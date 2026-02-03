建設業界の資金繰り課題に挑む「アルファ請求書カード払い」──建設人材マッチングプラットフォーム最大手「助太刀」にてインタビュー記事を公開

アルファノート株式会社

アルファノート株式会社（本社：東京都新宿区、代表：川端一行、以下：アルファノート）は、当社が提供する法人向け資金繰り支援サービス「アルファ請求書カード払い」について、建設人材マッチングプラットフォーム最大手「助太刀」（株式会社助太刀が運営）にてインタビュー記事が公開されたことをお知らせします。

本記事では、建設業界特有の資金繰り課題を背景に、「アルファ請求書カード払い」がどのように現場の経営を支援できるのか、その仕組みや導入メリット、今後の展望について紹介されています。

アルファ請求書カード払いについて

アルファ請求書払いの流れ

『アルファ請求書カード払い』は、支払い方法が銀行振込に限られている請求書をアップロードするだけで、カードで支払うことができるようになるサービスです。

『アルファ請求書カード払い』を利用することで、これまで銀行振込で対応していた請求書をカード払いできるようになるため、支払いが重なるタイミングや急な資金繰りが必要になった際でも、それらの支払いを最大60日間実質的に遅らせることができ、事業者様のキャッシュフロー改善に貢献致します。また、振込名義も加盟店様ご希望の名義でお振込みが可能です。

建設業界が抱える資金繰りの課題

建設業界では、多重下請け構造による長い支払いサイトや、外注費・資材費の先行支払いなどにより、慢性的な資金繰り課題を抱える事業者が少なくありません。

建築業界の資金繰りの流れ

<建設業界の主な支出>

- 現場で使用する資材・材料の購入費- 社用車の維持管理費や重機のレンタル費用- 協力業者への工事代金・作業委託費

特に中小事業者においては、「売上は立っているのに手元資金が不足する」といった状況が経営リスクとなるケースも多く見られます。

「助太刀」でのインタビューについて

- 建設業界における資金繰りの実態- アルファ請求書カード払い誕生の背景- 実際の活用シーン

といった内容が紹介されています。

建設業界で働く事業者に向けた実践的な内容となっており、資金繰り改善の新たな選択肢として「請求書カード払い」という手法を知っていただける機会となっています。

＜記事はこちら＞

https://media.suke-dachi.jp/content/posts/alpha-note/

「助太刀」登録事業者限定の特別キャンペーンについて

アルファ請求書カード払い 推進担当：小出 啓太

今回のインタビュー掲載を記念し、建設人材マッチングプラットフォーム「助太刀」の登録事業者様限定で、「アルファ請求書カード払い」を通常よりも優遇条件でご利用いただける特別キャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、通常2.9％の決済手数料を**2.5％**でご提供。

資材・材料の調達費用や協力会社への外注費、車両維持費・重機リース料など、先行支出が多く発生する建設業界において、よりご利用いただきやすい条件で資金繰り改善をサポートします。

▼キャンペーン概要- 対象：「助太刀」登録事業者様- 内容：アルファ請求書カード払い 決済手数料 2.5％（通常2.9％）- 申込方法：下記ページより登録をし、お申し込みください

https://media.suke-dachi.jp/content/posts/alpha-note/

【本サービスに関するお問い合わせはこちら】

電話：03-5909-1552（営業時間：平日10時～19時）

担当：小出 啓太（コイデ ケイタ）

＜会社概要＞

会社名：アルファノート株式会社

所在地：163-6012 東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー12階

代表取締役：川端 一行

設立：2004年7月

資本金：1億円

事業内容：

・キャッシュレス決済関連事業

・信販事業

・貸金事業

・動画事業

・LINE公式事業

・上記各号に付随するコンサルティングサービス

URL：https://www.alpha-note.co.jp/