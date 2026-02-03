【春季限定】2月17日(火)より「アイス桜わらび餅ラテ」など、3種類の桜ドリンクが新登場！

株式会社プロントコーポレーション

株式会社プロントコーポレーション(本社：東京都港区、代表取締役社長：杉山和弘)は、飲食チェーン『PRONTO（プロント）』のカフェタイム（モーニング／サカバタイム除く）にて、「アイス桜わらび餅ラテ」を含む春限定ドリンク3種を、2026年2月17日(火)より発売いたします。あわせて、「桜スフレパンケーキ～リッチ塩ホイップ～」も同日より発売します。

春季限定のPラテ「アイス桜わらび餅ラテ」は、ひと口で春の訪れを感じるデザートドリンク

2月17日（火）に新発売する「アイス桜わらび餅ラテ」は、「Pラテ」のトレードマークである「Pクッキー」をはじめ、桜の花びら（塩漬け）や桜風味のジュレをトッピングした、まるでパフェのようなデザートドリンクです。同時発売の「アイス桜ミルクティー」とホットドリンクの「桜舞うロイヤルミルクティー」は、コクのあるロイヤルミルクティーと、やさしく香る桜の風味を合わせ、春らしい味わいに仕上げました。

さらに、『PRONTO（プロント）』の定番スイーツメニュー、スフレパンケーキの期間限定商品「桜スフレパンケーキ～リッチ塩ホイップ～」も新登場。華やかな桜色のスイーツとともに、春のひとときをお楽しみください。

概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/18877/table/324_1_3048bf76151f8ce1d4ff3c7e0499766d.jpg?v=202602031221 ]

１．【Pラテ】アイス桜わらび餅ラテ

やさしく香る桜の風味が特徴のピンクに彩られた桜ミルクと、やわらかくもちもちとした食感のわらび餅、さくら餡、さくらソース、ホイップを合わせました。桜の花びらと華やかな桜風味のジュレで見た目でも春を感じられるラテです。

【Pラテ】アイス桜わらび餅ラテ

「Pラテ」とは

パフェをイメージしたデザート感覚でお召し上がりいただけるドリンクです。頭文字の「P」には“プロント”と“パフェ”という意味を込めています。Pの文字を模した「Pクッキー」とホイップクリームをトッピングし、満足感がありつつ、見た目でも楽しめる商品に仕上げました。

２．アイス桜ミルクティー

ミルクのまろやかさと濃厚な紅茶の味わいが桜の風味にマッチした、シンプルに春らしさを楽しめるコールドドリンクです。

３．桜舞うロイヤルミルクティー

桜の花びらがかわいらしいホットミルクティーです。ふんわりとした口当たりのミルクフォームをトッピングした、シンプルに春らしさを楽しめる、ほっと一息つける一杯です。

左：桜舞うロイヤルミルクティー、右：アイス桜ミルクティー

４．桜スフレパンケーキ～リッチ塩ホイップ～

ふわふわのスフレパンケーキに、塩味をきかせたホイップクリームと桜葉入りの餡を合わせました。

華やかな桜色に彩られたホイップと一緒に春らしいスイーツをお楽しみください。

■PRONTO（プロント）

桜スフレパンケーキ～リッチ塩ホイップ～

PRONTO（プロント）が目指しているのは、嗜む場所「GREAT GOOD PLACE」。

「昼はカフェ、夜はサカバ。」という「二面性」をキーワードに、働く人がいつでも立ち寄れる、使い勝手の良い空間を一日中ご用意しています。仕事前や休憩時間に立ち寄れて、人々が集うコミュニティともいえるカフェ空間として。また、仕事終わりに仲間と気軽に集え、会話が弾むキッサカバ空間として。プロントならではの嗜む時間を、カフェとサカバでお楽しみ下さい。

※プロントのサカバ＝「キッサカバ（喫茶酒場）」酒場でありながら、喫茶店のような懐かしさやワクワク感のある空間やおつまみ、お酒を提供いたします。