサバ使用～焼サバと天ぷらのまぶし定食』は、脂ののったサバを香ばしく焼き上げた一品です。骨取りサバを使用※することで、食べやすく仕上げています。サバ本来の香ばしさをそのまま楽しむのはもちろん、追いダレや薬味、ごまを合わせて香りの変化を楽しんだり、だしをかけてさっぱりと味わったりと、お好みに合わせた食べ方でお召し上がりいただけます。天ぷら三種を添え、食感や味わいの変化も楽しめる定食に仕上げました。

さらに、『～骨取りサバ使用～【明太子付】焼サバと天ぷらのまぶし定食』では、明太子を添えることで、ピリッとしたアクセントを加えた味わいもお楽しみいただけます。

■商品概要～三元豚使用～豚まぶし定食 1,140円

～三元豚使用～【お肉２倍】豚まぶし定食 1,690円

～骨取りサバ使用～焼サバと天ぷらのまぶし定食 1,140円

～骨取りサバ使用～【明太子付】焼サバと天ぷらのまぶし定食 1,260円

～三元豚使用～豚まぶし だし付 1,070円

・発売日

2026.２.10(火)

・発売店舗

全国の「やよい軒」365店舗(2025年1月末現在)

■お得に便利に！「やよい軒」公式アプリ！

新商品・キャンペーン情報のご確認や、メニューの閲覧、店舗検索に加え、出前館や Uber Eats をアプリ内から直接ご注文いただける機能などをご利用可能です。また、ミニゲームでゲットできるスタンプを貯めてもらえるクーポンなど、商品をお得にお楽しみいただける、多様なサービスの QR クーポンをご提供しています。

詳細はこちらからご覧ください。

https://www.yayoiken.com/mobile_apps/

ダウンロードはこちらから

※価格はすべて税込です。

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます。

※サバは骨取り加工を施しておりますが、まれに小骨が残る場合がございます。お召し上がりの際はご注意ください。