【ANAクラウンプラザホテル成田│屋外BBQ会場】2026年3月1日 リフレッシュオープン！BBQだけじゃない。「いろんなことができる」あそび設備充実のアウトドアBBQフィールドへ

CP成田株式会社

ANAクラウンプラザホテル成田（成田市堀之内 総支配人 ダヴィデ・ザナルディ）では、屋外BBQ会場「THE BBQ YARD GROVE HILLS（グローヴヒルズ）NARITA」が、装い新たに2026年3月1日リフレッシュオープンいたします。

今回のリフレッシュオープンでは、 「BBQをする場所」から、 “集まることで、さまざまな体験が生まれる場所” へ。

食事・くつろぎ・遊び・体験・観戦を一度に楽しめる空間として、設備・コンテンツ・食材をアップデートしました。

・全エリアにアメリカンガスグリルを導入 👈リフレッシュポイント！

誰でも失敗しにくく、安定した焼き上がりを楽しめます。

・アウトドアならではの食体験コンテンツ 👈リフレッシュポイント！

ハンバーガー作り体験など、“つくる楽しさ”を味わえます。

・大型モニターを新設 👈リフレッシュポイント！

スポーツ観戦はもちろん、

企業懇親会や団体利用時の映像投影などにも活用しやすい設備です。

・手ぶらBBQプランの食材を一新 👈リフレッシュポイント！

3つの手ぶらプランを用意しました。牛・豚・鶏がそろった王道ラインナップで、ボリューム・満足感ともに間違いなし、幹事も安心の定番BBQセットがおすすめ。ブランド肉を組み合わせた、特別感と満足感を兼ね備えた贅沢BBQセットもご用意しています。

プレミアムPLANスタンダードPLAN

・10名以上の団体利用向け「宴会プラン」を用意

10名以上のご利用で、プチケーキまたはスパークリングワインをプレゼント。

歓送迎会や懇親会など、幹事も安心の団体向け特典です。

・ソファー席／テーブル席の2タイプのBBQエリア

くつろぎ重視の集まりから、動きやすいグループ利用まで対応。

・芝生エリアに遊びの要素をプラス

チョークボードやブランコを設置し、子どもも楽しめる空間に。

■ おすすめの楽しみ方

１. 法人・大型団体で

【みんなで集まって盛り上がる、アウトドア懇親会】

全席ガスグリルで調理もスムーズ。大型モニターを使った演出もでき、キックオフや全社懇親会など 大人数での利用におすすめです。

２. 法人・少人数の集まりで

【気の置けない同僚と、ビアガーデン感覚でBBQ】

かしこまらず、仕事帰りや休日に集まれるアウトドア空間。会話を楽しみながら、気軽にBBQを楽しめます。

３. ファミリーで

【子どもの「つくる」を楽しむ、食体験BBQ】

ハンバーガー作りなど、子どもが主役になれる食体験をご用意。

芝生エリアのチョークボードやブランコもあり、家族みんなで過ごしやすい環境です。

４. 女子会で

【おしゃれな空間で、手ぶらBBQを楽しむ女子会】

ソファー席中心のラウンジ空間で、準備いらずのBBQ。写真も会話も楽しめる、SNS映えする集まりにぴったりです。

５. 友人同士で

【焼いて・食べて・観て楽しむ、休日アウトドアBBQ】

スポーツ観戦ができる大型モニターや、全席ガスグリルでの快適なBBQ体験。

気の合う仲間との集まりにおすすめです。

【ご利用について】

予約開始時期：2026年2月1日

利用開始時期：2026年3月1日

持ち込みプランは前日まで、手ぶらプランのご予約は3日前までにお願いします。

公式HPよりご予約ください。

https://the-bbqyard.com

施設情報

施設名称 : THE BBQ YARD GROVE HILLS NARITA

（ザ バーベキューヤード グローヴヒルズ ナリタ）

成田空港から車で約10分。ANAクラウンプラザホテル成田のガーデンスペースに位置するアウトドアBBQ施設です。

全席アメリカンガスグリルを備え、ソファー席とテーブル席の2タイプのBBQエリア。3種の手ぶらBBQプラン・持ち込みプランを展開しています。

芝生エリアには、子どもが楽しめる遊びの要素や、ハンバーガー作りなどのアウトドア食体験コンテンツもご用意。

さらに、大型モニターを新設し、スポーツ観戦や団体利用時の演出にも対応しました。

ファミリー、友人同士、女子会から、企業の懇親会や小～大型団体まで、

「集まるほどに、いろんな楽しみ方ができるBBQ施設」として、ビアガーデン感覚で気軽にご利用いただけます。

所在地：〒286-0107 千葉県成田市堀之内68

公式HP：https://the-bbqyard.com

Instagram：https://www.instagram.com/bbq_grovehills_narita

Facebook：https://www.facebook.com/bbq.grovehills.narita

X（旧Twitter）：https://twitter.com/bbq_narita_by

ANAクラウンプラザホテル成田

所在地：〒286-0107 千葉県成田市堀之内68

電話番号：0570-550-787

URL：https://www.anacrowneplaza-narita.jp

Instagram： https://www.instagram.com/anacrowneplaza_narita

Facebook： https://m.facebook.com/anacrowneplaza.narita

クラウンプラザ(R)ホテルズ&リゾーツについて：

世界有数のプレミアムホテルブランドであるクラウンプラザは、都市や空港、リゾート、郊外など、さまざまなロケーション、絶好の立地にホテルを展開しています。ビジネスでもレジャーでも、そのふたつの旅が交差する新しい旅でも、現代のゲストのニーズに発想豊かなアイデアでお応えします。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在全国 20都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本、沖縄）で5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは拡大し続けています。詳細はブランド公式サイトwww.crowneplaza.com(https://www.crowneplaza.com/hotels/jp/ja/reservation)、その他FacebookやInstagramなどのSNSをご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて

IHG ホテルズ&リゾーツ[LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のおもてなし）を提供するグローバルホスピタリティー企業です。20のホテルブランドと1億4,500万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,800軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・ プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ

・ スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約385,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

公式サイト（英語）https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

公式サイト（日本語）https://www.ihg.com/japan/content/jp/ja/japan

IHGワンリワーズ https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home

アプリのダウンロードはこちら：

https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotels-rewards/id368217298

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

最新情報はこちら：

https://www.ihgplc.com/en/news-and-media

https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/ja/japan