「ほっともっと」新TVCM公開！『選べるおいしさ、中華あんかけごはん』篇　2.4(水)より放映開始

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」を、2026年1月末現在、2,425店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS「X・Instagram」でも新商品情報を配信しております。(＃ほっともっと)

このたび「ほっともっと」では、2月新商品『中華あんかけごはん』のTVCMを2月4日(水)より放映いたします。また、2月3日(火)より、「ほっともっと」公式YouTubeにて先行公開いたします。

たっぷりの野菜に、とろりと温かい中華餡を絡めた『中華あんかけごはん』の魅力を、躍動感あふれるシズル表現を軸に描きました。

(「ほっともっと」公式YouTube：https://youtu.be/igVsidcS91Q)

■TVCM概要

・タイトル：ほっともっと「選べるおいしさ、中華あんかけごはん」篇

・放映開始日：2026年2月4日(水)

・TVCM：https://youtu.be/igVsidcS91Q (「ほっともっと」公式YouTube)

※「ほっともっと」公式YouTubeでは、2月3日(火)より先行公開

豚肉と白菜・人参・玉ねぎなど1/2日分の野菜※1を使用し、あつあつでとろみのある中華餡をたっぷり絡めた『中華あんかけごはん』の美味しさを、躍動感あふれるシズル表現で描きました。さらに、もちもちとした食感が特長の『中華あんかけ麺』も登場します。冬限定の大人気メニュー『中華あんかけ』シリーズの魅力が詰まったCMとなっています。

■商品概要

野菜たっぷり 中華あんかけごはん 670円

こだわりのもちもち麺 中華あんかけ麺 670円

エビ・イカ入り！ 海鮮中華あんかけごはん 840円

こだわりのもちもち麺 海鮮中華あんかけ麺 840円

・発売日：2026年2月4日(水)

・発売店舗：全国の「ほっともっと」2,425店舗(1月末現在)

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/

※1 1日あたりの野菜摂取量の目標350g以上(厚生労働省「健康日本21」＜第3次＞より)

※価格はすべて税込です

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます