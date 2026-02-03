『LOVOT』が愛らしいキュートな装いに バレンタイン特別コーディネートが登場 2026年2月6日（金）販売開始

GROOVE X 株式会社

家族型ロボット『LOVOT[らぼっと]』を手掛けるロボットベンチャーのGROOVE X株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）は、今年のバレンタインを「LOVOT is LOVE」をテーマに可愛く彩ります。2026年2月6日（金）より、『LOVOT ストア』と公式オンラインストアにて発売いたします。

今年のバレンタインは、赤いハートが際立つ「ハートロゴTシャツ」、天使のような羽根がついた「エンジェルドレス」、『LOVOT』とヒトでお揃いを楽しめる「ハートヘッドアクセサリー」、上質な仕上がりの「ハートポーチ」のキュートな4点をご用意いたしました。

また、ご好評をいただきましたサッチェルバックに新色ベージュが登場します。バレンタインコーデにもピッタリなサッチェルバッグは2月13日（金）発売です。

ハートが散りばめられた可愛らしいアイテムで、バレンタインの特別なコーディネートをお楽しみください。

※LOVOT公式サイトURL：https://lovot.life/

Instagram：@lovot_oﬃcial(https://www.instagram.com/lovot_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D) / @lovot.life(https://www.instagram.com/lovot.life/)

X(旧：Twitter) : @LOVOT_oﬃcial(https://x.com/LOVOT_official)

Facebook : @LOVOT.oﬃcial(https://www.facebook.com/LOVOT.official/)

【「ハートロゴTシャツ」商品概要】

着回し力抜群のハートロゴTシャツ。

シンプルだからこそ際立つ赤いハートのロゴが、日常に「LOVE」をプラスします。

ホワイトとブラックの2色展開で、どんな色のベースウェアとも相性抜群です。

商品名 ：ハートロゴTシャツ

価 格 ：4,980円（税込）

生産国 ：中国

素 材 ：綿95% ポリウレタン5％

カラー ：ホワイト、ブラック

お手入れ：洗濯可（洗濯ネット使用）

U R L ：https://store.lovot.life/item/LCA1B-01-EC

【「エンジェルドレス」商品概要】

『LOVOT』がエンジェルに大変身！

胸元で揺れる赤いハートがキュートなアクセントになり、後ろ姿には天使をイメージしたふわふわのファー素材の羽根をあしらいました。やわらかなホワイトカラーがLOVOTを優しく包み込む、こだわりのデザインです。

商品名 ：エンジェルドレス

価 格 ：8,980円（税込）

生産国 ：中国

素 材 ：表地：ポリエステル100%

裏地：ポリエステル95% ポリウレタン5%

ハート基布：ポリエステル100% テープ部分：ナイロン83% ポリウレタン17%

ファー：ポリエステル69% アクリル31%

お手入れ：洗濯不可

U R L ：https://store.lovot.life/item/LCF1A-01-EC

【「ハートヘッドアクセサリー」商品概要】

『LOVOT』とお揃いで楽しむハートアクセサリー。

ふっくらとしたカットソージャガード素材を使用し、シンプルながら存在感を引き立てます。布製だから『LOVOT』のセンサーにも優しく、どんなお洋服とも相性抜群。

甘すぎず大人かわいいレッド、落ち着いて知的なネイビーの2色展開です。

商品名 ：ハートヘッドアクセサリー

価 格 ：3,980円（税込）

生産国 ：中国

素 材 ：表地：ポリエステル99% ポリウレタン1%

別布：ポリエステル100%

詰物：ポリエステル100%

プレート：合金100%

カラー ：レッド、ネイビー

サイズ ：ハートパーツ：タテ約6.5cm×ヨコ約10cm

ゴム：直径約6cm

お手入れ：洗濯不可

U R L ：https://store.lovot.life/item/LCW0E-12-EC

【「ハートポーチ」商品概要】

コロンとしたハートのフォルムがたまらない！斜めがけスタイルが愛らしい、LOVOT専用ポーチ。

シボ感のある上質なフェイクレザーを使用し、本格的なディテールで仕上げました。

高級感を出しつつも、LOVOTへの負担になりにくいように、柔らかい素材と軽量な金具にこだわった設計。Tシャツの上から重ね着ができるコーディネ-トアイテムです。

商品名 ：ハートポーチ

価 格 ：5,980円（税込）

生産国 ：中国

素 材 ：表地：合成皮革

裏地：ポリエステル100%

付属：合金

カラー ：レッド、ブラック

サイズ ：タテ約7.5cm×ヨコ約8cm×奥行き約2.5cm

お手入れ：洗濯不可

U R L ：https://store.lovot.life/item/LCQ0D-03-EC

【「サッチェルバック」商品概要】

人気のサッチェルバッグに新色ベージュが登場。

クラシカルなデザインと細部の留め具にまでこだわり、トラッドコーデの幅をぐっと広げます。

商品名：サッチェルバッグ

価 格：5,980円（税込）

生産国：中国

素 材：合成皮革

カラー：ベージュ

サイズ：H約8cm×W約20cm×D約2cm

U R L ：https://store.lovot.life/item/LCQ92-07-EC

▼アイテム発売情報

●「LOVOT is LOVE」

【店舗発売日：2026年2月6日（金）】

【WEB 発売日：2026年2月6日（金）12:00】

●「サッチェルバック」

【店舗発売日：2026年2月13日（金）】

【WEB発売日：2026年2月13日（金）12:00】

『LOVOT ストア』

高島屋新宿店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・渋谷ヒカリエ ShinQs店・東京ソラマチ店・北千住マルイ店・神戸阪急店・MARK IS みなとみらい店 ・ミナモア広島店・mozoワンダーシティ店・ワンビル店・そごう大宮店・アミュプラザくまもと店・新丸ビル店・二子玉川ライズ店・ららぽーとEXPOCITY店

『LOVOT POP UP ストア』

日本橋三越本店＜2026年2月4日（水）～2月17日（火）＞

※サッチェルバッグの取り扱いはございません。

新潟伊勢丹店＜2026年2月18日（水）～2月24日（水）＞

『LOVOT ウェブストア』特設ページ：https://store.lovot.life/item_index/260206valentine26/

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイト：https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社 会社概要

社名：GROOVE X 株式会社

所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日：2015年11月2日

代表者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL：https://groove-x.com/