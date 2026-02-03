展示会マーケティング専門家が厳選「2026年2月開催：注目の展示会５選」ギフト、ホテル・レストラン、スーパー、高機能素材、健康など

株式会社展示会営業マーケティング2026年注目展示会5選

株式会社展示会営業マーケティング（本社：東京都品川区、代表取締役社長：清永健一）は、2月3日に「2026年1月開催：注目の展示会5選」を公表しました。

このリストは、展示会・見本市の活用を通じて企業の発展を支援する「展示会マーケティング」の専門家である清永健一が、ビジネスパーソンや生活者にとって有益な展示会を厳選し、「おすすめポイント」を記載して紹介するものです。

展示会は、コロナ禍を乗り越え、五感を使ったリアルな体験を提供する企業イベントとして大きな注目を集めています。

2021年4月から配信を開始したこのリスト、今回はその56回目として2026年2月に開催される6つの展示会をリスト化しました。

また、清永健一が展示会取材をするメディアの方に同行して、各展示会のおすすめブースをご案内し「展示会の見方」を解説するサービスを行っています。

2026年2月開催注目の展示会5選

（1）ギフトショー 。2月4日～6日＜東京ビッグサイト＞

主催：ビジネスガイド社。https://www.giftshow.co.jp/tigs/101tigs/

【展示会マーケティング専門家、清永健一のおすすめポイント】

・日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の展示会。美と健康、ホームファッショングッズ、生活雑貨、パーソナルギフト・マイルーム・マイグッズ、アクティブデザイン＆クラフト、キャラクター・ライセンス・エンターテインメント、おしゃれ雑貨などのゾーンで構成される。

・手漉き和紙アロマスティックの(有)町田造花や海外に持ち帰れる水やり不要の盆栽の禅日本クリエイション（株）などが並ぶ東京都中小企業振興公社ゾーンは要注目。

・かつおぶし保護猫活動への寄付でも話題の明治17 年創業の老舗鰹節屋：(株)まるじょうの愛猫と一緒に楽しめる本枯節鰹パック、国産デニムの本場、倉敷市から出展する(株)ハート・プランニング倉敷屋の年間１万点売れる国産デニム雑貨にも注目したい。

（2）ホテル・レストランショー。2月17日～20日＜東京ビッグサイト＞

主催：日本能率協会。https://hcj.jma.or.jp/

【展示会マーケティング専門家、清永健一のおすすめポイント】

・外食・宿泊・レジャー業界に向けた総合展示会。インバウンドの増加による「追い風」と、受け入れ側の人手不足・薄利といった「向かい風」に直面し、生産性向上・ラグジュアリー化に資する商材が一堂に集まる。

・新設されるペットツーリズムコーナーでは、ペット同伴旅行に着目し、ペットフレンドリーな宿泊施設向けの設備、アメニティを紹介する。

・人手不足やコスト削減などの課題に対する解決策を示す、AI・DXイノベーションゾーンは要注目。

（3）スーパーマーケット・トレードショー。2月18日～20日＜東京ビッグサイト＞

主催：全国スーパーマーケット協会。https://www.smts.jp/jp/index.html

【展示会マーケティング専門家、清永健一のおすすめポイント】

・スーパーマーケットを中心とする食品流通業界に最新情報を発信する商談展示会。60回目となる今回は、全国各地から2,151 社以上の地域産品メーカーが出展。海外からも 17 か国、99 社が参加する。

・冷凍売場の拡大と売上増、時短簡便ニーズの高まりを受けて規模を拡大した「冷凍ゾーン」や「ご当地冷凍食品ピックアップ」にも注目したい。

・同時開催されるオンラインイベント「小売未来 Days2026」も要注目。

（4）高機能素材Week名古屋。2月18日~20日＜ポートメッセなごや＞

主催：RX Japan。https://www.material-expo.jp/nagoya/ja-jp.html

【展示会マーケティング専門家、清永健一のおすすめポイント】

・機能性フィルム・プラスチック・セルロース・炭素繊維複合材・金属・セラミックスなどの最先端の素材技術が一集結する展示会。名古屋では初開催となる。

・名古屋展限定で開催されるモビリティマテリアル展には、自動車だけでなく、航空・宇宙、ドローン、鉄道・造船などの次世代モビリティを網羅した先端材料が展示される。

・最新カーボン、チタン、複合樹脂などの高機能素材によるスーパーカーの革新を体感することができるスーパーカー×高機能材料展示にも注目したい。

（5)健康博覧会。2月25日～27日＜東京ビッグサイト＞

主催：インフォーマ マーケッツ ジャパン。https://www.this.ne.jp/

【展示会マーケティング専門家、清永健一のおすすめポイント】

・国内最長の歴史を持つ健康・美容産業専門のBtoB展示会。健康食品・サプリメント、オーガニック食品、美容製品、健康器具、原材料、OEMサービスなど、健康・美容・ウェルネス分野のあらゆる商材が一堂に集まる。

・近年関心が高まっている睡眠ソリューションとしての衣類、寝具、アプリや姿勢、体幹を整えるボディサポートインナー衣類、外反母趾や疲労を軽減するインソール、センサーを内蔵したスマートウェアなど身に付けることで健康を促す商材、規制動向を踏まえて新規原料や製品が提案される機能性表示食品にも注目したい。



【ご注意】開催の日程、会場、内容などは変更される場合があります。取材、来場の際は各展示会の主催者宛にご確認のほか、取材依頼などの手続きをお願いいたします。

取材サポート：展示会でのメディア関係者の取材サポートします

展示会マーケティングの専門家である清永健一が、展示会取材をするメディアの方に同行して、各展示会のおすすめブースをご案内し「展示会の見方」を解説します。

このプレスリリースには書ききれなかった、各展示会での個別のおすすめブースについても詳しくお伝えすることが可能です。

例えば下記のようなポイントで「展示会の見方」をお伝えできます。

・「こんな看板では人は来ない」。一目でわかるダメな展示ブースデザイン

・説明員の立ち位置でわかる、覗いてみたくなる展示ブース

この「取材サポート」については、お問い合わせの上ご相談ください。

本件、「注目の展示会リスト」を配信する理由

コロナウィルス感染症による縮小期を経て、五感を使ったリアルな体験を提供する企業イベントとしての展示会が再注目されています。

そもそも、展示会は企業にとっての重要なマーケティング手段です。特に経営資源の限られた中小企業にとっては自社の価値を全国に、世界に発信するために重要な場であり、新型コロナウイルスによって顧客とのリアルな接点を持ちづらくなった今、その重要性はさらに高まっています。

国内外の多数の企業の最新技術や製品が一堂に会する展示会。その場に足を運べば、業界の最新動向や未来が見える夢の空間。ビジネスの場にいる人たちのための「大人のテーマパーク」なのです。

全国各地で開催される展示会や見本市は月間約60件ほどもあります。現在の状況も加味すると、「行くべき展示会」は選択する必要があります。

また、展示会を取材するメディアの方々にも、「取材すべき展示会」の選択は必要だと考えます。展示会の取材は、来場を促すためにも、来場できない方への情報提供としても非常に重要な役割を担っていただいておりますので。

そこで、株式会社展示会営業マーケティングの代表取締役社長であり、展示会マーケティングの専門家でもある清永健一が、2021年4月から「注目すべき」・「取材すべき」展示会を厳選してリスト化しています。取材先選定の一助としていただければ幸いです。



【会社概要】

株式会社展示会営業マーケティング

代表者代表取締役社長 清永健一 TEL：03-4500-8539

創業：2015年8月 設立：2016年5月17日

所在地：〒140-0002 東京都品川区東品川5-9-15-904 ホームページ https://tenjikaieigyo.com/



展示会営業コンサルタント 清永健一

株式会社展示会営業マーケティング代表取締役。中小企業診断士。奈良生まれ、東京在住。

展示会を活用した売上アップの技術を伝える専門家。中小企業への売上サポート実績は1300社を超える。NHKラジオ総合で展示会の未来について言及するなど、展示会業界活性化にも尽力。展示会活用に関して、テレビ等出演のほか、行政、公益法人、金融機関などで講演多数。 著書は『展示会のプロが発見！儲かっている会社は1年に1回しか営業しない』他7作。