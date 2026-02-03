【トレンドを作るクリエイターが才能を見抜く！】BUZZ GROUPが支援する新アイドルプロジェクト「BUZZ IT AUDITION」が始動！総フォロワー200万人超のインフルエンサー陣が審査！

株式会社BUZZ GROUP

株式会社BUZZ GROUP(本社:東京都港区赤坂、代表取締役:渡辺 憲)が支援する新アイドルプロジェクト「BUZZ IT AUDITION」が、2026年2月1日(日)より始動しました。

本プロジェクトは、「BUZZるを創ろう！」をテーマに、SNS時代に求められるバズ適正×投稿力×ファンサ力の3大スキルを審査・育成する新しいアイドルオーディション。総フォロワー100万人を誇るインフルエンサー「こがちゃんちゃん」をはじめとするトレンドを作るクリエイター陣が審査員として参加し、次世代のアイドルを発掘します。

さらに、テレビ番組にてデビューライブ密着が決定！応募期間は2月1日(日)～3月1日(日)、デビューは5月を予定しています。

✦ BUZZ IT AUDITIONとは?

【プロジェクトコンセプト】「BUZZるを創ろう！アイドルプロジェクト！」

SNS時代の新しいアイドル像を創出するため、トレンドを作るクリエイター陣が才能を見抜き、育成するプロジェクトです。

3つの特徴：- こがちゃんちゃんがバズ適正を見抜く！(TikTok部門)- すずらちゃんが最高の投稿サポート(X講師)- 小野緑ちゃんが全力でファンサを教える！(ファンサ講師)

従来のアイドルオーディションとは異なり、SNSでのバズりやすさ、投稿クオリティ、ファンとのコミュニケーション力を重視した審査を実施。未経験でも、「好き」を信じて挑戦する強い覚悟があれば、次世代のスターになれるチャンスです。

✦ 審査員紹介

【バズ審査員1人目】こがちゃんちゃん(TikTok部門)

SNS総フォロワー100万人を誇る人気インフルエンサー!

トレンドを作り出す力を持つこがちゃんちゃん。SNSの世界で数字を伸ばす、人として惹きつける力を同じ目線で審査する。フォロワー数「リアル数字」を本当に伸ばす、次世代スターの可能性を見極める。

審査内容目線：

共感×トレンド×リアル世代

TikTok： https://www.tiktok.com/@abab_abab_

【コメント】

「一緒に人生楽しくしよう！

こうしなければならないということに囚われず、人生つまりジェットコースターだと思ってアイドルという乗り物に乗車しよう！」

こがちゃんちゃん

【バズ審査員2人目】すずら(X講師)

すずら高い再現度と表現力で注目を集める人気コスプレイヤー

キャラクターを魅せる技術を磨き続けてきたすずら。細部までこだわった魅力を届ける技術とビジュアル×自己発信×表現力で、次世代スターを識別し、的確に審査する。

審査内容目線：

ビジュアル×自己発信×表現力

X: https://x.com/suzuran_ro

【コメント】

「完璧じゃなくても大丈夫！私も『好き』から始めた側です。自分の『好き』を信じて届けようとする心を大切にしてほしいです！」

【バズ審査員3人目】小野緑(ファンサ講師)

華やかな世界の裏側を知る、元アイドル！

アイドルとして培ってきた技術から、成長、継続、自己表現に至るまで、「輝けられるか?」「稼げるか」という覚悟から、未来のスターを識別し、真正面から見極める。

審査内容目線：

ステージ力×プロ意識×成長

X：https://x.com/onomidori0

【コメント】

「必要なのは完璧なスキルよりも『この場所で人生を変えたい』という強い覚悟だと思います！

新しい一歩を踏み出してみませんか！」

✦ テレビ番組にてデビューライブ密着が決定！

小野緑

本プロジェクトでは、デビューライブの様子をテレビ番組にて密着取材することが決定しました。

合格者のデビューまでの道のり、練習風景、そして感動のデビューライブの瞬間を、テレビを通じて全国にお届けします。

デビュー予定：2026年5月

番組詳細は後日発表予定です。

✦ 応募要項

▷ 応募条件- 性別：女性- 年齢： 14~25歳 ※18歳以下は保護者の同意が必要- 活動地域：東京都内で活動が可能な方▷ 応募期間

2026年2月1日(日)~3月1日(日)

▷ 応募方法

公式LINEより応募受付中！

応募はこちら :https://lin.ee/mLPcdLq

✦ 公式情報

公式HP：https://buzz-it-audition.ring-o.co.jp/

公式X：https://x.com/buzz_it_idol

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@buzz.it.audition

公式Instagram：https://www.instagram.com/buzz_it_idol

最新情報は各SNSでも随時発信中！

✦ 会社概要

株式会社BUZZ GROUP

社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)

代表者：渡辺 憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg

事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作

HP：https://group-buzz.com/

【本件プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ： https://group-buzz.com/contact/