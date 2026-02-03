株式会社スタートライン

障害者雇用支援を通じて“誰もが自分らしく生きる社会”を目指す株式会社スタートライン (本社：東京都三鷹市、代表取締役社長：西村賢治)は、2026年1月20日に厚生労働省が定める「障害者雇用相談援助事業者」に認定されたことをお知らせします。

本認定は、障害者の雇い入れや雇用管理に関する一連の課題に対し、事業主へ専門的な相談援助を提供できる事業者として一定の要件を満たした企業に対して付与されるものです。

＞参考：厚生労働省 東京労働局(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_01139.html)

障害者雇用相談援助事業者とは

一定の要件を満たす事業者として労働局により認定を受け、労働局と一体的に事業主に対して障害者の雇入れやその雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する相談援助の支援を行う事業者です。

認定事業者は、以下のような幅広い相談援助を事業主に提供します。

・経営層向けの障害者雇用に関する理解促進

・企業内の障害者雇用推進体制づくり

・障害者が力を発揮できる職務の創出・選定

・採用・募集活動に関する助言

・採用後の職場定着・環境整備支援

障害者雇用相談援助事業者 認定要件

本認定を受けるには、以下の基準を満たす必要があります。

・障害者の一連の雇用管理に関する相談援助の業務の経験 又は 実務の経験（※）を有すること

※特例子会社、もにす認定企業等の障害者雇用の実務の経験を有する者が該当します。

・障害者の一連の雇用管理に関し、５年以上の業務又は実務の経験を有し、２年以上の総括的な指導監督の経験を有する事業実施責任者、３年以上の業務又は実務の経験を有する事業実施者 等を配置していること

・法定雇用率を満たしていること

・その他、欠格事由に該当しないこと

当社はこれまで培ってきた障害者雇用支援の知見をより広く社会に還元し、企業が安心して障害者雇用に取り組めるよう支援体制を強化してまいります。

ABA（応用行動分析）やCBS（文脈的行動科学）、第三世代の認知行動療法に基づいた効果的で専門的な支援で、障害者雇用の新しい「場」づくりから定着支援までワンストップで実現する会社です。

「自分をおもいやり、人をおもいやり、その先をおもいやる。」の企業理念のもと、2009年創業以来、障害者雇用支援の領域において障害者の「採用」と「定着」に重きを置き、障害者雇用支援サービスサポート付きサテライトオフィス「INCLU」を運営。障害者雇用に関する総合コンサルティングを軸に、屋内農園型障害者雇用支援サービス「IBUKI」、ロースタリー型障害者雇用支援サービス 「BYSN」、企業/障害当事者向けカスタマイズ研修、在宅雇用支援、障害者採用支援などサービスメニューを拡充しています。一つでも多くの選択肢をつくり、多様な人々の可能性を拡張することで、誰もが自分らしく生きる社会を目指しています。