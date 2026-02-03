オフィスワークを進化させる144Hz表示対応ビジネスモニター 高性能スタンド・スピーカー機能搭載で、見やすさと使い勝手を追求 「PRO MP245PG E14」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2026年2月5日（木）より、ビジネス向けモニターの新モデルを発売いたします。リフレッシュレート144Hz表示に対応した高画質IPSパネル、高性能スタンドやスピーカー、対応したPCとの電源連動など多彩な機能を備え、効率的なワークスペース構築を支援するビジネスモニター「PRO MP245PG E14」が新たにラインナップに加わります。

■ 主な特長

144Hz駆動の高画質IPSパネル

・一般的なモニターの２倍以上となるリフレッシュレート144Hzの滑からな映像表示で、目の疲労を軽減

・178°の広視野角で色変化が少なく、どの角度からでも鮮明な表示で、複数人での利用にも最適

4辺フレームレスデザイン

・スタイリッシュな4辺フレームレスデザインを採用し、マルチモニター環境でも違和感なく使用可能

高性能スタンド

・高さ調整や90°回転して縦表示（ピボット）も可能で、SNS等の縦表示コンテンツの閲覧も快適

・正しい姿勢を保ちやすく、作業効率の向上と疲労を軽減

スピーカー＆スマーフォンスタンド搭載

・外部スピーカー不要で、PCやスティック型デバイスの音声を再生

・台座部分にスマートフォンを設置可能な窪みを設け、着信や通知を素早く確認

VESAプレート＆MSI Power Link

・VESA対応のミニPCをモニター背面に取り付け可能

・MSI Cubi シリーズ等との接続でモニターとPCの電源連動機能が使用でき、スマートな運用

Eye-Q Check

・目の疲労度合いを確認できる3つの項目で、休憩の目安をチェック

目に優しい設計

・アンチフリッカー、ブルーライトカット、ノングレアパネルを採用で目の疲労を軽減

【PRO MP245PG E14】

■PRO MP245PG E14製品ページ

https://jp.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MP245PG-E14

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界から最も信頼されているPCメーカーです。

日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、

また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています。

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.