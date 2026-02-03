アセロラらしい酸味と甘みを両立した、上質で複層的な味わい。「麒麟特製 アセロラサワー（期間限定）」3月3日（火）発売！

キリンホールディングス株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）は、“麒麟が上質に仕立てた、これしかないうまさの特製サワー”をコンセプトにした「麒麟特製」ブランドから「麒麟特製 アセロラサワー（期間限定）」（350ml缶、500ml缶）を3月3日（火）より全国発売します。

近年RTD※1市場は拡大を続けており、新たなお客様が増えたことや、飲用シーンが広がったことで、求められるニーズも多様化しています。当社調査によると、「品質感」「本格感」が感じられながら、飲みごたえのあるおいしさをRTDに求めるお客様がいらっしゃることがわかっています。「麒麟特製」は、素材や製法にこだわり、丁寧に仕立てることで生まれる「上質なうまさ」をブランドの独自価値として好評をいただいています。

※1 Ready to Drinkの略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料

今回発売する「麒麟特製 アセロラサワー（期間限定）」は、上質で複層的なアセロラの風味と余韻が楽しめる季節限定の特製サワーです。限定商品を発売することで、お客様に”今しか飲めない特別感”を提供し、既存のお客様はもちろん、これまで「麒麟特製」を飲んだことのない方にも「上質なうまさ」をお届けし飲用機会の拡大を図ります。

●中味について

アセロラらしい酸味と甘みを、上質で複層的な飲み飽きないうまさと心地よい炭酸感で楽しめる特製サワーです。（無果汁）

●パッケージについて

丁寧に仕立てた上質さをまといながら、アセロラらしい風味を直感的に感じるデザインに仕上げました。

キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。



-記-

1．商品名 「麒麟特製 アセロラサワー（期間限定）」

2．発売日 2026年3月3日（火）

3．発売地域 全国

4．容量・容器 350ml・缶、500ml・缶

5．価格 オープン価格

6．アルコール分 6％

7．純アルコール量 350ml缶：16.8g、500ml缶：24g

8．製造工場 キリンビール 仙台工場、取手工場、名古屋工場、岡山工場/

キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所（予定）