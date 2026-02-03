【小学生入学トレンド調査】小1のデジタル接触、スマホ・タブレットは「1日1時間以上」が多数、親の悩みランキングでもデジタル関連が上位に

株式会社イトーキ

株式会社イトーキ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：湊 宏司）は、全国の小学1年生（2025年度入学）の子を持つ親1,100人を対象に、「入学後の生活習慣」「家庭学習」「遊び方・遊び場」「デジタル接触」「習い事・費用」「お小遣い」など、入学前後の家庭の実態を把握する「小学生入学トレンド調査」を実施しました。

本調査では、家庭学習の“場”が学習時間やデジタル活用とどう関係するのかに加え、性別・生まれ順・親の年齢などによる違いも分析。入学準備や日々の生活設計に役立つ「いまの小1家庭のリアル」を可視化しました。

■数字で見る、「最近の小学校1年生家庭のリアル」

入学を迎えた小学1年生の家庭では、生活リズムや学習、遊び方にどのような変化が起きているのでしょうか。本調査では、起床・就寝時間や家庭学習、デジタル利用、遊びの頻度などについて回答を得ました。ここでは、それぞれの設問で最も多く選ばれた回答を中心に、いまの小学校1年生家庭で多く見られる日常の姿を、数字で整理しています。

※本調査では「平均値」ではなく、最も多く回答された「最多回答」を記載しています

※本調査におけるデジタル機器の利用時間は、学校での使用時間を除き、家庭内での利用に限定して回答を得ています

■入学後、親が困っていることランキング

入学後の生活で「困っていること」を尋ねたところ、最も多かったのは「スマホ・タブレットを見る時間が増えた」（29.0％）でした。続いて「テレビやゲームの時間が増えた」（28.5％）、「就寝時間が遅くなった」（27.0％）が上位に並び、デジタル接触や時間管理に悩む家庭が多い実態がうかがえます。

■習い事ランキング

現在習っている習い事の種類について、最も回答が多かったのは「スポーツ系（サッカー・水泳・体操・ダンスなど）」で37.7％でした。続いて 「音楽系（ピアノ・バイオリン・歌など）」が23.1％、

「学習塾」（22.5％）、「英会話／英語教室」（21.8％） が僅差で続く結果となっています。

身体を動かす習い事が最多となる一方で、語学や学習系の習い事も上位に入り、小学1年生の段階から「運動」と「学び」の両立を意識した習い事選びが行われている様子がうかがえます。

■入学前に最も優先して購入したものランキング

入学準備で「最も優先して購入したもの」を聞いたところ、1位は「ランドセル」（40.4％）、2位は「スマホ・タブレット・PC」（12.0％）でした。それに続き、3位に「学習机」（11.5％）がランクイン。必需品に次いで、学習環境づくりを意識した選択をする家庭も一定数あることがうかがえます。

■調査ハイライト

・“学習机”を利用する家庭では、小1の家庭学習が長時間化―1時間以上が約46％

・小1の遊びは「屋外×デジタル」が共存、屋外遊びは女の子、デジタル遊びは男の子で比率に違い

・親が若い家庭ほど、家庭学習時間が長く、デジタル学習の活用も進む傾向

・中間子（真ん中っ子）は“金額が高め”になりやすい？ お小遣いでも差が出る生まれ順

■“学習机”を利用している家庭では、小1の家庭学習が長時間化―1時間以上が約46％

家庭内での学習時間について見ると、学習机を利用する家庭では、平日に「1時間以上」学習している割合が46.0％となり、ダイニングテーブル利用（18.7％）を大きく上回る結果となりました。また、一般的なデスクやローテーブルを含め、「専用の学習スペース」がある家庭ほど、学習時間が長くなる傾向が見られています。

入学直後の小学校1年生にとっては、まだ「自分で切り替える力」が発展途上の時期でもあり、“ここで勉強する”という場所の分かりやすさが、日々の学習習慣づくりを後押ししていると考えられます。

■小1の遊びは「屋外×デジタル」が共存、屋外遊びは女の子、デジタル遊びは男の子で比率に違い

友達と遊ぶ内容について見ると、屋外で走り回る遊び（鬼ごっこ・かくれんぼなど）をしている割合は、女の子が40.0％、男の子が34.1％と、女の子のほうが高い結果となりました。また、屋内外の遊具で遊ぶ割合も、女の子が36.1％、男の子が28.5％と、女の子が上回っています。 一方で、デジタルゲームや動画視聴、通話・チャットといったデジタルを介した遊びは男の子の割合が高い傾向が見られます。

■親が若い家庭ほど、家庭学習時間が長く、デジタル学習の活用も進む傾向

親の年齢別に家庭学習の状況を見ると、親が20代の家庭では、平日に「1時間以上」家庭学習をしている割合が50.0%となり、30代（33.9%）、40代（31.3%）と比べて高い水準となりました。

あわせて、勉強や学習におけるYouTubeやSNSの活用状況を見ると、親が20代の家庭では約8割が「活用している」と回答しており、30代・40代と比べても高い結果となっています。

家庭学習の中に、動画やオンラインコンテンツを自然に取り入れている様子がうかがえます。

これらの結果から、若い親世代では、紙のドリルや机に向かう学習だけでなく、デジタルを含めた多様な学び方を取り入れることで、結果的に家庭学習時間が確保されている可能性が考えられます。

学習時間の長さそのものだけでなく、「どのような手段で学ばせているか」という学習スタイルの違いが、親世代によって表れ始めているといえそうです。

■中間子は“金額が高め”になりやすい？ お小遣いでも差が出る生まれ順

1か月あたりのお小遣い金額について見ると、「5,000円以上」と回答した割合は中間子が最も高い結果となりました。一方で、末っ子は「お小遣いを渡していない」「少額」に集中する傾向が見られています。

生まれ順による金額差は、家庭内での役割意識や、上の兄姉との比較による判断などが影響している可能性も考えられます。お小遣いは金額そのものよりも、お金との付き合い方を学ぶ機会として、家庭ごとに設計されている実態がうかがえます。

■総括

株式会社イトーキ Web事業統括部 統括部長 石原 学

今回の調査から、小学校1年生の家庭では、学習時間そのものだけでなく、生活リズムの整え方や、遊び・学びにおけるデジタルとの付き合い方が大きなテーマになっていることが見えてきました。

特に印象的だったのは、家庭学習において、学習机など「学ぶ場所」を明確に持つ家庭ほど学習時間が長い傾向がある一方で、YouTubeやSNSといったデジタル学習コンテンツを柔軟に取り入れている家庭も増えている点です。

家庭学習は「机に向かう時間」だけで完結するものではなく、学ぶ場所と学び方を組み合わせながら、各家庭なりに設計され始めていると感じています。

また、遊びの面でも、リアルな遊び場とオンラインの遊びが共存し、性別や家庭環境によって選択肢が分かれ始めている実態が明らかになりました。

小学校1年生という時期は、生活・学習・遊びの土台が形づくられる重要なタイミングです。イトーキはこれからも、子どもたちの学びが無理なく習慣化し、家庭の毎日が少しでも整うよう、空間づくりの視点から、家庭学習環境の提案や商品開発を通じてサポートしてまいります。

【イトーキの学習環境事業について】

株式会社イトーキは1890年創業。ミッションステートメントに「明日の「働く」を、デザインする。」を掲げ、オフィス家具の製造販売、オフィス空間デザイン、働き方コンサルティング、オフィスデータ分析サービスのほか、在宅ワークや家庭学習用家具、公共施設や物流施設向け機器など、”Tech×Design based on PEOPLE”を強みに、さまざまな「空間」「環境」「場」づくりをサポートしています。

学習環境事業では、1962年に日本で初めて家庭向けのスチール製学習デスクを発売して以来、60年以上にわたり子どもたちの「学びの環境」を見つめ続けてきました。学習机をはじめ、成長に合わせて正しい姿勢をサポートするチェアや、片付ける力を育む収納家具など、常に時代のニーズに応じた商品づくりに取り組んでいます。これからも、子どもたちの健やかな成長を支え、より良い学びの未来を育む環境づくりに取り組んでまいります。