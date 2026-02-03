ピザーラから日ごろの感謝を込めて『冬の感謝祭』スタート！　迷ったらコレ！スポーツ観戦にぴったりな「スポーツ応援セット」登場

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ（本社：東京都港区南青山、代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）が展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、日ごろのご愛顧に感謝して、2026年2月3日（火）より期間限定で『冬の感謝祭』を開催いたします。

本キャンペーンでは、寒い季節のおうち時間をより楽しく、美味しくお過ごしいただけるよう、スポーツ観戦にぴったりのお得なセットや、人気商品の割引企画など、さまざまなキャンペーンを順次展開してまいります。

■日ごろのご愛顧に感謝を込めて2月限定「ピザーラ 冬の感謝祭」

ビッグなスポーツ大会が目白押しとなる2月。在宅でのスポーツ観戦や、ご家族・ご友人と集まる機会が増えるこの季節に合わせて、ピザーラでは「冬の感謝祭」として、お得で便利なキャンペーンをご用意しました。

「スポーツ応援セット」では、ピザとパエリアを組み合わせた、ボリューム満点で注文しやすい組み合わせがお得に！

今後も、人気商品の割引や、SNSでのキャンペーンなど、ワクワクする企画を順次お届けしてまいります。

ピザーラ「冬の感謝祭」特設ページ

https://www.pizza-la.co.jp/sc_Campaign_Winterfes2026_top.aspx

■迷ったらコレ！スポーツ観戦にぴったりな「スポーツ応援セット」

スポーツ観戦の準備で忙しいときや、人数や好みに迷いがちなシーンでも、これひとつで安心して注文できる「スポーツ応援セット」を期間限定で販売いたします。ピザーラの冬の一番人気ピザ「冬のプレミアムクォーター」と本格パエリアに、2倍盛りポテトを組み合わせた、ボリューム感と満足感のあるセット内容。サイズを選ぶだけで、ピザもパエリアもポテトも一度に揃うため、スポーツ観戦やお集まりのシーンにぴったりです。

※パエリアは「たっぷり魚介のパエリア」か「極旨ステーキのパエリア」からお選びいただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37526/table/510_1_bc9fc778ce39e7d77cfac09f022148fd.jpg?v=202602031221 ]

＜商品紹介＞

冬のプレミアムクォーター

冬の新商品「紅ズワイのフィッシャーマンズ」、「生ハムの贅沢マルゲリータ」と、人気ＮＯ．１「テリヤキチキン」、「熟成ベーコンとブロッコリーのピザ」を一度に楽しめるクォーターピザです。

2倍盛りポテト

人気のフレンチフライを、通常の倍量にしました。

みんなでつまんで、たっぷり食べられる、大満足のボリュームです。

たっぷり魚介のパエリア

5種類の魚介を贅沢にのせ、シーフードの旨みが凝縮されたスープでじっくり焼き上げた本格パエリア。

極旨ステーキのパエリア

柔らかく食べ応えのあるビーフステーキを贅沢に使用！牛肉や香味野菜の旨みが詰まった特製ビーフソテースープが味の決め手。

※他のセット・キャンペーン・クーポン・割引サービスとの併用不可 ※公式サイト会員限定

※キャンペーン実施期間は予告なく変更する場合がございます

※価格は全て税込です ※画像はイメージです ※「スポーツ応援セット」はパエリア導入店舗限定です