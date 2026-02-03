オーダーメイドの『KASHIYAMA』ブランド初となる「親子割」を2月2日（月）から開始

株式会社オンワードパーソナルスタイル

株式会社オンワードパーソナルスタイル（本社：東京都港区 代表取締役社長：関口 猛）が展開するオーダーメイドの『KASHIYAMA』は、学生向け「学割」が大変好評をいただいていることを受け、学生と同時に購入した両親のスーツが20％OFFとなる「親子割」を、2026年2月2日（月）から全国・全店舗にて開始しました。本キャンペーンでは、学生が「学割 （税込 \22,000円 OFF）」を利用してスーツを購入した場合、同伴する両親がスーツを購入すると、全生地対象で20％OFFが適用されます。

『KASHIYAMA』は、「オーダーメイドの民主化」を目標に掲げ、「学割」では人生で初めて購入する「ファーストスーツ」から自分に合ったスーツを正しく理解して選ぶ体験を大切にしてきました。学生のスーツの売上は、以前より展開している「学割」により、2024年度において前年対比192％を達成するなど、多くのお客様に支持されています。

近年は、特に就職活動や入社式、入学式を控えた学生がファーストスーツを仕立てる際に、両親とともに来店するケースが増加しています。「親子割」は、このような学生の来店動向を受け、学生だけでなく、その両親にもオーダーメイドの魅力を体験していただくことを目的として開始しました。これまで既製品のスーツを着用してきた方や、他社でオーダースーツを仕立てた経験のある方に対しても、改めて『KASHIYAMA』ならではの品質とフィッティングへのこだわりを体感いただける機会を創出します。

『KASHIYAMA』は、今後も一人ひとりに合ったオーダースーツ体験を通じて、学生の新たな一歩と、その家族にとっての節目に寄り添ってまいります。

■キャンペーン概要

- 開催期間 ：2026年2月2日(月)～- 対象者 ：「学割」対象の学生と同時に購入する両親- キャンペーン価格 ：学生が「学割」を利用してスーツを購入した場合、両親のスーツが20％OFF （全生地対象）- 対象店舗 ：全国の『KASHIYAMA』『カシヤマ』全店舗

キャンペーン詳細はこちら：https://kashiyama1927.jp/feature/gakuwari/

KASHIYAMA店舗へのご来店予約はこちら：https://kashiyama1927.jp/shop/

■その他キャンペーン

【初回購入限定20%OFF 1着\24,000から】

これからスーツを着る機会が増える方や、今まで既製品や、他社オーダーを着用されてきた方に『KASHIYAMA』だから提供できる価値を体験していただけるお得なキャンペーンです。

キャンペーン詳細はこちら :https://kashiyama1927.jp/feature/1st_order/

【2着購入で20%OFF \48,000から】

メンズ・ウィメンズ・ビジネススーツ・礼服・セットアップと組み合わせ自由。 ご友人や同僚、ご家族、お一人でもご利用いただけます。

キャンペーン詳細はこちら :https://kashiyama1927.jp/feature/pair_discount/?ctcid=n_2505_2buy

【学生証のご提示で 1着\20,000から】

学生証のご提示で\20,000からオーダースーツをお仕立ていただけます。

キャンペーン詳細はこちら :https://kashiyama1927.jp/feature/gakuwari/



【フォーマル割 初回購入限定で1着\30,000から】

ブラックのフォーマルスーツが1着\33,000からお仕立ていただけます。

キャンペーン詳細はこちら :https://kashiyama1927.jp/feature/formal/

■『KASHIYAMA』について

KASHIYAMAサイトはこちら :https://kashiyama1927.jp/

“オーダーメイドの民主化”を目指し、2017年10月よりオーダーメイドスーツの販売を開始。スーツ価格は\33,000（税込）からで、最新のCAD・CAMを導入した大連の自社グループ工場から直接自宅にお届けするファクトリー・トゥ・カスタマー(F2C)により、最短1週間での納品を実現しています。全国にある70店舗に加え、自宅やオフィスへの出張採寸も行っており、2着目からはオンラインストアでのオーダーも可能です。 メンズではクラシックスーツ以外に機能性に優れた「コンフォート」、カスタムメイド・セットアップの「EASY」をはじめ、フォーマルウェア、高品質な日本製のオーダーシャツを展開。 ウィメンズでは、ジャケット７型、スカート４型、パンツ４型、ワンピース２型のほか、高品質なオーダーシャツ・ブラウスをラインアップしています。

