建設業界の資金繰り課題に挑む「アルファ請求書カード払い」──建設人材マッチングプラットフォーム最大手「助太刀」にてインタビュー記事を公開
アルファノート株式会社（本社：東京都新宿区、代表：川端一行、以下：アルファノート）は、当社が提供する法人向け資金繰り支援サービス「アルファ請求書カード払い」について、建設人材マッチングプラットフォーム最大手「助太刀」（株式会社助太刀が運営）にてインタビュー記事が公開されたことをお知らせします。
本記事では、建設業界特有の資金繰り課題を背景に、「アルファ請求書カード払い」がどのように現場の経営を支援できるのか、その仕組みや導入メリット、今後の展望について紹介されています。
アルファ請求書カード払いについて
アルファ請求書払いの流れ
『アルファ請求書カード払い』は、支払い方法が銀行振込に限られている請求書をアップロードするだけで、カードで支払うことができるようになるサービスです。
『アルファ請求書カード払い』を利用することで、これまで銀行振込で対応していた請求書をカード払いできるようになるため、支払いが重なるタイミングや急な資金繰りが必要になった際でも、それらの支払いを最大60日間実質的に遅らせることができ、事業者様のキャッシュフロー改善に貢献致します。また、振込名義も加盟店様ご希望の名義でお振込みが可能です。
建設業界が抱える資金繰りの課題
建設業界では、多重下請け構造による長い支払いサイトや、外注費・資材費の先行支払いなどにより、慢性的な資金繰り課題を抱える事業者が少なくありません。
建築業界の資金繰りの流れ
<建設業界の主な支出>
- 現場で使用する資材・材料の購入費
- 社用車の維持管理費や重機のレンタル費用
- 協力業者への工事代金・作業委託費
特に中小事業者においては、「売上は立っているのに手元資金が不足する」といった状況が経営リスクとなるケースも多く見られます。
「助太刀」でのインタビューについて
「助太刀」でのインタビューについて
- 建設業界における資金繰りの実態
- アルファ請求書カード払い誕生の背景
- 実際の活用シーン
といった内容が紹介されています。
建設業界で働く事業者に向けた実践的な内容となっており、資金繰り改善の新たな選択肢として「請求書カード払い」という手法を知っていただける機会となっています。
＜記事はこちら＞
https://media.suke-dachi.jp/content/posts/alpha-note/
「助太刀」登録事業者限定の特別キャンペーンについて
アルファ請求書カード払い 推進担当：小出 啓太
今回のインタビュー掲載を記念し、建設人材マッチングプラットフォーム「助太刀」の登録事業者様限定で、「アルファ請求書カード払い」を通常よりも優遇条件でご利用いただける特別キャンペーンを実施いたします。
本キャンペーンでは、通常2.9％の決済手数料を**2.5％**でご提供。
資材・材料の調達費用や協力会社への外注費、車両維持費・重機リース料など、先行支出が多く発生する建設業界において、よりご利用いただきやすい条件で資金繰り改善をサポートします。
▼キャンペーン概要
- 対象：「助太刀」登録事業者様
- 内容：アルファ請求書カード払い 決済手数料 2.5％（通常2.9％）
- 申込方法：下記ページより登録をし、お申し込みください
https://media.suke-dachi.jp/content/posts/alpha-note/
【本サービスに関するお問い合わせはこちら】
電話：03-5909-1552（営業時間：平日10時～19時）
担当：小出 啓太（コイデ ケイタ）
＜会社概要＞
会社名：アルファノート株式会社
所在地：163-6012 東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー12階
代表取締役：川端 一行
設立：2004年7月
資本金：1億円
事業内容：
・キャッシュレス決済関連事業
・信販事業
・貸金事業
・動画事業
・LINE公式事業
・上記各号に付随するコンサルティングサービス
URL：https://www.alpha-note.co.jp/