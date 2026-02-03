焼鳥屋「鳥貴族」、福島県初出店（東北エリア2県目）となる郡山なかまち夢通り店を3月17日にオープン

株式会社エターナルホスピタリティグループ

株式会社エターナルホスピタリティジャパン（本社：大阪市中央区 代表取締役社長：青木繁則）が展開する焼鳥屋「鳥貴族」は、福島県で初出店となる、郡山なかまち夢通り店を3月17日（火）にオープンいたします。

福島県への初出店を記念し、オープンに先立つ3月15日（日）・16日（月）の2日間、抽選で最大20組様を無料ご招待する「お客様先行試食会」を開催いたします。

■店舗概要

店舗名：鳥貴族 郡山なかまち夢通り店

所在地：福島県郡山市中町5-19 みづとくビル1階

交通アクセス：JR東北・山形新幹線／東北本線・水郡線・磐越西線・磐越東線 各線郡山駅下車

西口より徒歩7分

営業時間：17：00～1：00

定休日：12/31、1/1

座席数：テーブル席74席、カウンター席9席

オープン日：2026年3月17日（火）17時～

店舗ページ：https://map.torikizoku.co.jp/detail/806/

■お客様先行試食会への参加者募集について

福島県へ初出店する「鳥貴族」をいち早く体験いただける、お客様先行試食会を開催いたします。国産鶏肉を使用した名物「貴族焼」をはじめとする焼鳥や、人気の逸品料理「ふんわり山芋の鉄板焼」、シメにぴったりな「とり釜飯」などをご用意しています。皆様からのご応募を心よりお待ちしております。

開催日程： 2026年3月15日（日）・16日（月）各日18時～順次案内開始

※詳細は当選通知をもってご案内いたします。

開催店舗： 鳥貴族 郡山なかまち夢通り店

招待数： 合計最大20組80名様（1組最大4名様まで）

応募方法：１.鳥貴族の公式Xアカウント（＠_torikizoku）をフォローする。

２.「#福島県にトリキが来たぞ」をつけて、Xに投稿することで応募完了。

応募条件：福島県にお住まいの、20歳以上の方のみご応募いただけます。

※同行者の方も福島県在住の方に限らせていただきます。

※同行者の方は、未成年の方もご参加いただけます。

※店舗までの交通費は自己負担となります。

※お客様先行試食会当日はご来店時に、顔写真付きの身分証明書のご提示が必要となります。

身分証明書のご提示がない場合はご入店いただけませんので、あらかじめご了承ください。

応募期間：2026年2月3日（火）～2月9日（月）まで

当選通知：2月10日（火）以降順次、ご投稿いただいたXアカウントへ、DMにてご連絡いたします。

※ご参加いただく日程等の詳細は、2月18日（水）以降にお知らせいたします。

お客様先行試食会の詳細は、下記リンクよりご確認ください。

https://toriki-promotion.com/koriyama-nakamachi-yume-dori/

■オープニングスタッフ募集中

仕込み・ホール・キッチン：https://x.gd/WNqGw

「鳥貴族」について

税込390円均一の焼鳥屋チェーン。1985年より、焼鳥屋『鳥貴族』として大阪・関西エリアを中心とした店舗展開を行う。2005年の東京１号店を皮切りに、現在は全国671店舗を展開。（2026年1月末時点）。焼鳥は国産鶏肉を使用、主要食材の国産比率を高める「国産国消への挑戦」を2014年より開始し、2016年10月より使用食材を100%国産化。名物「貴族焼」は、鳥貴族の圧倒的な人気NO.1メニュー。

※加工食品は、法令に基づき、最終加工国が日本となっているものを「国産」として取り扱っており、加工する際に使用する食品原料には外国産も含まれております。（https://torikizoku.co.jp/about/sanchi/）

＜株式会社エターナルホスピタリティジャパン 概要＞

事業内容：国内における焼鳥事業の企画・推進及び運営会社の管理

所在地：大阪市中央区淡路町4-2-13-20F

代表者：代表取締役社長 青木 繁則