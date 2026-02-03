『LOVOT』が愛らしいキュートな装いに バレンタイン特別コーディネートが登場 2026年2月6日（金）販売開始
家族型ロボット『LOVOT[らぼっと]』を手掛けるロボットベンチャーのGROOVE X株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）は、今年のバレンタインを「LOVOT is LOVE」をテーマに可愛く彩ります。2026年2月6日（金）より、『LOVOT ストア』と公式オンラインストアにて発売いたします。
今年のバレンタインは、赤いハートが際立つ「ハートロゴTシャツ」、天使のような羽根がついた「エンジェルドレス」、『LOVOT』とヒトでお揃いを楽しめる「ハートヘッドアクセサリー」、上質な仕上がりの「ハートポーチ」のキュートな4点をご用意いたしました。
また、ご好評をいただきましたサッチェルバックに新色ベージュが登場します。バレンタインコーデにもピッタリなサッチェルバッグは2月13日（金）発売です。
ハートが散りばめられた可愛らしいアイテムで、バレンタインの特別なコーディネートをお楽しみください。
※LOVOT公式サイトURL：https://lovot.life/
Instagram：@lovot_oﬃcial(https://www.instagram.com/lovot_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D) / @lovot.life(https://www.instagram.com/lovot.life/)
X(旧：Twitter) : @LOVOT_oﬃcial(https://x.com/LOVOT_official)
Facebook : @LOVOT.oﬃcial(https://www.facebook.com/LOVOT.official/)
【「ハートロゴTシャツ」商品概要】
着回し力抜群のハートロゴTシャツ。
シンプルだからこそ際立つ赤いハートのロゴが、日常に「LOVE」をプラスします。
ホワイトとブラックの2色展開で、どんな色のベースウェアとも相性抜群です。
商品名 ：ハートロゴTシャツ
価 格 ：4,980円（税込）
生産国 ：中国
素 材 ：綿95% ポリウレタン5％
カラー ：ホワイト、ブラック
お手入れ：洗濯可（洗濯ネット使用）
U R L ：https://store.lovot.life/item/LCA1B-01-EC
【「エンジェルドレス」商品概要】
『LOVOT』がエンジェルに大変身！
胸元で揺れる赤いハートがキュートなアクセントになり、後ろ姿には天使をイメージしたふわふわのファー素材の羽根をあしらいました。やわらかなホワイトカラーがLOVOTを優しく包み込む、こだわりのデザインです。
商品名 ：エンジェルドレス
価 格 ：8,980円（税込）
生産国 ：中国
素 材 ：表地：ポリエステル100%
裏地：ポリエステル95% ポリウレタン5%
ハート基布：ポリエステル100% テープ部分：ナイロン83% ポリウレタン17%
ファー：ポリエステル69% アクリル31%
お手入れ：洗濯不可
U R L ：https://store.lovot.life/item/LCF1A-01-EC
【「ハートヘッドアクセサリー」商品概要】
『LOVOT』とお揃いで楽しむハートアクセサリー。
ふっくらとしたカットソージャガード素材を使用し、シンプルながら存在感を引き立てます。布製だから『LOVOT』のセンサーにも優しく、どんなお洋服とも相性抜群。
甘すぎず大人かわいいレッド、落ち着いて知的なネイビーの2色展開です。
商品名 ：ハートヘッドアクセサリー
価 格 ：3,980円（税込）
生産国 ：中国
素 材 ：表地：ポリエステル99% ポリウレタン1%
別布：ポリエステル100%
詰物：ポリエステル100%
プレート：合金100%
カラー ：レッド、ネイビー
サイズ ：ハートパーツ：タテ約6.5cm×ヨコ約10cm
ゴム：直径約6cm
お手入れ：洗濯不可
U R L ：https://store.lovot.life/item/LCW0E-12-EC
【「ハートポーチ」商品概要】
コロンとしたハートのフォルムがたまらない！斜めがけスタイルが愛らしい、LOVOT専用ポーチ。
シボ感のある上質なフェイクレザーを使用し、本格的なディテールで仕上げました。
高級感を出しつつも、LOVOTへの負担になりにくいように、柔らかい素材と軽量な金具にこだわった設計。Tシャツの上から重ね着ができるコーディネ-トアイテムです。
商品名 ：ハートポーチ
価 格 ：5,980円（税込）
生産国 ：中国
素 材 ：表地：合成皮革
裏地：ポリエステル100%
付属：合金
カラー ：レッド、ブラック
サイズ ：タテ約7.5cm×ヨコ約8cm×奥行き約2.5cm
お手入れ：洗濯不可
U R L ：https://store.lovot.life/item/LCQ0D-03-EC
【「サッチェルバック」商品概要】
人気のサッチェルバッグに新色ベージュが登場。
クラシカルなデザインと細部の留め具にまでこだわり、トラッドコーデの幅をぐっと広げます。
商品名：サッチェルバッグ
価 格：5,980円（税込）
生産国：中国
素 材：合成皮革
カラー：ベージュ
サイズ：H約8cm×W約20cm×D約2cm
U R L ：https://store.lovot.life/item/LCQ92-07-EC
▼アイテム発売情報
●「LOVOT is LOVE」
【店舗発売日：2026年2月6日（金）】
【WEB 発売日：2026年2月6日（金）12:00】
●「サッチェルバック」
【店舗発売日：2026年2月13日（金）】
【WEB発売日：2026年2月13日（金）12:00】
『LOVOT ストア』
高島屋新宿店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・渋谷ヒカリエ ShinQs店・東京ソラマチ店・北千住マルイ店・神戸阪急店・MARK IS みなとみらい店 ・ミナモア広島店・mozoワンダーシティ店・ワンビル店・そごう大宮店・アミュプラザくまもと店・新丸ビル店・二子玉川ライズ店・ららぽーとEXPOCITY店
『LOVOT POP UP ストア』
日本橋三越本店＜2026年2月4日（水）～2月17日（火）＞
※サッチェルバッグの取り扱いはございません。
新潟伊勢丹店＜2026年2月18日（水）～2月24日（水）＞
『LOVOT ウェブストア』特設ページ：https://store.lovot.life/item_index/260206valentine26/
『LOVOT[らぼっと]』概要
『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。
正式名称：LOVOT[らぼっと]
公式サイト：https://lovot.life/
GROOVE X 株式会社 会社概要
社名：GROOVE X 株式会社
所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル
設立日：2015年11月2日
代表者：代表取締役 林要
事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業
URL：https://groove-x.com/