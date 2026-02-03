【チーズガーデン】「西尾の抹茶」のふくよかな香りと味わいがひろがる春限定焼菓子　『フィナンシェ』初の“和”フレーバー『抹茶フィナンシェ』発売

株式会社庫や

コロワイドグループのチーズガーデン（株式会社庫や 本社：栃木県那須塩原市、代表取締役社長：久保田令）は、『抹茶フィナンシェ』を2026年2月18日（水）より、全国のチーズガーデンおよびオンラインショップで販売いたします。

※画像はイメージです

チーズガーデンの『フィナンシェ』は、香ばしいバターとアーモンドの風味が際立つ、クラシックな味わいのフィナンシェです。幅広い年代の方から愛されているチーズガーデンの人気の焼菓子のひとつで、様々なシーンでご利用いただいております。また、2025年10月より季節限定フレーバーの展開をスタートさせ、その時期にしか楽しめない味わいをご提供しております。

今回、『フィナンシェ』初の“和”フレーバー『抹茶フィナンシェ』を期間限定で販売いたします。芳醇なバターが香るフィナンシェ生地に、香り豊かな「西尾の抹茶」をあわせて、しっとりと焼き上げました。ひと口食べると、アーモンドのコクやバターの風味に、チーズと抹茶の深い旨みと豊かな香りが調和した美味しさがお楽しみいただけます。

個包装で手配りしやすく、会社の同僚やご友人などへのささやかなプレゼントや、一息つきたい時など自分へのご褒美にもぴったりな商品です。

チーズガーデンのスイーツとともに、心やすらぐ時間や大切な方々と過ごす素敵な時間をお楽しみください。

2個入650円（税込）6個入1,950円（税込）

＜商品概要＞

商品名：抹茶フィナンシェ

販売価格：2個入650円（税込）／6個入1,950円（税込）

販売期間：2026年2月18日（水）～4月中旬（予定）

販売店舗：チーズガーデン全店、オンラインショップ

※店舗形態ごとに品揃えが異なる場合がございます。

※一部の店舗においては、発売日が異なる場合がございます。

【「西尾の抹茶」について】

「西尾の抹茶」ブランドマーク

「西尾の抹茶」は、愛知県西尾市・安城市で生産された茶葉を同地域において、てん茶加工・仕上げ精製し、茶臼挽きした抹茶のことを指します。2009年に、茶の分野で抹茶に限定した地域ブランドとしては全国で初めて、特許庁の地域ブランド（地域団体商標登録制度）に認定されました。

茶葉は、直接日光を当てない「棚式覆下栽培」と呼ばれる方法で栽培され、手摘み・石臼挽き・レンガ積み碾茶炉による乾燥にこだわるなど、明治5年よりおよそ150余年、独自の伝統製法を守りながら抹茶文化を広めています。

そのこだわりは高く評価され、2019年開催の第73回全国茶品評会で農林水産大臣賞、2020年特許庁全国地域ブランド総選挙では最優秀賞、2024年第76回関西茶品評会 農林水産大臣賞を受賞しています。

【チーズガーデン 焼菓子一部商品のご紹介】

チーズガーデンでは、チーズガーデンのスイーツを通して、あたたかい幸せな時間を贈りたいという想いから様々なチーズスイーツを開発・販売しています。また、その時期にしか楽しめない季節限定フレーバーを展開しております。

※店舗形態ごとに品揃えが異なる場合がございます。

御用邸チーズクッキー 4枚入 600円（税込）

～季節限定～ 御用邸ショコラチーズクッキー 2枚入 400円（税込）

(ホワイトショコラチーズクッキー1枚／ミルクショコラチーズクッキー1枚）

3月下旬までの販売（予定）

チーズバウム（カット）4個入 1,000円（税込）

～季節限定～ ショコラチーズバウム 4個入 1,300円（税込）

3月中旬までの販売（予定）

チーズラングドシャ 5枚入 800円（税込）

～季節限定～ ストロベリーチーズラングドシャ 5枚入 900円（税込）

3月上旬までの販売（予定）

【チーズガーデンについて】

那須の美しい自然とともに。

『御用邸チーズケーキ』をはじめとした各種チーズケーキや、チーズクッキーやガレットチーズなど、チーズにこだわった焼菓子をお届けする洋菓子ブランドです。

栃木県のみならず、北海道・宮城・群馬・埼玉・東京・神奈川・千葉・新潟・富山・石川・愛知・大阪でも店舗展開しており、一部の店舗ではお食事やカフェとしてもご利用いただけます。

[ブランドサイト] https://cheesegarden.jp/

【株式会社庫やについて】

1984年創業。『御用邸チーズケーキ』などのチーズにこだわった焼菓子を製造・販売する洋菓子ブランド「チーズガーデン」やチョコレート菓子専門店「エヌカカオチョコレート」、自然に囲まれた癒し時間を満喫できるレストラン「カフェ＆ガーデンしらさぎ邸」など、栃木県の那須高原発祥のスイーツブランドなどの展開に加え、伝統的な洋菓子作りと独創性を兼ね備えた洋菓子ブランド「欧風菓子グリンデルベルグ」、驚きの食感と味覚で笑顔になれる、東京発のスイーツブランド「purecoco TOKYO（ピュアココ トーキョー）」を展開するなど、スイーツブランドを中心に経営しています。

[庫やホームページ] http://www.kuraya-group.co.jp/