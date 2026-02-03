霞ヶ関キャピタル「第47回食品産業優良企業等表彰 食品流通部門 農林水産大臣賞」を受賞

霞ヶ関キャピタル株式会社

物流施設開発を手掛ける霞ヶ関キャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：河本幸士郎、以下「当社」）は、多様化する冷凍食品の保管ニーズに対応する冷凍冷蔵物流施設の開発・運用実績などが評価され、一般財団法人食品産業センター及び公益財団法人食品等流通合理化促進機構が共催する「第47回食品産業優良企業等表彰」において、農林水産大臣賞を受賞いたしました。

日本の冷凍食品市場は1兆3,000億円超--国民一人当たり年間23.6キロ、毎日65グラムの冷凍食品を消費する「冷凍食品大国」ニッポン

近年、EC市場の拡大やライフスタイルの多様化を背景に冷凍食品市場は急成長を遂げており、国内における冷凍食品の生産額は約8,000億円※にのぼります。一方で、需要の急拡大に対し、それを支える冷凍冷蔵倉庫の供給が追いついておらず、深刻な保管スペース不足が課題となっています。さらに、既存の冷凍冷蔵倉庫では老朽化や2030年のフロン規制への対応、人手不足といった問題も顕在化しています。

こうした課題に対し、当社は、“賃貸型・マルチテナント型”の冷凍冷蔵倉庫に特化したアセット開発モデルを構築し、物流施設開発事業の開始から約５年で全国13棟（ドライ倉庫を含む）を竣工するなど、冷凍冷蔵倉庫の供給を各地で進めてまいりました。また当社グループでは、倉庫業に基づく物流拠点の運営事業にも取り組んでおり、短期利用や小口保管といった、従来は対応が難しかった保管ニーズにも対応を進めています。これらの取り組みが評価され、この度、「第47回食品産業優良企業等表彰」において、農林水産大臣賞を受賞いたしました。今後も当社は、冷凍冷蔵倉庫の提供やシステム開発などを通じ、持続可能な食品流通の実現に貢献してまいります。

※一般社団法人 日本冷凍食品協会：令和 6 年（1～12 月）冷凍食品の生産・消費について（速報）より

食品産業優良企業等表彰

食品産業優良企業等表彰は、1979年、食品産業の発展と国民食生活の向上に寄与することを目的に始まりました。以来、食品製造業及び食品流通業において、顕著な功績をあげた企業、団体、個人及び高度の技術・技能の保持者を広く顕彰しています。本表彰事業は、農林水産省の後援のもとに一般財団法人食品産業センターと公益財団法人食品等流通合理化促進機構が共催により実施しています。

食品流通部門は、食品卸売業及び食品小売業において、食品流通の合理化及び当該産業の発展に顕著な功績のあった者を表彰するものです。

HP：https://www.shokusan.or.jp/yuryo-kigyo

物流事業代表コメント取締役副社長／インフライノベーション事業本部長 杉本 亮

この度、「第47回食品産業優良企業等表彰」において農林水産大臣賞を受賞しましたこと、大変光栄に存じます。この栄誉は、当社と共に歩んでくださるパートナー企業の皆様、そして現場で日々オペレーションを支えてくださる皆様のご尽力の賜物です。関係者の皆様に、心より御礼申し上げます。日本の冷凍食品市場は年間1兆3,000億円を超え、今なお成長を続けています。一方で、冷凍冷蔵倉庫の供給不足は課題として顕在化しており、2030年のフロン規制対応や労働力不足への対応も急務です。当社は、この社会的要請に応えるべく、賃貸型・マルチテナント型の冷凍自動倉庫開発を戦略的に推進してまいりました。

当社は今後も、冷凍冷蔵分野における物流インフラの進化を通じて、食品産業を長期的に支える基盤づくりに取り組んでまいります。倉庫は今や「保管の場」ではなく、物流の流れを設計し、最適化を担う社会インフラへと役割を広げています。市場と社会から信頼される存在であり続けるため、チーム一丸となって、物流の安定と持続可能性の向上に挑戦し続ける所存です。

霞ヶ関キャピタルグループの物流事業

国内の冷凍食品需要やEC市場の拡大を背景に、冷凍冷蔵倉庫の供給不足が課題となるなか、霞ヶ関キャピタルは賃貸型冷凍冷蔵倉庫に特化したアセット開発モデルを確立し、倉庫ブランド「LOGI FLAG」をはじめ、新たな物流インフラの構築に向けた事業展開を進めています。2026年は、千葉・名古屋・神奈川で倉庫の竣工を予定しています。

倉庫ブランド「LOGI FLAG」

「LOGI FLAG」は、霞ヶ関キャピタルが展開する倉庫ブランドです。冷凍・冷蔵・常温の３温度帯に対応したマルチテナント型物流施設をはじめ、冷凍冷蔵倉庫や冷凍自動倉庫、HAZMAT倉庫など、時代とお客様のニーズに沿った、環境にやさしく、新しい物流拠点を各地に提供していくことで皆様のビジネスと暮らしをサポートしてまいります。

LOGI FLAGブランドサイト：https://logiflag.com

冷凍保管サービス「COLD X NETWORK」

「COLD X NETWORK*」は、当社グループのX NETWORK社が展開する国内初の1日1パレットから利用できるWEB完結型の冷凍保管サービス*です。冷凍保管スペースの空き状況から入出荷予約、在庫管理までWEBで完結。敷金礼金といった初期費用が不要で、最短1日からご希望の期間、1ケースから大口のお荷物まで、さまざまなニーズにお応えできる冷凍保管サービスとなっています。

COLD X NETWORKサービスサイト：https://x-network.co.jp

*COLD X NETWORK は、当社のグループ会社であるX NETWORK (クロスネットワーク)が提供する冷凍保管サービスの名称です。

*1日1パレット・ケース単位かつWEB完結型の冷凍保管サービスとして日本初、日本初調査総研合同会社調べ。