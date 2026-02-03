これからのセレモニー服は着まわしがポイント！セットアップで作るセレモニースタイル特設ページを公開

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）は、入園式・卒園式などセレモニーが増えるこれからの季節に向け、セレモニースタイルの提案を強化いたします。セレモニー服に関してのコーディネートのお悩みや普段の生活でも着まわしたいというお客様のお声にお応えして、「ハレの日」「ビジネスシーン」「オフ」での着まわしコーディネートをご紹介するセレモニースタイルに関する特設ページを

公式オンラインショップ内に開設いたしました。

AOKI公式オンラインショップ（特集ページ）： https://www.aoki-style.com/feature/ceremony/

■セレモニーだけじゃない！ビジネスもオフも着まわしできるスタイリングをご紹介！

3月から4月は、入園式・卒園式にお祝い事、面接・面談といったきちんと感のある装いを求められるイベントが多い季節です。従来、入卒園式などの“ハレの日”は、フォーマルウェアでご出席される親御様が多くいらっしゃいましたが、近年ではビジネスシーンでも着まわしができるようスーツスタイルをご希望されるお声も増えてまいりました。

一方で、セレモニー用にセットアップアイテムを購入しても、シーン別にどのようにコーディネートをしたらよいか分からないといったご相談をいただく機会も多くございます。

そこでAOKIでは、同じセットアップアイテムを使ったシーン別の着まわしコーディネート紹介と商品紹介を行う特設ページを開設いたしました。特設ページ内では、フォーマルなセレモニースタイルから、かっちりめのビジネススタイル、おしゃれなオフィスカジュアル、さらにパーカーやＴシャツ等を合わせた休日スタイルまでお客様の生活に寄り添った幅広いコーディネートをご紹介しています。

AOKIでは、着まわすことで簡単・便利・経済的な価値を提供できる「SUITing」を軸とした商品開発と、シーンに合わせたスタイリングのご提案を行い、お客様の人生をより豊かにできるよう力を尽くしてまいります。

おすすめ着まわしコーディネート

■パウダリーストレッチセットアップ

（左）セレモニー （中央）ビジネス （右）カジュアル ※パンツ以外はイメージ

１.着まわしやすいデザインで幅広いシーンで活躍する1着

デザイナーの小川彰子氏監修の、360°どこからみてもきれいなシルエットで、きちんと見えしながらも軽くてラクな着心地。生地はしなやかさのあるなめらかな肌触りと、程よい厚みがあり上品な風合いが特長です。

ベーシックなデザインなので、合わせるアイテムを変えることで卒園・入学・入園や普段の仕事など、幅広いシーンで活躍するセットアップです。

２.毎日のラクを叶える「洗える・防シワ・ストレッチ」等、豊富な機能性

AOKIのレディースアイテムMeWORK(R)の特長的な機能である「洗える・防シワ・ストレッチ」の

ほか、日差しが強くなるこれからの季節にうれしい「UVカット」機能も付与しております。

■ブライトツイルストレッチセットアップ

（左）セレモニー （中央）ビジネス （右）カジュアル ※ジャケット以外はイメージ

１.「きちんと感」と「洗練さ」を演出する光沢感のある素材

さらっとした触り心地と光沢感のある上品な素材感。ビジネスシーンはもちろん、入卒園や学校行事などセレモニーシーンでも活躍するきれいめセットアップです。

２.着まわし力抜群の豊富なデザイン＆カラーバリエーション

ジャケットはノーカラーとダブルブレストデザインの2型、ボトムはすっきりとした装いが叶うストレートパンツと、ハンサムなワイドパンツ、上品なロングタイトスカートの3型をご用意。ジレも加わりさまざまな着こなしがお楽しみいただけます。ベーシックな紺、春らしさを感じるオフホワイトとベージュの3カラーを展開。

３.毎日のラクを叶える高機能性

MeWORK(R)の特長である「洗える・防シワ・ストレッチ」だけでなく、「吸汗速乾」「UVカット」機能も備えており、着用時やお手入れの快適さを提供します。

