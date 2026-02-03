weskiii株式会社、MONTAGE（モンタージュ）35th合同展示会に初出展！

ウェスキー株式会社MONTAGE（モンタージュ）35th合同展示会

「暮らしを豊かに」をテーマに、世界中から集めたブランドの輸入代理店を務めているweskiii（ウェスキー）株式会社（本社：東京都港区 https://weskiii.com/pages/corporate ）は、2026年2月4日（水）～6日（金）の期間、東京流通センターにて開催される「MONTAGE 35th」の合同展示会に初出展することをお知らせいたします。今回の展示では、「ウェスキープロダクトのある暮らし」 をテーマに、弊社が輸入代理店を務めるベビー・キッズ関連のライフスタイルブランドb.box ／ ergoPouch ／ Lassigと、ペット関連のライフスタイルブランドPALOPA ／ QCHEF計5ブランドを提案し、ジャンルの垣根を越え、“暮らしの中での使い方・売場イメージ”を重視した展示構成で展開いたします。ぜひこの機会に、弊社の新たな提案を会場にてご覧いただけますと幸いです。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■MONTAGE 35th

展示会名：MONTAGE 35th

https://montage-express.jp/

開催日時：2026 / 02 / 04 (水) - 02 / 06 (金)10:00 - 19:00（最終日は16:00まで）

会場：東京流通センター

https://www.trc-inc.co.jp/

〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1 Eホール

・東京モノレール「流通センター」駅より徒歩5分

※会場の付近には駐車場がございませんので、お車でのご来場はお控え下さい。

ブース番号：A-07

https://montage-express.jp/contents/wp-content/uploads/2026/01/35th_Floor-map.pdf

以下の申込フォームURLより事前にご来場予約をいただきますと、当日スムーズにご案内が可能です。

https://meetings-na2.hubspot.com/yako1/montage-2602?uuid=64596464-0026-46f1-8946-c1accfa25af2

オンライン2026年1月15日 (木) - 4月15日(木)

https://howdi-exhibition.com/exhibition/montage-35th/showcase/755

■出展ブランドと展示商品

MONTAGE 35thブースマップ

◎b.box（ビーボックス）

b.box

b.box（ビーボックス）は2007年にオーストラリアで創立され、今では世界50カ国以上で展開されるベビーとキッズ、そして家族のための人気のブランドです。「子育ての問題をどう解決できるか。」この問いかけはビーボックスが何か新しいことに挑戦する時に大切にしている考え方であり、自身もママである創業者がブランドを立ち上げた原点です。ビーボックスはこれからも常に革新的で、オリジナリティのあるアイテムを世界中へ届けていきます。機能的でデザイン性の高いアイテムは子供たちの意欲を掻き立て、そして家族の幸せへと繋がっていきます。

展示商品：水筒、お弁当箱、ベビーお食事関連、ベビースキンケアなど

【b.box公式オンラインストア】https://bboxforkids.jp/

【b.box公式インスタグラム】https://www.instagram.com/bboxforkidsjapan/

◎ergoPouch（エルゴポーチ）

ergoPouch

「しっかり眠れていますか？」産後は睡眠時間の確保が難しいというママも多いはず。そんなママをサポートできるのがスワドルのメリットのひとつ。睡眠をしっかり取り、心も体も元気に、家族みんなが笑顔になることを願っています。ergoPouchは、睡眠不足のママ、アリーナ・サックによって2009年に設立されました。現在、ブランドはオーストラリアで市場をリードし、世界40カ国以上で販売、数々の賞を受賞しています。

展示商品：スリーピングウェア、ドリフトアウェイ ポータブルホワイトノイズマシン等

【ergoPouch公式オンラインストア】https://ergopouch.jp/

【ergoPouch公式インスタグラム】https://www.instagram.com/ergopouch_japan/



◎Lassig（レッシグ）

ヘッセン州バーベンハウゼンから始まったLassigブランドは、18年間にわたり、赤ちゃんや子供、そして親のために高品質で持続可能、スタイリッシュ、機能的なファッションとライフスタイル製品を提供してきました。これらの製品は細部にまで注意を払って作られ、現代のアクティブで環境意識の高い家族のニーズに応えるようデザインされています。会社全体のあらゆるレベルで、環境への影響を減らすことに焦点を当てています。慎重な素材選びや、公正な生産条件に加え、CO2排出量のオフセットも実施しています。

展示商品：キッズリュック

【Lassig公式オンラインストア】https://lassig.jp/

【Lassig公式インスタグラム】https://www.instagram.com/lassig.japan/



◎PALOPA（パロパ）

PALOPA

PALOPA（パロパ）は、デザイン性と機能性、そしてサステナブルな考え方を大切にした、ドイツ発のドッグアイテムブランドです。

スタイリッシュなデザインと使いやすさを兼ね備えたPALOPAのアイテムが、毎日のおでかけや暮らしをもっと楽しく、もっと快適にしてくれます。愛犬との時間が、さらに豊かで特別な時となりますように。

展示商品：ペット用ベッド、お散歩アイテム、ブランケットなど

【PALOPA公式オンラインストア】https://palopa-pets.jp/

【PALOPA公式インスタグラム】https://www.instagram.com/palopa_pets_japan/



◎QCHEFS（キューシェフス）

QCHEFS

ドイツ発・獣医師監修｜腎臓ケアも叶える次世代デンタルケアQCHEFS（キューシェフス）は、ドイツの微生物学者が開発した、

100％天然由来成分の次世代デンタルケア製品です。QCHEFSは「かけるだけで歯磨きケアが完結するタイプ」の商品ではなく、

歯磨き習慣を尊重し、その習慣をより楽しく、持続的にするための補助的役割を担うプロダクトでございます。

展示商品：ペット用デンタルケアおやつ

【QCHEFS公式オンラインストア】https://qchefs.jp/

【QCHEFS公式インスタグラム】https://www.instagram.com/qchefs_jp/