WiFiBOXに国内200MBの低容量プラン新設　期間限定で提供開始

株式会社テレコムスクエア

モバイル通信のクロスボーダー・ソリューションを世界規模で提供する株式会社テレコムスクエア（本社：東京都千代田区、代表取締役：吉竹 雄次、以下、「当社」）は2026年2月4日（水）より、セルフWi-Fiレンタル「WiFiBOX」において、「日本国内 200MBプラン」を期間限定で提供開始いたします。

本プランの導入により、WiFiBOXを低容量からお試しいただけるようになります。月末の「ギガ不足」や、足りなくなる前の「ギガ補充」として、必要な時だけより手軽にご利用いただけます。

「日本国内 200MBプラン」開始の背景

「WiFiBOX」は、モバイルWi-Fiルーターを非接触で簡単に即日レンタルできるシェアリング型サービス（特許出願中）です。ルーターには充電用ケーブルが搭載されており、スマートフォンの充電も可能となっています。

「WiFiBOX」はWi-Fiレンタルとしてビジネスや旅行、推し活、さらに月末の「ギガ不足」といった用途で日本国内にて多くのお客さまにご利用いただいております。これまでは500MBプランからのご用意でしたが、このたび、低容量かつ手頃な価格でWiFiBOXをお試しいただける「日本国内 200MBプラン」を期間限定で提供開始いたします（※）。

月末のギガ不足のみならず、ギガが足りなくなる前の「ギガ補充」や、イベント、旅行など、さまざまなシーンにあわせて、ぜひご活用ください。

※お客さまからの反響や利用状況を踏まえ、提供期間の延長や、プランの定番化を検討いたします。

「日本国内 200MBプラン」概要

■プラン概要

・対象商品：WiFiBOX 日本国内

・プラン名：200MB

・価格：150円（税込）/日

・提供期間：2026年2月4日（水）～2026年4月30日（木）

■端末スペック

・サイズ：142×72×17 mm

・重量 ：186 g

・最大通信時間：12時間

・最大接続台数：5台

・バッテリー容量：5000mAh

・対応ケーブル：MicroUSB、Lightning、USB Type-C

■注意事項

1日のデータ使用量が200MBを超えますと、その時点でご利用いただけなくなります。また、通信制限は翌日0時に解除となります。

「WiFiBOX」の特徴

■予約・受取・返却とすべてのステップが非接触で完了し、驚くほど簡単な使用体験を提供

Web予約後、駅や空港などに設置しているボックスからWi-Fiルーターを引き抜くだけで簡単にレンタルできます。また、WiFiBOX貸出機が設置されている場所であれば受取場所と異なる場所での返却も可能です。

■設置場所は全国650か所以上！（2月1日現在）

駅、空港、商業施設、ホテルや旅館、観光案内所など47都道府県650か所以上にWiFiBOXを設置しています。ご自宅やオフィスの近く、いつも利用する駅など、ご自身の予定に合わせた受取・返却場所をお選びいただけます。

【WiFiBOX設置場所一覧】 :https://wifibox.telecomsquare.co.jp/pages/map

・QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

・「Wi-Fi」はWi-Fi Allianceの登録商標です。

■企業概要

株式会社テレコムスクエアは、モバイル通信サービスのパイオニアとして30年にわたり、世界を旅する人たちへ、旅行中の「安心、便利、楽しさ」をお届けしています。Wi-FiルーターのレンタルやeSIMおよびプリペイドSIMカード販売などの通信サービス、ハワイ・ホノルルでのシェアバイクサービスなど、旅がより自由で豊かになるような「新たな価値」の提供と挑戦をし続けている会社です。



社名 ： 株式会社テレコムスクエア

代表者 ： 代表取締役 吉竹 雄次(よしたけ ゆうじ)

本社 ： 〒102-0075 東京都千代田区三番町8番地1 三番町東急ビル7階

創業 ： 1992年（平成4年）

従業員 ： 109人（2026年1月1日現在）

事業内容： モバイルサービス通信事業(Wi-Fiルーターのレンタル、eSIMやプリペイドSIMカードの販売など国際モバイル通信機器の提供）、旅関連事業(ハワイ・ホノルルでのシェアバイクサービス「Biki（ビキ）」公式代理店、海外旅行情報などのオウンドメディア運営)

コーポレートサイト ： https://www.telecomsquare.net/