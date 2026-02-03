＼ 健康管理業務を、ラクラク一元化／　健康管理システム『HealthCore』、導入社数300社を突破！

株式会社ヒューマネージ

人材の“採用”から“定着”、その先の“活躍”までを支援する人材サービス事業を展開する株式会社ヒューマネージ（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:齋藤 亮三、以下ヒューマネージ）は、同社が開発する健康管理システム『HealthCore(ヘルスコア)』が導入社数300社を突破したことをお知らせいたします。

健康経営優良法人(健康経営度調査)完全対応。健診結果の管理・活用を効率化

＞＞健康管理システム『HealthCore』 サービスサイト(https://healthcore.humanage.co.jp/)

健康管理システム『HealthCore』は、ストレスチェック「Co-Labo」、エンゲージメント・サーベイ「Qraft」を標準搭載し、従業員の健康データの一元管理や業務効率化の実現はもちろん、データを活用し、戦略的に健康経営(R)を実践するための健康管理システムです。昨年11月には、AIを活用した疾病リスクシミュレーション機能を新たにリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000158.000055068.html)。従業員のヘルスリテラシー向上を支援する点をご評価いただき、多くの企業に導入されています。

ホワイト500企業様、健康管理システム導入企業様登壇！

健康経営「実践事例」セミナーのご案内

お申し込みはこちら :https://www.i-note.jp/humanage/online/seminar/healthcore/2026-feb/index.html?utm_source=prtimes&utm_medium=email&utm_campaign=202602_seminar

本セミナーでは、長く産業医を務められ、職場の健康管理・危機管理のコンサルティングを手掛ける 亀田 高志先生をお招きし、これからの企業成長に欠かせない「女性」「シニア」社員に長く活躍してもらうために、いま何に取り組むべきか解説いただきます。さらに、ストレスチェック、健診データを活用した健康経営を実践されているMNインターファッション株式会社様、健康経営優良法人 ホワイト500認定企業であるパーク24株式会社様より、自社の取り組みをご紹介いただきます。毎年好評の大規模データ分析のご報告＋データ集の進呈もあり、「健康経営」実践のヒントが詰まった100分間です。

詳細・お申込みはこちら（セミナー特設サイト）(https://www.i-note.jp/humanage/online/seminar/healthcore/2026-feb/index.html?utm_source=prtimes&utm_medium=email&utm_campaign=202602_seminar)

※健康経営(R)は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です



株式会社ヒューマネージ 会社概要 https://www.humanage.co.jp/

本社所在地:東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニ ガーデンコート 18階

創業:1988年11月10日

設立 :2004年12月1日

資本金:50百万円

代表取締役社長:齋藤 亮三

主要事業: ウェルビーイングソリューション事業、適性アセスメント事業、採用ソリューション事業

以上