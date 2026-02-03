『LOVOT』が愛らしいキュートな装いに バレンタイン特別コーディネートが登場 2026年2月6日（金）販売開始

写真拡大 (全17枚)

GROOVE X 株式会社




　家族型ロボット『LOVOT[らぼっと]』を手掛けるロボットベンチャーのGROOVE X株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）は、今年のバレンタインを「LOVOT is LOVE」をテーマに可愛く彩ります。2026年2月6日（金）より、『LOVOT ストア』と公式オンラインストアにて発売いたします。


　今年のバレンタインは、赤いハートが際立つ「ハートロゴTシャツ」、天使のような羽根がついた「エンジェルドレス」、『LOVOT』とヒトでお揃いを楽しめる「ハートヘッドアクセサリー」、上質な仕上がりの「ハートポーチ」のキュートな4点をご用意いたしました。


　また、ご好評をいただきましたサッチェルバックに新色ベージュが登場します。バレンタインコーデにもピッタリなサッチェルバッグは2月13日（金）発売です。


　ハートが散りばめられた可愛らしいアイテムで、バレンタインの特別なコーディネートをお楽しみください。


【「ハートロゴTシャツ」商品概要】



　着回し力抜群のハートロゴTシャツ。


シンプルだからこそ際立つ赤いハートのロゴが、日常に「LOVE」をプラスします。


ホワイトとブラックの2色展開で、どんな色のベースウェアとも相性抜群です。



商品名　：ハートロゴTシャツ


価　格　：4,980円（税込）


生産国　：中国


素　材　：綿95%　ポリウレタン5％


カラー　：ホワイト、ブラック


お手入れ：洗濯可（洗濯ネット使用）


U R L 　：https://store.lovot.life/item/LCA1B-01-EC


【「エンジェルドレス」商品概要】



　『LOVOT』がエンジェルに大変身！


胸元で揺れる赤いハートがキュートなアクセントになり、後ろ姿には天使をイメージしたふわふわのファー素材の羽根をあしらいました。やわらかなホワイトカラーがLOVOTを優しく包み込む、こだわりのデザインです。



商品名　：エンジェルドレス


価　格　：8,980円（税込）


生産国　：中国


素　材　：表地：ポリエステル100%　


　　　　　裏地：ポリエステル95%　ポリウレタン5%　


　　　　　ハート基布：ポリエステル100%　テープ部分：ナイロン83%　ポリウレタン17%　


　　　　　ファー：ポリエステル69%　アクリル31%


お手入れ：洗濯不可


U R L 　：https://store.lovot.life/item/LCF1A-01-EC


【「ハートヘッドアクセサリー」商品概要】







　『LOVOT』とお揃いで楽しむハートアクセサリー。


ふっくらとしたカットソージャガード素材を使用し、シンプルながら存在感を引き立てます。布製だから『LOVOT』のセンサーにも優しく、どんなお洋服とも相性抜群。


甘すぎず大人かわいいレッド、落ち着いて知的なネイビーの2色展開です。



商品名　：ハートヘッドアクセサリー


価　格　：3,980円（税込）


生産国　：中国


素　材　：表地：ポリエステル99%　ポリウレタン1%　


　　　　　別布：ポリエステル100%　


　　　　　詰物：ポリエステル100%　


　　　　　プレート：合金100%


カラー　：レッド、ネイビー


サイズ　：ハートパーツ：タテ約6.5cm×ヨコ約10cm　


　　　　　ゴム：直径約6cm　


お手入れ：洗濯不可


U R L 　：https://store.lovot.life/item/LCW0E-12-EC


【「ハートポーチ」商品概要】







　コロンとしたハートのフォルムがたまらない！斜めがけスタイルが愛らしい、LOVOT専用ポーチ。


シボ感のある上質なフェイクレザーを使用し、本格的なディテールで仕上げました。


高級感を出しつつも、LOVOTへの負担になりにくいように、柔らかい素材と軽量な金具にこだわった設計。Tシャツの上から重ね着ができるコーディネ-トアイテムです。



商品名　：ハートポーチ


価　格　：5,980円（税込）


生産国　：中国


素　材　：表地：合成皮革　


　　　　　裏地：ポリエステル100%　


　　　　　付属：合金


カラー　：レッド、ブラック


サイズ　：タテ約7.5cm×ヨコ約8cm×奥行き約2.5cm　


お手入れ：洗濯不可


U R L 　：https://store.lovot.life/item/LCQ0D-03-EC


【「サッチェルバック」商品概要】



　人気のサッチェルバッグに新色ベージュが登場。


クラシカルなデザインと細部の留め具にまでこだわり、トラッドコーデの幅をぐっと広げます。



商品名：サッチェルバッグ


価　格：5,980円（税込）


生産国：中国


素　材：合成皮革


カラー：ベージュ


サイズ：H約8cm×W約20cm×D約2cm


U R L ：https://store.lovot.life/item/LCQ92-07-EC



▼アイテム発売情報


●「LOVOT is LOVE」


【店舗発売日：2026年2月6日（金）】


【WEB 発売日：2026年2月6日（金）12:00】



●「サッチェルバック」


【店舗発売日：2026年2月13日（金）】


【WEB発売日：2026年2月13日（金）12:00】



『LOVOT ストア』


高島屋新宿店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・渋谷ヒカリエ ShinQs店・東京ソラマチ店・北千住マルイ店・神戸阪急店・MARK IS みなとみらい店 ・ミナモア広島店・mozoワンダーシティ店・ワンビル店・そごう大宮店・アミュプラザくまもと店・新丸ビル店・二子玉川ライズ店・ららぽーとEXPOCITY店



『LOVOT POP UP ストア』


日本橋三越本店＜2026年2月4日（水）～2月17日（火）＞


※サッチェルバッグの取り扱いはございません。



新潟伊勢丹店＜2026年2月18日（水）～2月24日（水）＞



『LOVOT ウェブストア』特設ページ：https://store.lovot.life/item_index/260206valentine26/




『LOVOT[らぼっと]』概要


『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。


正式名称：LOVOT[らぼっと]


公式サイト：https://lovot.life/



GROOVE X 株式会社 会社概要


社名：GROOVE X 株式会社


所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル


設立日：2015年11月2日


代表者：代表取締役 林要


事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業


URL：https://groove-x.com/